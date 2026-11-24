Da dove sono stati lanciati i droni navali? E come sono arrivati nel Mediterraneo? L’Ucraina mantiene la segretezza su questi dettagli, senza dubbio per proteggere eventuali complici. Il 23 novembre l’Albania ha smentito di essere il paese dei lanci, come sostenevano alcune voci. I servizi segreti ucraini (Sbu) avrebbero potuto anche agire dall’ovest della Libia.

Una corvetta della marina russa è stata affondata nel porto di Bengasi, nell’est della Libia, mentre una nave da carico che trasportava armi è stata danneggiata al largo delle coste libiche. I bersagli sono stati colpiti da sette droni fabbricati in Ucraina. Zelenskyj ha diffuso alcuni video per dimostrare la riuscita di questa iniziativa senza precedenti.

Non potendo proteggere i propri cieli dai missili russi, l’Ucraina porta la guerra a migliaia di chilometri dal suo territorio. Il 23 novembre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha rivendicato un’operazione militare contro la marina russa in Libia, che ha sorpreso il mondo per l’audacia ma anche per i rischi presi.

È proprio dalla Libia che la Russia invia armi all’ Africa corps , la forza d’intervento nel continente africano che ha preso il posto del gruppo Wagner nel Sahel.

Khalifa Haftar e suo figlio Saddam controllano la Libia orientale con il pugno di ferro e hanno concluso un accordo con la Russia, consentendo alle forze di Mosca di usare il porto di Bengasi. Il Cremlino aveva bisogno di un nuovo scalo nel Mediterraneo dopo la caduta dell’alleato Bashar al Assad in Siria, dove si trovava la storica base navale russa di Tartus.

Il bersaglio non è casuale. La Libia è spaccata in due dalla guerra civile scoppiata dopo la caduta del colonnello Gheddafi, più di dieci anni fa. La Cirenaica, nell’est del paese, è controllata dalle forze del maresciallo Khalifa Haftar , mentre l’ovest, compresa la capitale Tripoli, è in mano al governo riconosciuto a livello internazionale.

L’Ucraina ha messo in conto così un doppio rischio. Prima di tutto c’è il pericolo di provocare una reazione russa ancora più brutale, ma Kiev non ha molto da perdere dato che l’Ucraina si prepara ad affrontare un inverno terribile e subisce quasi ogni giorno attacchi russi alle infrastrutture e contro obiettivi civili.

Il secondo rischio è politico. Abbiamo già visto come Donald Trump abbia deciso di ostentare la sua vicinanza a Putin, twittando sulla sua “amicizia” con il presidente russo e facendo pressioni per fermare gli attacchi ucraini alle raffinerie di Mosca. Dato che l’emissario personale di Trump, Massad Boulos, si sta sforzando di riconciliare i due leader della Libia, è molto probabile che Washington non apprezzerà questa intrusione ucraina che rischia di gettare benzina sul fuoco.

Zelenskyj combatte con le spalle al muro, dunque non si preoccupa di questi risvolti. Ha dimostrato che per la Russia non c’è più un luogo sicuro, nemmeno nei porti lontano dai suoi confini. È questo il messaggio di Bengasi per Putin, ed è forte. ◆