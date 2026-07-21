“La mia vita è un po’ triste. Ho finito gli studi, non ho ancora trovato un lavoro e vivo con i miei genitori. Sono bloccata in un limbo, mi sento persa. Faccio domanda per fare l’animatrice in un centro estivo. Mi piacciono i centri estivi, permettono di partire, di cambiare aria senza impegnarsi troppo. Ho una formazione da educatrice specializzata, mi piace lavorare con le persone, aiutarle ad andare avanti nella loro vita.

È un immenso centro ai piedi delle piste da sci di La Plagne, nel dipartimento della Savoia. Un bell’edificio, nuovissimo, che accoglie ragazzi dai 7 ai 18 anni. Dopo alcuni mesi piuttosto incerti, finalmente mi sento nel posto giusto, impegnata e utile. Ogni settimana va in scena il balletto dei bambini c0n le loro valigie a rotelle. Pierre, un altro animatore, arriva la seconda settimana. Non lo noto subito, me lo presentano di sfuggita mentre visita il centro. Non lo rivedo fino alla sera, quando i bambini sono a letto e noi animatori siamo tutti riuniti.

Lì lo sento parlare, con la sua voce pacata e allegra, e mi colpisce. Sento il calore salirmi alle guance. Mi dico: ‘Va bene, ok’. Non mi ha lasciata indifferente. Ora bisogna organizzarsi tra animatori per occuparsi dei bambini. Svegliarli, fargli fare colazione, aiutarli con tutto il trambusto di sci, bastoncini, maschere e guanti. La sera è la stessa cosa con le docce: a sette anni non sono tutti autonomi nel pensare a sapone e asciugamano.

Poi c’è la cena nel refettorio. Prima del pasto facciamo una piccola recita, Pierre è travestito da capitan Uncino, io da Spugna. Gli disegno i baffi con un pennarello, io ho un cuscino legato sulla pancia e indosso i suoi pantaloni da sci. È in questi travestimenti un po’ grotteschi che cominciamo ad avvicinarci, tutto è molto naturale, ci capiamo al volo. Una sera un altro animatore passa e nota la nostra vicinanza. ‘State bene insieme’, dice. Non reagiamo al suo commento, ma queste parole piantano un seme nella testa di entrambi. Durante i campi estivi è difficile avere momenti liberi o stare da soli, quindi facciamo tutte le attività in due per passare più tempo insieme.