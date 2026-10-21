Da qualche tempo, però, gli interessi chiesti dai finanziatori sono cresciuti drasticamente. In parte è sicuramente un effetto della decisione della Federal reserve (Fed, la banca centrale degli Stati Uniti) di aumentare il costo del denaro, ma dietro c’è soprattutto il fatto che questo modo di fare affari è considerato troppo rischioso.

Quello che preoccupa di più gli investitori sono i debiti. L’azienda compra dalla Nvidia processori adatti ai servizi d’intelligenza artificiale, li installa nei data center e poi affitta la capacità di calcolo ai principali operatori del settore, come la Microsoft, l’OpenAi o la Meta, che la usano per allenare o far funzionare i loro modelli. Per i suoi acquisti, però, la Coreweave ha bisogno di costante liquidità, che è costretta a procurarsi facendo debiti garantiti dai contratti sottoscritti con i clienti.

Il 14 ottobre alla borsa di Wall street le azioni della Coreweave hanno perso più del 20 per cento. Il giorno dopo Jensen Huang , l’amministratore delegato della Nvidia, che tra l’altro possiede l’11 per cento del capitale della Coreweave, si è affrettato a dire che da quelle parti andava tutto bene. Sul momento le azioni sono risalite un po’, ma il 16 ottobre hanno perso un ulteriore 10 per cento.

Da tempo si parla della possibile esplosione di una bolla nel settore dell’intelligenza artificiale (ia). Ancora non si può dire che stia per succedere qualcosa di clamoroso, ma nelle ultime settimane sono emerse alcune crepe preoccupanti nel sistema. Potrebbe trattarsi di semplici episodi, che saranno dimenticati presto, ma anche dei primi segnali di una tempesta.

La Coreweave ha sempre contato sul fatto che la domanda di servizi ia crescerà costantemente e che quindi i suoi clienti non avranno difficoltà a pagare i servizi. Su queste certezze si addensano sempre più dubbi. A settembre la OpenAi, per esempio, ha dichiarato che il suo fatturato annuale è stato inferiore di venti miliardi rispetto alle previsioni. E l’Economist sottolinea che le aziende d’intelligenza artificiale presentano dati spesso opachi e raccolti con metodi discutibili.

Ma c’è di più: uno studio recente della società di consulenza Gartner prevede che nel 2030 più dell’80 per cento delle aziende neocloud non sarà più indipendente, assorbito da fusioni e acquisizioni, perché i ricavi dell’ia non basteranno a ripagare gli investimenti in infrastrutture.

Inoltre negli Stati Uniti, ma non solo, cittadini e autorità locali oppongono una crescente resistenza alla costruzione di nuovi data center, perché temono l’aumento del prezzo dell’elettricità e i danni all’ambiente; una pessima notizia per la Coreweave, che tra il 2027 e il 2029 dovrà garantire ai suoi clienti una capacità di calcolo per 104 miliardi di dollari e nel frattempo ha accumulato debiti per cinquanta miliardi, mentre il suo valore attuale in borsa si aggira sui 35 miliardi di dollari.

Fino a qualche giorno fa Brannin McBee, cofondatore della Coreweave e responsabile della crescita strategica dell’azienda, parlava al Financial Times della necessità di ottenere un rating positivo per ottenere prestiti a tassi convenienti in modo praticamente “illimitato”. È evidente che chi dovrebbe prestare i soldi non la pensa così. E ancora più preoccupante è il fatto che questo caso non è l’unico.