Tre quarti delle donne in servizio nelle forze armate tedesche hanno subìto comportamenti sessuali inappropriati, molestie o violenze: è il risultato di un’ampia indagine resa pubblica l’11 novembre, che ha provocato grandi polemiche e forti reazioni politiche. Ma il problema non riguarda solo la Germania: tutti gli eserciti europei devono affrontarlo, a partire dalla Francia, scossa da diversi casi fin dal 2024.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che ci sono molte donne nelle truppe della Nato, anche se sono ancora il 14 per cento degli effettivi. E la struttura gerarchica delle forze armate, la cultura dell’obbedienza e il maschilismo favoriscono un’atmosfera di intimidazione, violenza e impunità.