A partire dalla seconda settimana di novembre l’intenso flusso d’aria che scorre in alta quota (corrente a getto) si è spostato decisamente verso sud, trasportando nel Mediterraneo le famiglie di perturbazioni tipiche delle latitudini più settentrionali. Quando le correnti provengono in maniera così diretta dall’Atlantico, le regioni più esposte alle piogge sono quelle tirreniche, in particolare a ridosso dei rilievi.
Dal 9 novembre nell’alta Toscana e sull’Appennino tosco-emiliano si sono registrati quantitativi di pioggia elevatissimi: più di 900 millimetri in undici giorni nella stazione di Fornovolasco in Garfagnana, più della pioggia che cade a Firenze in un anno intero.
In questa situazione, diventa evidente il ruolo del grande trasporto di vapore acqueo (fiume atmosferico) dai caldi oceani subtropicali, che contribuisce a rendere le precipitazioni particolarmente abbondanti insieme alle alte temperature dei mari, tuttora da record.
Le piogge hanno provocato piene notevoli dei fiumi e saturato i terreni appenninici, favorendo grosse frane che hanno isolato interi paesi. Il problema è che la pioggia non è finita.
Domenica 22 novembre è attesa una nuova perturbazione, seguita da altre due, giovedì 26 e domenica 29. La situazione in quelle zone potrebbe quindi diventare critica. Bisognerà seguire le allerte emesse dai centri funzionali regionali e le comunicazioni dei comuni.
Le piogge saranno quindi abbondanti e superiori alla media del periodo. Le temperature medie settimanali saranno ancora molto superiori alla norma, soprattutto al centro-sud.
Temperature dal 23 al 29 novembre
Gradi centigradi in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
Precipitazioni dal 23 al 29 novembre
Millimetri di pioggia in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
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