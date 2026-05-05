Cosa sta succedendo? Davvero la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran sta per ricominciare? Il brusco inasprimento del conflitto fa parte della guerra di nervi di cui si parla da giorni ed evidenzia da un lato la frustrazione crescente di Donald Trump, che non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, e dall’altro il gioco pericoloso del regime iraniano, che spinge ai limiti la propria intransigenza a rischio di subire nuovi attacchi devastanti.

Non è poco, considerando che il cessate il fuoco è in vigore da circa un mese. A tutto questo possiamo aggiungere l’avvertimento lanciato da Donald Trump in serata, con gli ormai abituali toni apocalittici: l’Iran sarà “cancellato dalle mappe” se attaccherà le navi da guerra statunitensi.

Nel golfo Persico la situazione non è mai stata così vicina alla ripresa della guerra. Il bilancio dell’escalation del 4 maggio è pesante: almeno un mercantile sudcoreano in fiamme nello stretto di Hormuz, oltre a diverse strutture petrolifere bombardate negli Emirati Arabi Uniti e sei vedette rapide della cosiddetta “flotta zanzara” iraniana affondate da elicotteri da combattimento statunitensi.

Il nocciolo della questione è lo stesso da settimane: chi cederà per primo fra Trump e i Guardiani della rivoluzione, che ormai governano l’Iran? Due settimane fa il presidente degli Stati Uniti pensava di aver giocato una carte vincente con il blocco dello stretto di Hormuz, già chiuso di fatto dagli iraniani.

La speranza di Washington era che l’Iran fosse subito colpito dall’impossibilità di esportare il petrolio e importare provviste e medicine, ma i giorni passano ed è chiaro che Teheran può reggere ancora a lungo grazie alle sue frontiere terrestri e a una grande capacità di adattamento.

Il 4 maggio Trump ha cambiato tattica, dichiarando aperto lo stretto di Hormuz per consentire il passaggio di un migliaio di navi di ogni nazionalità. Alla fine, però, sono passate solo un paio di navi battenti bandiera statunitense. Troppo poco. Soprattutto l’Iran ha dimostrato di poter colpire gli avversari riprendendo il lancio di missili contro una delle grandi infrastrutture energetiche degli Emirati Arabi Uniti. La prima giornata dell’operazione “Project Freedom” di Trump è stata un fallimento.