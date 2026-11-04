La Meta è impegnata in una campagna pubblicitaria rivolta al grande pubblico: Kylie Jenner, imprenditrice di successo sui social media, nonché parte della celebre famiglia Kardashian, ha sponsorizzato gli occhiali dell’azienda, trasformandoli in un accessorio alla moda. Tuttavia, questo oggetto tecnologico apparentemente innocuo potrebbe essere usato come strumento di sorveglianza, a scapito della privacy e del consenso, soprattutto delle donne.

Dietro le immagini è una serie della tv franco-tedesca Arte che ricostruisce la storia di una foto, di un video o di un’immagine, dalla sua creazione al suo impatto sul nostro modo di vedere il mondo. Proponendoci un’interpretazione che spinge ad andare oltre il primo sguardo.