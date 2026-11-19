Con una sentenza molto discussa che ha aperto la strada alla candidatura alla vicepresidenza del primogenito del presidente – il 36enne Gibran Rakabuming Raka, sindaco di Surakarta –, la corte costituzionale ha stabilito che chi aveva ricoperto una carica elettiva nella pubblica amministrazione poteva candidarsi alle elezioni presidenziali anche se aveva meno di quarant’anni. La corte era guidata dal cognato di Jokowi, Anwar Usman, il che fece emergere forti sospetti di un’intromissione, nemmeno troppo celata, del presidente.

L’Obama indonesiano, com’era stato definito all’alba del suo mandato decennale, inizialmente era parsa una figura nuova nel panorama indonesiano, un imprenditore senza legami né con la politica né con l’esercito. Anche per questo, quando i contorni del suo disegno familistico sono emersi con chiarezza, per molti è stata una doccia fredda.

Alle presidenziali del febbraio 2024, quindi, Prabowo Subianto si presentò con Gibran come vice, a suggellare un’alleanza politica tra Jokowi e il suo successore dopo che per due volte, nel 2014 e nel 2019, si erano sfidati alle urne. In cambio del sostegno del presidente uscente, Subianto ne aveva candidato il figlio, salvo poi tenerlo alla larga dagli affari di stato. Nei due anni di mandato, infatti, l’improbabile alleanza ha dato segni di cedimento e nei giorni scorsi è definitivamente crollata.

Poche settimane prima il figlio minore di Jokowi, Kaesang Pangarep, era stato nominato presidente del Partito della solidarietà indonesiana (Psi, di centrosinistra), a cui si era iscritto appena tre giorni prima. Un modo per assicurare alla famiglia uno strumento politico dato che né Jokowi né Gibran controllavano il partito a cui erano affiliati, il Partito democratico indonesiano di lotta (Pdi-P).

Gibran si è dimesso giovedì dopo che la corte suprema, una settimana prima, aveva stabilito che il vicepresidente non aveva i titoli di studio necessari per ricoprire la carica. Avendo studiato all’estero, i certificati presentati da Gibran alla commissione elettorale nel 2024 non equivalevano a un diploma di maturità in Indonesia. Già all’inizio di ottobre la corte costituzionale era arrivata alla stessa conclusione, e 120 parlamentari di maggioranza e opposizione stavano preparando una richiesta d’impeachment.

Chiaramente la questione dei titoli di studio non sarebbe emersa senza il volere del presidente Subianto. E non è un caso se una settimana prima delle dimissioni di Gibran tre alti funzionari di polizia sono stati arrestati con l’accusa di aver intercettato il presidente e altre personalità politiche, nonché giornalisti, esponenti della società civile e dell’imprenditoria. Uno dei tre è il capo dello staff del presidente, Listyo Sigit Prabowo, un alleato di Jokowi che fino al 1 ottobre era stato capo della polizia nazionale indonesiana.

L’obiettivo di questi arresti sarebbe l’indebolimento della rete d’influenza che ruota intorno all’ex presidente. Come scrive Ary Hermawan di Indonesia at Melbourne, Listyo aveva un ruolo di primo piano in quella rete e la sua rimozione era stata vista da molti come il primo colpo di Subianto contro Jokowi, seguita dalla vicenda legata a Gibran. Come se non bastasse, tre ministri del governo di Prabowo hanno lasciato il Psi, il partito guidato dal figlio minore di Joko Widodo.