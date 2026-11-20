Ormai per Cosmo la musica è una questione di libertà. Il musicista di Ivrea sembra sempre più intenzionato a dilatare i confini della forma canzone, creando quello che lui definisce uno “stile mutante”. L’aveva già fatto con La fonte, uscito appena sette mesi fa, un album in cui aveva rallentato decisamente il ritmo, mescolando l’elettronica con le chitarre acustiche per creare una specie di cantautorato ascetico. Il nuovo disco Il fiore del futuro, concepito nello stesso periodo della Fonte, è diverso. Più notturno, più ballabile. Lui lo definisce “il gemello diverso” del lavoro precedente.
Nel Fiore del futuro Cosmo sperimenta come mai prima d’ora. Lo si intuisce subito dal brano d’apertura Desperado dell’amore, un ibrido che sembra omaggiare l’elettronica obliqua di Arca e Anima latina di Lucio Battisti. La voce del cantante, tra autotune e altri effetti, è spesso distorta. I brani sono quasi tutti sotto i tre minuti, un po’ come succedeva in Motomami di Rosalía, un altro dei riferimenti che vengono in mente ascoltando queste canzoni, e trasudano ispirazione. L’impressione, al momento, è che il progetto da cui sono nati La fonte e Il fiore del futuro sia il più riuscito nella musica leggera italiana in tutto il 2026.
“Non sono più un ragazzino, h0 44 anni, e mi sono liberato dell’idea di dover soddisfare per forza delle aspettative. Lo faccio dai tempi di Cosmotronic, in realtà. Seguo il mio percorso, ma da quando ho conosciuto Alessio Natalizia, ai tempi di Sulle ali del cavallo bianco, lo faccio con ancora più convinzione”, racconta Cosmo in collegamento su Zoom degli uffici della Sony a Milano. Ha i capelli biondo platino e indossa una maglietta bianca con sopra una felpa nera. Alle sue palle c’è un manifesto con la copertina del disco, su cui campeggia un fiore bianco.
“Alessio mi ha aiutato molto a coltivare la mia libertà”, prosegue il musicista. “Con La terza estate dell’amore stavo andando deciso verso il clubbing, forse diventando un po’ monotematico. Lui invece mi dice sempre: ‘Perché non ascolti questo? Guarda un po’ cos’ho scoperto? Facciamo una roba trap, facciamo una roba Motown’. E quindi ho deciso di decostruire la mia musica, la mia personalità e il rapporto con gli altri, di abbracciare uno stile mutante. Quando ho riascoltato Desperado dell’amore ho pensato: ‘Stavolta ho sgravato’”. Parlando di un altro brano del disco, Ultrapop, in cui ironizza sulla musica italiana che “suona tutta uguale”, insiste sulla sua voglia di cercare la stranezza. “Mi piace com’è venuto quel coso, non so neanche se definirla canzone”, dice ridendo.
A un certo punto passa il manager di Cosmo, Emiliano Colasanti, e gli mostra una cosa dal suo telefono: “Sono i dati delle vendite dei concerti di gennaio e febbraio, stanno andando benissimo. Sono veramente stupito, mi sento più giovane”, commenta il cantante.
Gli chiedo quali sono state le fonti d’ispirazione principali dei nuovi brani. “Tantissime. Ho giocato con tutti i linguaggi contemporanei che mi sembravano più futuribili, dalla pc music al phonk brasiliano, da Lorenzo Senni a Kanye West. Abbiamo scelto di registrare dei brani così corti per imporci dei limiti produttivi. Devi dire quello che hai da dire in poco tempo. In generale penso alla musica come a un gioco, come a qualcosa d’infantile. Stavolta ho preso in prestito molte soluzioni sonore dal mondo urban, ma anche dalla drill”.
Nella parte centrale del disco c’è un brano in due parti intitolato Il futuro, che è forse il pezzo migliore del disco insieme all’oscura e sensuale Dalla tua fonte alla mia bocca. In Il futuro, scritto a giugno, Cosmo canta dei versi che sembrano stati composti un paio di settimane fa, nel pieno del dibattito sulle manifestazioni contro il carovita in Italia e nel resto del mondo: “Gucci, Vuitton, Lamborghini, Cartier / Belle vetrine le rompono tutte / Tutti sti sogni rubati si incendiano / Bruciano le camionette”.
“Le immagini che evoco in realtà risalgono a qualche anno fa, quando c’erano state le rivolte nelle periferie di Parigi, ma in effetti sono perfette per questi giorni. Alcune persone delle nuove generazioni sentono una rabbia profonda, e spesso giustificata, che non trova rappresentanza né nei partiti né nei sindacati. È frutto del disfacimento del tessuto sociale degli ultimi decenni”, dice. “I governi fascisti di tutto il mondo propongono soluzioni che non servono a nulla, come quella di aumentare la repressione. Qualche giorno fa sono passato dalla stazione di Milano centrale e c’erano due poliziotti che avevano fermato un ragazzo nordafricano per schedarlo. Una persona in quella situazione non può che essere ancora più incazzata, perché si trova di fronte a uno stato che la tratta come un sospetto, a prescindere, e gli fa quasi venir voglia di delinquere”. Non è un caso che sulla copertina del disco ci sia un giglio bianco, simbolo di purezza, dietro al quale però si vede una cornice rossa che richiama il fuoco e la violenza. “Se devo pensare al futuro penso alla conflittualità, ai sogni e al tempo rubati, al dominio assoluto del capitalismo e del vuoto che crea nelle persone”, spiega l’artista.
Mentre stiamo parlando, da dietro il cartellone spunta Colapesce (un altro artista della 42 Records, la stessa etichetta di Cosmo). Fa una battuta, Cosmo si alza, ride e si abbracciano. Quando si risiede, ne approfitto per chiedergli come sarà il nuovo tour, in partenza il 29 gennaio dall’Estragon di Bologna. “Dal vivo farò Il fiore del futuro ma anche gli altri dischi. Sarà un viaggio più intenso e ballabile rispetto ai concerti fatti di mattina la scorsa estate. Metteremo di nuovo i bollini sulle fotocamere dei telefoni per impedire alle persone di fare foto e video, perché voglio che tutti si concentrino sulla musica, ci sarà un’energia bellissima”.
Ma quindi a chi si rivolge questo disco? “Il futuro sono le nuove generazioni, ma non sto cercando necessariamente di raggiungere i più giovani con la mia musica, perché non ho le carte per farlo. Sto facendo la mia cosa, giocando con dei linguaggi contemporanei, ma i ragazzi ascoltano altro ormai”. E tra i musicisti più giovani, chi gli piace? “Apprezzo molto Madame, La Niña, e poi Thasup. Penso che il suo disco nuovo sarà fighissimo, a giudicare dalle anteprime che ho ascoltato. In generale sento poca roba cantata in italiano, e poca roba cantata in generale. Inseguo un suono, non necessariamente legato alla dance, anzi. Anche nei miei dj set metto cose davvero matte. Sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, non so nemmeno io di cosa”.
Il fiore del futuro chiude una trilogia inaugurata nel 2024 con Sulle ali del cavallo bianco. E poi cosa succederà? “E chi lo sa. Dopo questo disco voglio fermarmi un po’. Per me questa trilogia è un punto e a capo, come lo era stato Cosmotronic. Farò altri concerti la prossima estate e poi mi prenderò una bella pausa”, dice, poco prima di salutarci. “Voglio dedicarmi al locale che aprirò con i miei amici a Ivrea, lavorandoci in prima persona. Per me il futuro è lì, nelle realtà locali e nella collettività, più che nell’individualismo”.
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