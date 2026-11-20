Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Non riesco a trovare una risposta chiara in rete, Dan, ma forse tu puoi aiutarmi. Sono un uomo gay in coppia aperta. Se faccio sesso con nuovi partner e poi prendo la doxypep_, quanto devo aspettare prima di rifare sesso con il mio partner principale? C’è un lasso di tempo in cui potrei trasmettere qualcosa al mio partner prima che la doxypep funzioni? Quanto ci vuole prima che la doxypep faccia effetto?_

– Obviously Concerned Daddy Ho girato la tua domanda al dottor Peter Shalit, medico di base a Seattle, che insegna medicina all’università di Washington. Da decenni è in prima linea nel movimento per la salute sessuale degli uomini gay. Shalit precisa che la sua risposta riguarda la doxypep in generale, Ocd, non è un consiglio medico su misura per te, anche se Shalit usa i particolari che hai fornito come ipotetico punto di partenza. “La doxypep può evitare a prevenire alcune infezioni”, dice Shalit, “perciò, se funziona, non è necessario alcun periodo di attesa. Quindi, se un uomo gay ha rapporti sessuali con un partner occasionale e poi assume la doxypep efficacemente, può avere subito rapporti sessuali con il proprio partner stabile. Tuttavia, Ocd dovrebbe tenere presente che la doxypep non è efficace al 100 per cento. Riduce il rischio di contrarre la clamidia e la sifilide circa del 70 per cento, e quello di contrarre la gonorrea di poco meno del 50 per cento. Il che significa che può comunque contrarre – e quindi trasmettere – una qualsiasi di queste infezioni pur assumendo la doxypep con regolarità”. Anche se puoi avere rapporti sessuali con il tuo partner principale subito dopo esserti scopato altri e aver assunto la doxypep, Ocd, la cosa non è priva di rischi. Se l’altra persona ha un’infezione sessualmente trasmissibile e se la doxypep non funziona – due “se” non da poco – potresti finire per attaccare qualcosa al tuo partner. Se lui non se la sente di rischiare un’infezione dopo la tua avventura con un altro, dovresti assumere la doxypep e poi aspettare due o tre settimane – il tempo medio necessario affinché compaiano i sintomi di un’infezione sessualmente trasmissibile – prima di rifare sesso con il tuo partner principale. “Se Ocd ha altri partner ma il suo partner principale no, quest’ultimo dovrebbe prendere in considerazione l’assunzione della doxypep dopo ogni rapporto con Ocd”, spiega Shalit, “ed entrambi dovrebbero sottoporsi a screening per le infezioni sessualmente trasmissibili a intervalli regolari. Se entrambi hanno partner esterni alla coppia, allora, idealmente, dovrebbero entrambi assumere la doxypep dopo ogni rapporto – sia tra di loro sia con altri”.

