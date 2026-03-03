Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Thibault, 32 anni.

“Ho 17 anni, frequento l’ultimo anno di liceo e passo tutto il tempo con il mio migliore amico. Ci siamo conosciuti due anni prima e da allora stiamo sempre insieme, in giro a fare stupidaggini, a casa sua, a casa mia, siamo inseparabili. Le nostre personalità si completano, ci stimoliamo a vicenda intellettualmente. Guardiamo film, giochiamo ai videogiochi, tutto è un pretesto per grandi dibattiti. Siamo un rifugio l’uno per l’altro.

Il mio amico ha un padre che lo sminuisce, una vita familiare complicata, una madre tormentata. Organizziamo molte feste insieme, beviamo, fumiamo canne, corriamo rischi sconsiderati. Soprattutto io. Di notte mi arrampico sui tetti. Passo ore su quello della chiesa vicino a casa mia, la cui facciata, opportunamente ricoperta di impalcature, è facile da scalare. Ho sempre amato l’altezza.

Ho anche uno spirito nostalgico, sospeso tra quello che è e quello che avrebbe potuto essere. Sono un po’ un poeta maledetto, solitario e a volte asociale. Sono bloccato tra due aspetti della mia personalità, uno molto realista e l’altro che vuole fuggire da una realtà troppo dura. È la tragedia dell’essere fuori posto, non mi sento mai completamente a mio agio.

Ho avuto qualche ragazza. In terza liceo ero follemente innamorato, ma la storia non è mai cominciata. L’ho superata l’anno dopo, la mia vita non poteva ruotare intorno a una sola persona. So che piaccio parecchio, me lo dicono e me lo fanno capire.

Questa donna non è un tipo facile, all’inizio è un po’ brusca e complicata. La prima volta che la incontro passa nella cucina dove sto mangiando con il mio migliore amico. Le dico: ‘Buongiorno signora’. Esce abbastanza in fretta dalla stanza, ha di meglio da fare. Suo figlio è molto bello, anche lei è bella, ha un viso raffinato, dalle linee definite. Non provo ovviamente alcuna attrazione, non ci penso nemmeno.