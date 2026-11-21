L’enorme scandalo che in questo scorcio finale del 2026 rischia di travolgere la Nvidia (ne ho parlato in quest’articolo), una delle aziende più ricche del mondo nonché colonna portante dell’intelligenza artificiale (ia), ha riportato in auge una figura molto particolare del settore finanziario, quella dello short seller (venditore allo scoperto): è un investitore che si concentra su titoli destinati – secondo il suo parere – a perdere valore; per questo applica la vendita allo scoperto, cioè prende in prestito il titolo interessato e lo cede al prezzo di mercato con l’impegno a ricomprarlo a una data successiva, perché prevede che per quel momento il titolo sarà sceso; se tutto va come dice lui, quando lo ricompra paga un prezzo più basso e incassa una plusvalenza; altrimenti perde dei soldi. Il caso della Nvidia, che ora coinvolge pesantemente l’amministrazione di Donald Trump (leggi qui), ha fatto tornare in mente a molti, soprattutto negli Stati Uniti, un documento pubblicato il 13 maggio 2026 da Chris Lamarco, 31 anni, un investitore che con la sua azienda Culper Research è specializzato proprio nello short selling. In quel documento, intitolato Nvidia: the China problem, Lamarco spiegava perché aveva deciso di vendere allo scoperto le azioni del colosso tecnologico: il motivo principale erano i traffici illegali con l’azienda cui assicurava a Pechino i suoi processori più avanzati nonostante i divieti del governo statunitense. “La Nvidia sostiene che i suoi affari in Cina si sono ridotti a zero dopo le restrizioni commerciali volute dagli Stati Uniti nell’aprile del 2025. Noi crediamo invece che il 20 per cento del fatturato dell’azienda sia ancora legato a Pechino attraverso il traffico illegale di processori e una rete di intermediari nel sudest asiatico”, scriveva Lamarco nel documento. L’investitore spiegava nei dettagli il sistema, al centro del quale c’era la famigerata Megaspeed, azienda in cui era dirigente Alice Huang, la manager di nazionalità cinese da tempo amante di Jensen Huang (il potente cofondatore e amministratore delegato della Nvidia) e soprattutto sospettata dalla Cia di essere un’agente al soldo dei servizi segreti cinesi.

A maggio, quindi, Lamarco era già in possesso di tutte le informazioni uscite dopo l’8 novembre, quando Jensen Huang ha ammesso la sua relazione extraconiugale con Alice Huang. Ma sei mesi fa, scrive il Wall Street Journal, era stato praticamente ignorato: tra le poche reazioni ricevute c’è stato un messaggio in cui veniva accusato di avere “ritardi nello sviluppo” e un altro in cui lo si avvertiva di “stare attento”. Anzi, proprio in quei giorni Jensen Huang sbarcava a Pechino a bordo dell’Air Force One per il viaggio di stato del presidente Trump, e intanto le azioni della Nvidia toccavano in borsa il loro record.

Eppure, alla vigilia di quel viaggio il segretario di stato Marco Rubio aveva avvertito Trump dei “problemi” della Nvidia, ma il presidente aveva deciso di soprassedere: inizialmente Jensen Huang, che accompagnava regolarmente Trump in ogni visita importante, era stato escluso dal viaggio in Cina, però poi si era imbarcato sull’Air Force One in Alaska. Negli ultimi giorni, invece, la Nvidia ha perso in borsa più di mille miliardi di dollari e le sue azioni sono crollate di almeno il 20 per cento. Nessuno sa bene se Lamarco sia già passato all’incasso (né, eventualmente, quanto abbia guadagnato) o se stia ancora aspettando il momento giusto. Una cosa è certa però: dopo l’8 novembre il suo documento è diventato virale e il suo telefono ha cominciato a ricevere centinaia di chiamate. Lamarco ha dovuto disattivare le notifiche su X, dove i suoi post sulla Nvidia hanno registrato milioni di visualizzazioni, e ha deciso di rifiutare le interviste televisive. E pensare, aggiunge il Wall Street Journal, che all’inizio, dopo mesi di lavoro, Lamarco e i suoi due soci avevano deciso di mettere da parte il dossier sulla Nvidia “perché non sembrava che valesse la pena di dedicarci altro tempo”. Lamarco aveva cominciato a interessarsi al colosso tecnologico nel 2025, incuriosito da alcuni articoli del New York Times e di Bloomberg.

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Poi nel marzo 2026, quando la giustizia statunitense ha messo sotto inchiesta la Super Micro Computer, un’azienda accusata di “contrabbandare” processori Nvidia in Cina, Lamarco ha deciso di riprendere le indagini e si è rivolto a una rete di investigatori per intervistare ex dipendenti della Nvidia, analizzare i documenti societari di aziende con sede a Singapore e in Malaysia, e setacciare YouTube in cerca di video che provassero la natura dei rapporti tra Jensen e Alice Huang. Gli short seller non sono mai stati molto popolari, né dentro Wall street né fuori: le aziende quotate in borsa li accusano spesso di pubblicare rapporti distorti, esagerati o fuorvianti; agli occhi del grande pubblico il più delle volte appaiono come speculatori spietati all’origine di grandi disastri finanziari. C’è della verità in entrambe le cose, ma è anche vero che questi investitori a volte realizzano enormi guadagni semplicemente perché vedono prima degli altri problemi che già esistono e che non hanno causato loro. Sicuramente questo è il caso della Nvidia e di Chris Lamarco. Probabilmente la cattiva fama è legata anche alle peripezie dell’investitore che, per quanto si sappia, fu il primo ad attuare la vendita allo scoperto nel tentativo di arricchirsi. Si chiamava Isaac Le Maire e visse quattrocento anni fa nei Paesi Bassi. Scommise sul ribasso delle azioni della Compagnia olandese delle Indie orientali, di cui era stato uno dei dirigenti. Le Maire a un certo punto decise di rovinare l’azienda che, per motivi mai precisati, lo aveva estromesso dal commercio delle spezie. Ma allo stesso tempo voleva guadagnarci dei soldi usando la vendita allo scoperto. Così cominciò a far girare voci false sulla compagnia per farne crollare il valore: parlava per esempio di navi affondate o carichi di pessima qualità. Quando il prezzo delle azioni cominciò a scendere, però, il governo olandese decise di vietare la vendita allo scoperto, rovinando i progetti di Le Maire, che perse molti soldi e dovette lasciare Amsterdam. Anche se l’avventura di Le Maire finì male, la vendita allo scoperto non sparì. In quattro secoli di storia finanziaria ci sono stati numerosi casi di short selling che hanno fatto notizia. In Italia, in particolare, molti ricordano ancora che nel 1992 George Soros guadagnò miliardi speculando sul crollo della sterlina britannica e su quello della lira italiana. Più di recente, nel 2023, c’era stato il caso clamoroso dell’azienda di short selling Hindenburg, che con le sue indagini ha rivelato attività opache nel gruppo guidato dal magnate indiano Gautam Adani. E adesso con il caso della Nvidia non si era mossa per tempo solo la Culper Research di Lamarco. Secondo Bloomberg, lo stesso Soros già il 30 settembre aveva deciso di ridurre di un quinto la sua quota di azioni della Nvidia prevedendo un calo del titolo. Sulla scia si erano mossi anche il fondo BlueCrest Capital Management e una società d’investimento guidata dallo sceicco di Abu Dhabi Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.

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