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Sono un uomo gay sulla cinquantina della generazione X – dichiarato e orgoglioso fin da quando avevo 24 anni – e sto scrivendo un memoir su come reinventarsi arrivati alla mezza età. Eppure mi ritrovo con la sensazione di quando ero ancora represso e guardo lo schermo del portatile in preda al panico. La mia famiglia pensa che io stia scrivendo Mangia, prega, ama_, mentre in realtà sto scrivendo_ Mangia, prega, Grindr_. Il libro contiene scene di sesso esplicite ma non volgari, lo scioglimento di una coppia aperta durata quasi vent’anni e un segreto esplosivo: ho tradito il mio ex marito prima ancora che decidessimo di aprire la coppia. Abbiamo divorziato dodici anni fa, ma siamo ancora in buoni rapporti e frequentiamo la stessa cerchia di amici. Lui sa che sto scrivendo un libro, ma non ha idea di cosa ci sia dentro. Due domande: come faccio ad avvertire i miei cari delle scene di sesso senza morire di imbarazzo? Mi conviene dire: “Saltate i capitoli 4 e 9 se non volete immaginare il mio uccello?”. Devo confessare al mio ex marito la vecchia tresca prima che legga il manoscritto? O lascio che lo scopra insieme a tutti gli altri? Come faccio ad assumermi la responsabilità dell’accaduto senza mandare all’aria la serenità guadagnata dopo il divorzio?_ – Tons Of Really Intimate Details Ho girato le tue domande a Sarah Hepola. Oltre ad appartenere alla generazione X, Hepola è l’autrice del memoir Blackout, bestseller del New York Times. Il suo nuovo libro, The only thing there is to want, è un’autobiografia assai rivelatrice su tre grandi amori della sua vita: un uomo sposato (!), un uomo molto più giovane (!!) e un poliziotto (!!!). Quindi ha affrontato proprio lo stesso dilemma che stai affrontando tu ora. “Il mio eroe d’infanzia, Stephen King, ha scritto un libro fantastico intitolato On writing, metà autobiografia e metà manuale d’istruzioni. Permettimi di parafrasarlo, anche se probabilmente lui stesso sta parafrasando qualcun altro: scrivi a porte chiuse, correggi a porte aperte. In altre parole, bisogna mettere una storia complicata sulla pagina con ogni mezzo necessario senza preoccuparsi di tutte quelle sciocchezze che fanno impazzire gli scrittori – cosa penserà la mia famiglia? Cosa indosserò alla cerimonia di premiazione? – perché ciò che Torid sta facendo in questo momento è una questione privata tra lui e la pagina. Quasi tutti quelli che cominciano un libro non lo finiranno mai, ma se invece lui lo finisce, si affacceranno altre domande: dove pubblicarlo? Se sì, come? È un settore difficile. Un libro può metterci da uno a otto anni, come nel mio caso (!), a percorrere l’intero iter, quindi preoccuparsi di cosa penserà la propria famiglia quando lo leggerà è come scegliere le tende per la propria casa nuova prima ancora che sia stata costruita”. E poi. “Una volta che si profila la questione della pubblicazione, Torid si troverà di fronte a un altro appassionante interrogativo: è un libro destinato a un pubblico di massa, oppure scriverlo è stata una forma di confessione soft, in realtà rivolta proprio alle persone che lui teme possano leggerlo? In altre parole, magari sarà pubblicato – ribadisco, è una sfida – o magari diventerà la storia della vita di Torid, scritta per condividerla con le persone a lui care affinché sappiano che lui non è una Elizabeth Gilbert gay, è più un Gore Vidal segreto o qualcosa del genere. Non lo so. Forse non lo sa nemmeno lui. Per farla breve: scrivilo, perché scrivere un’autobiografia è una terapia fantastica, un modo geniale per riflettere sul proprio ruolo in qualunque pasticcio ti sia cacciato, ecc. Però pubblicare un memoir è tutta un’altra storia. Molte cose che scrivo pensando ‘Oh cavolo, cosa dirà tizio o caio’ poi non arrivano alla pubblicazione, e quindi la questione non ha più importanza! Invece quando sono nelle fasi finali di revisione e il libro sta per uscire davvero, faccio leggere qualche pagina a chi mi è vicino, perché è così che riesco a dormire sonni tranquilli (senza sganciare bombe sui miei cari), e penso che il lavoro diventi migliore, più ricco e più approfondito quando l’autore ascolta prospettive diverse. È solo come la vedo io, però. Altri, beati loro, seguono la linea del ‘chiedo perdono, non permesso’”. P.s. Io ho scritto due memoir – uno su come sono diventato papà, l’altro sul mio matrimonio – ed entrambi contenevano particolari della mia vita sessuale che non volevo che mia madre leggesse. “Ci sono cose che una madre ha il diritto di non sapere”, diceva sempre mia madre, perciò sapevo che non avrebbe voluto leggere della mia prima visita a un dungeon erotico a Berlino. Quindi le ho mandato ampi stralci di entrambi i memoir prima della pubblicazione, ma non tutto quanto. E quando i libri sono stati pubblicati, le ho fatto sapere quali capitoli era il caso di saltare e, per quanto ne so, li ha saltati. Forse tua madre farebbe lo stesso, Torid. P.p.s. Lasciare che il tuo ex cada dalle nuvole quando incontrerà qualcuno che ha letto il tuo libro prima di lui – sempre che sia pubblicato – sarebbe una mancanza di tatto imperdonabile. Se tieni davvero al rapporto con lui, Torid, tira fuori le palle e raccontagli del tradimento prima che il libro esca.

