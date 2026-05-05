Devo ammetterlo, al primo ascolto La fonte, il nuovo disco di Cosmo, non mi aveva convinto. Colpa forse anche del modo in cui fruiamo la musica oggi. La ascoltiamo di corsa, confinando un’attività che ha bisogno di spazio mentale tra gli incastri delle nostre giornate stracolme di stimoli e distrazioni. Quando mi è arrivato il link dall’ufficio stampa per ascoltare in streaming l’album prima dell’uscita ufficiale, avvenuta il 17 aprile, non sono riuscito a capire subito le scelte del musicista di Ivrea. Poi giovedì scorso, quando La fonte nel frattempo era già diventato di dominio pubblico, mi sono detto: riproviamoci. E ho cambiato completamente idea.

Per il suo nuovo lavoro – scritto e registrato con Alessio Natalizia, produttore di base a Londra noto come Not Waving – Cosmo ha deciso di percorrere nuove strade sonore: ha rallentato i bpm e si è aperto a una specie di post-cantautorato che sembra ondeggiare sulle macerie del mondo. Ha pescato dal passato (Lucio Battisti, Luca Carboni, gli anni novanta, il balearic beat) ma si è anche affacciato su territori contemporanei (l’urban). E soprattutto ha usato l’autotune (che per i più conservatori non è uno strumento come gli altri, e invece lo è) integrandolo con intelligenza nella scrittura dei pezzi.

In diversi brani, inoltre, abbondano le chitarre acustiche. In realtà tutti questi elementi, a parte l’autotune, erano già presenti nella grammatica di Cosmo fin dai suoi esordi, ma la cassa dritta a volte li nascondeva. Qui, invece, sono esposti in bella vista, anche grazie a un ottimo lavoro sui testi, che tengono insieme il flusso dell’album.