Invece gli investitori che hanno cercato di accaparrarsi il titolo della Anthropic sono stati moltissimi, al punto da lamentarsi perché le azioni disponibili erano troppo poche.

La buona riuscita del collocamento in un certo senso interrompe i giorni cupi vissuti dal settore dell’ia in seguito alla scandalo della Nvidia e alle dimissioni del suo amministratore delegato Jensen Huang. E offre una pausa al timore diffuso che stia per scoppiare un’enorme bolla finanziaria. La stessa Anthropic aveva ridimensionato le previsioni sul debutto in borsa, stimando di poter raggiungere un valore di duemila miliardi di dollari.

L’operazione ha fruttato 81 miliardi di dollari, dando vita al più ricco collocamento in borsa di sempre e attestando il valore dell’Anthropic sui 1.500 miliardi. Altri 26 miliardi potrebbero arrivare da un gruppo di grandi investitori, tra cui la Nvidia e Google, attraverso una vendita privata. Un risultato ancora più impressionante se si pensa che l’Anthropic è nata sei anni fa.

I numeri sono da capogiro: la Anthropic, artefice del chatbot Claude, ha venduto 980 milioni di azioni a 83 dollari l’una, cioè una quantità più alta del previsto (la stima era di 825 milioni) a un prezzo più alto di quello che tutti si aspettavano a Wall street (70-78 dollari).

Il 19 novembre 2026 l’azienda d’intelligenza artificiale (ia) Anthropic ha fatto il suo debutto alla borsa statunitense, anticipando quello della rivale OpenAi, che pure era stata la prima protagonista del settore grazie al lancio di ChatGpt quattro anni fa.

Fin dalla sua fondazione l’Anthropic ha sempre registrato perdite, anche se nei primi nove mesi del 2026 il suo fatturato è cresciuto del 1.200 per cento , arrivando a 33 miliardi di dollari. Ma ciò che più colpisce del suo collocamento è una decisione presa alla vigilia del suo ingresso del mondo del profitto a tutti i costi.

Tuttavia, il lancio della Anthropic sulla più grande piazza finanziaria del mondo è anche una grande sfida per dimostrare la sua effettiva solidità e in generale la capacità del settore dell’ia di affermarsi superando tutti i dubbi che lo circondano, innanzitutto quelli sulla possibilità di continuare a costruire data center in giro per il mondo e realizzare attività redditizie e davvero utili alle persone.

Alla fine del 19 novembre l’Anthropic si è ritrovata con un “tesoretto” di circa 94 miliardi di dollari. Soldi ovviamente destinati ad arricchire gli azionisti, ma non solo: in buona parte – si parla di 71 miliardi – saranno investiti nei data center e in generale nello sviluppo di nuove tecnologie nel 2027. Ed entro il 2045 l’azienda conta di investire novecento miliardi.

Nel prospetto della quotazione l’amministratore delegato Dario Amodei e gli altri sei fondatori dell’Anthropic hanno scritto che la loro ia potrebbe portare nel mondo sia cose positive sia cose negative: l’eradicazione di alcune malattie e una crescita economica senza precedenti; ma anche la creazione di sistemi di sorveglianza repressivi o consigli utili ai terroristi per la produzione di armi biologiche.

Per questo sentono la responsabilità di “aiutare il mondo a comprendere questi rischi e a prevenirli o mitigarli, qualora dovessero emergere dai nostri modelli d’ia”.

Sarà anche per questo che Amodei e i suoi soci hanno tenuto per sé una speciale categoria di azioni, denominata di classe F, che in teoria gli permetterà di controllare l’azienda all’infinito. O almeno di non farla cadere nelle mani di investitori e fondi speculativi che portano avanti piani altamente redditizi ma potenzialmente dannosi.

Una sorta di versione “istituzionalizzata” del famoso motto don’t be evil che aveva Google, osserva la Zeit. Ma questo presuppone che il potere illimitato di Amodei e soci sarà usato sempre nel modo giusto, senza scaricare il peso di eventuali danni sul resto della società.

Si può pure credere nella loro buona fede, ma le vicende recenti di Jensen Huang, un manager della Silicon valley dai poteri quasi illimitati, non dovrebbero far dormire sonni tranquilli a nessuno. ◆