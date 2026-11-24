- La 31ª conferenza delle Nazioni Unite sul clima si è conclusa senza una dichiarazione finale a causa del mancato accordo tra i partecipanti.
- Un ricercatore della Anthropic sostiene di aver risolto con l’ia l’ipotesi di Riemann, uno dei più famosi problemi matematici.
- Dopo otto anni di viaggio la sonda BepiColombo ha cominciato a orbitare intorno a Mercurio.
- I negoziati per un trattato internazionale vincolante sulle armi autonome sono falliti.
- L’Homo erectus è sopravvissuto nelle foreste della Cina molto più a lungo di quanto si pensasse.
- Per la prima volta è stato osservato il momento in cui una stella ne assorbe un’altra.
- Prima di sacrificare i bambini gli inca li drogavano con cocaina e ayahuasca.
- Negli Stati Uniti gli studenti universitari sono stati il gruppo con il più alto tasso di trasmissione del covid-19.
- È stata identificata una specie di orca lunga quasi otto metri che viveva nel mare del Nord due milioni di anni fa.
- Gli anziani di oggi hanno una memoria migliore delle generazioni precedenti.
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