Sono un uomo gay sposato, sulla quarantina, e vivo in una città molto gay sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Ho un atteggiamento molto positivo riguardo al sesso e, pur non essendo amante delle pratiche kinky, mi considero aperto. Ecco cosa mi crea difficoltà: i pup_. Esistono da parecchio, ma sembra che negli ambienti gay siano in crescita. L’anno scorso ero al Pride con un amico che indossava il suo costume da_ pupe non ho potuto fare a meno di notare che aveva la stessa reazione sia con i cani veri sia con i pupche vedeva per strada. Gli si avvicinava e ululava, abbaiava, ansimava… Il mio cane ha cominciato a leccarlo e lui praticamente sbavava estasiato. Mi ha messo così a disagio che ho dovuto portare il cane dentro casa. Mi sembra che qui si sfiori troppo la zoofilia, e nei bar mi trovo estremamente a disagio in presenza dei pup_. Vuol dire che ormai sono solo un frocio all’antica? Devo superare il disagio e mettermi al passo con i tempi?_ Whatever Happened To Class? Ho girato la tua domanda a Pup Amp, creatore e co-conduttore del canale YouTube e del podcast di educazione sessuale kinky Watts the safeword. Amp, come suggerisce il nome, è lui stesso un pup. “Capisco perfettamente il disagio che Whtc può aver provato nel vedere qualcuno andare fuori di testa per le leccate del suo cane”, ha detto Amp. “Ma se l’amico stava sbavando sul suo cane, quello non era un pup play”. Allora cos’era? “Nel pup play non sono mai previsti i cani veri”, ha detto Amp. “Conosco molti pup umani con cani che trattano come veri e propri figli – animali domestici a cui dimostrano il massimo amore e cura – ma non tratterebbero mai i propri animali come oggetti sessuali”. Perciò, anche se i giochi sfrenati che hai visto fare ai pup con cani veri possono sembrare vagamente simili, le motivazioni alla base sono assai diverse. “Il pup play rientra nella categoria del ‘gioco di ruolo animalesco’. In sostanza, nel gioco di ruolo animalesco un essere umano consenziente interpreta in qualche modo il ruolo di un cucciolo. Si prendono in prestito tratti e comportamenti animali per entrare in uno stato mentale diverso. Gli stati mentali assumono varie forme e non tutti sono di natura sessuale. Giocare con un animale domestico di famiglia, per me, è un altro tipo di stato mentale. Come molte persone non pup, io adoro i cani! Mi butto spesso a terra per fare la lotta con loro. Ma quel tipo di gioco turbolento non attinge mai allo stato mentale sessuale da pup in cui mi piace entrare quando sono impegnato in un gioco di ruolo animalesco insieme a un partner umano adulto e consenziente”. Detto questo, Whtc, Amp ha voluto sottolineare – ancora una volta – che capisce il tuo disagio. “Penso che Whtc abbia visto dei pup che si scatenavano al Pride e poi non abbia colto il cambio di registro quando il suo amico pup si è messo a giocare con il suo cane, e la cosa lo ha sconcertato”, ha detto Amp. “Ma non credo che la sua reazione faccia di lui uno all’antica o un bacchettone. Penso che si sia trattato di un malinteso e che esista una soluzione semplice: Whtc potrebbe mettere dei paletti all’amico, chiedendogli di non entrare in modalità pup in presenza del suo cane. E Whtc può fare la sua parte ricordando che c’è una differenza tra chi è in una modalità pup e chi sta semplicemente assecondando l’energia giocosa di un cane in modo amichevole”.