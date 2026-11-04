Il secondo anniversario del governo di Prabowo Subianto è stato offuscato dalla coltre di fumo che da mesi rende irrespirabile l’aria in vaste zone dell’Indonesia e nei paesi vicini e dalle proteste di piazza guidate da un malcontento generalizzato che unisce studenti, lavoratori e gruppi della società civile contro il carovita, la corruzione, alcuni dispendiosi e fallimentari piani voluti dal presidente e la sua resistenza a dichiarare lo stato di emergenza nazionale.

Gli incendi sono concentrati nel Kalimantan, nel Borneo indonesiano, e a Sumatra, e da gennaio a settembre hanno incenerito quasi due milioni di ettari di foresta – il 38 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Oltre al danno ambientale, gli effetti sulla salute della popolazione sono devastanti. “In questo momento in certe zone dell’Indonesia milioni di persone stanno inalando quella che potrebbe essere l’atmosfera più inquinata del pianeta”, scrivono due scienziati ambientali su The Conversation.