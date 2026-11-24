Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: : Damien, 54 anni.

Il primo giorno

“Ho una vita molto tranquilla. Vivo da vent’anni con la mia prima fidanzata, conosciuta al liceo. Abbiamo vissuto insieme, poi siamo diventati genitori. Sembriamo la coppia ideale, la famiglia ideale. Va tutto bene. Cambio lavoro per diventare preside di un istituto scolastico e scopro il lato erotizzante del potere. Fino ad allora avevo una vita sessuale modesta, ma ne ero felice. Era un po’ come il mito della caverna di Platone: finché sei dentro, non ti rendi conto di cosa c’è fuori. All’improvviso, con il mio nuovo incarico, sento che le donne cominciano a guardarmi. Mi domando se prima semplicemente non mi guardavano, o se ero io che non me ne accorgevo. Apro gli occhi sul mio fascino e la mia libido aumenta. Ne parlo maldestramente con mia moglie, che non si mostra ricettiva e mi spiega che, se non sono contento, non devo fare altro che arrangiarmi e andare a cercare altrove. Così ho abbracciato l’infedeltà, come altri fanno con la fede. Lo dico perché l’ho fatto a malincuore. Scopro in me un talento per la menzogna che non sapevo di avere. Nel giro di pochi mesi ho una prima amante, poi una seconda, una terza. Fino a quella commissione d’esame in un altro istituto scolastico. È giugno, fa caldissimo nell’aula trasformata in sala riunioni. Siamo una decina di persone a passare la giornata con il naso tra le carte. Julie mi è seduta accanto, è molto più giovane, sicuramente troppo bella per me. Ride alle mie battute, comincio a pensare che forse potrei piacerle.

La riunione finisce. Cominciamo a scambiarci delle email, all’inizio di lavoro, inventando falsi pretesti. Per fare stupidaggini, la compagnia non manca mai. Concordiamo poi un pranzo in un ristorante di sushi. Deve essere stato il pasto in cui ho mangiato meno in vita mia: è difficile mangiare con le bacchette quando ti tremano le mani. Sembra un colpo di fulmine da film. Ci baciamo all’uscita. Poi un’altra volta, sulle banchine della Senna, sotto Notre-Dame. È lì che la nostra storia comincia davvero, quando sono saltato sul mio scooter per raggiungerla nel secondo esatto in cui ho saputo dove si trovava. È estate, passiamo qualche giornata insieme. Poi devo raggiungere mia moglie e i miei figli per le vacanze, durante le quali continuo a sentirla senza sosta, scambiandoci messaggi. Mia moglie parte per fare un’escursione da sola. Lascio i miei figli a casa di mio fratello e corro a raggiungerla. Mentre torno, decido di lasciare la madre dei miei due ragazzi per Julie. Mando un messaggio a mia moglie per dirle che dobbiamo parlare. Lei torna a casa, io le spiego che la tradisco da sei mesi e che non voglio più questa vita con lei. Mi sorprendo a pronunciare questa frase terribile, da responsabile delle risorse umane: ‘Voglio mettere fine alla nostra collaborazione ventennale’. Lì per lì lei è contenta per me. Poi passa attraverso tutte le fasi del lutto: la rabbia, la depressione. Di solito gli uomini si tengono la moglie e l’amante, e non se ne vanno mai via. Io invece sono quello che se n’è andato. Julie ha acceso un fiammifero in una situazione esplosiva. È la scintilla che aspettavo”.

L’ultimo giorno

“‘Mi costringi a dirtelo così, ma devi scegliere: o Sarah o me’, mi dice una sera Julie nel nostro salotto. Quella frase fa scattare qualcosa in me: mi rifiuto di vivere secondo le imposizioni degli altri, ho superato quell’età. Le rispondo che voglio tutto, che voglio entrambe, Sarah e Julie, che non voglio scegliere. ‘Mi costringi ad andarmene’, sentenzia Julie. Abbiamo vissuto dei bei momenti insieme, fino all’insorgere della sua malattia autoimmune, che ha portato alla scomparsa della sua libido. All’inizio ho pensato che avrei resistito. Per un anno ho sopportato, ma poi le ho detto che non ce l’avrei fatta. Lei mi ha ribattuto che non voleva saperne, che non voleva sentirne parlare. Così sono tornato a tradire. La cosa è andata avanti per diversi anni, tra bugie e relazioni libertine. Poi, qualche anno prima di separarci, abbiamo aperto il vaso di Pandora. La libido di Julie si è risvegliata. Abbiamo deciso di aprire la nostra coppia e di diventare più liberi. Ho scoperto il concetto di ‘compersione’, che implica l’essere felici per l’altro, qualunque cosa viva. È una parola molto usata nel mondo poliamoroso, è un percorso complicato ma interessante. Julie ha delle relazioni emotivamente coinvolgenti, spesso tossiche, e io mi ritrovo nella strana situazione di consolarla per le sue sofferenze con altri uomini.

Lei si concede più libertà e anch’io faccio lo stesso. Mi sorprendo a innamorarmi di un’altra donna. Ho la mia compagna, di cui sono innamorato, e la mia amante, di cui sono altrettanto innamorato. Il centro della mia vita si sposta e Julie diventa gelosissima, quindi mi costringe a scegliere tra Sarah e lei. Mi rifiuto e passiamo l’estate separati. Mi rendo conto che non avevo mai vissuto da solo in tutta la mia vita e che ne sentivo la mancanza. Io non fumo, Julie sì. Sono un maniaco dell’ordine, lei lo è meno. A 54 anni vivo i primi giorni del resto della mia vita. Julie la prende malissimo. Resta aggrappata alle nostre promesse passate, mi ricorda continuamente che ci eravamo promessi di invecchiare insieme. Ero il centro del suo universo, il suo salvatore, e io non ho fatto nulla per aiutarla a diventare più autonoma e a vivere al di fuori di me. Mi rendo conto di essere stato tossico nella relazione, e non voglio continuare così. Sarah, la mia nuova compagna, vive già con qualcuno. Condivide la casa con lui, ma anche io ho una relazione stabile con lei. Rifiutare il modello tradizionale della coppia eterosessuale casa-figli-cane-staccionata bianca richiede una comunicazione e un’attenzione reciproca incredibili. L’adulterio mi sembra ormai una pessima risposta a una buona domanda. Non sopporto più le bugie. Trovo che stravolgano tutto: come si può ingannare così una persona che si ama? Credo che in una vita ci sia una quota massima di bugie, e che la capacità di sopportarle fisicamente e psicologicamente finisca per esaurirsi. La realtà e la verità finiscono sempre per venire a galla. E auguro alle persone di capirlo prima dei cinquant’anni: risparmierebbero un sacco di tempo”.

Amore che vieni, amore che vai è una serie del quotidiano francese Le Monde che racconta il primo e l’ultimo giorno di una storia d’amore. Qui ci sono tutte le puntate.