Ormai per Cosmo la musica è una questione di libertà. Il musicista di Ivrea sembra sempre più intenzionato a dilatare i confini della forma canzone, creando quello che lui definisce uno “stile mutante”. L’aveva già fatto con La fonte, uscito appena sette mesi fa, un album in cui aveva rallentato decisamente il ritmo, mescolando l’elettronica con le chitarre acustiche per creare una specie di cantautorato ascetico. Il nuovo disco Il fiore del futuro, concepito nello stesso periodo della Fonte, è diverso. Più notturno, più ballabile. Lui lo definisce “il gemello diverso” del lavoro precedente.

Nel Fiore del futuro Cosmo sperimenta come mai prima d’ora. Lo si intuisce subito dal brano d’apertura Desperado dell’amore, un ibrido che sembra omaggiare l’elettronica obliqua di Arca e Anima latina di Lucio Battisti. La voce del cantante, tra autotune e altri effetti, è spesso distorta. I brani sono quasi tutti sotto i tre minuti, un po’ come succedeva in Motomami di Rosalía, un altro dei riferimenti che vengono in mente ascoltando queste canzoni, e trasudano ispirazione. L’impressione, al momento, è che il progetto da cui sono nati La fonte e Il fiore del futuro sia il più riuscito nella musica leggera italiana in tutto il 2026.

“Non sono più un ragazzino, h0 44 anni, e mi sono liberato dell’idea di dover soddisfare per forza delle aspettative. Lo faccio dai tempi di Cosmotronic, in realtà. Seguo il mio percorso, ma da quando ho conosciuto Alessio Natalizia, ai tempi di Sulle ali del cavallo bianco, lo faccio con ancora più convinzione”, racconta Cosmo in collegamento su Zoom degli uffici della Sony a Milano. Ha i capelli biondo platino e indossa una maglietta bianca con sopra una felpa nera. Alle sue palle c’è un manifesto con la copertina del disco, su cui campeggia un fiore bianco.

“Alessio mi ha aiutato molto a coltivare la mia libertà”, prosegue il musicista. “Con La terza estate dell’amore stavo andando deciso verso il clubbing, forse diventando un po’ monotematico. Lui invece mi dice sempre: ‘Perché non ascolti questo? Guarda un po’ cos’ho scoperto? Facciamo una roba trap, facciamo una roba Motown’. E quindi ho deciso di decostruire la mia musica, la mia personalità e il rapporto con gli altri, di abbracciare uno stile mutante. Quando ho riascoltato Desperado dell’amore ho pensato: ‘Stavolta ho sgravato’”. Parlando di un altro brano del disco, Ultrapop, in cui ironizza sulla musica italiana che “suona tutta uguale”, insiste sulla sua voglia di cercare la stranezza. “Mi piace com’è venuto quel coso, non so neanche se definirla canzone”, dice ridendo.

A un certo punto passa il manager di Cosmo, Emiliano Colasanti, e gli mostra una cosa dal suo telefono: “Sono i dati delle vendite dei concerti di gennaio e febbraio, stanno andando benissimo. Sono veramente stupito, mi sento più giovane”, commenta il cantante.