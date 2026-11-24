“Stavo portando a spasso il cane, quando del gas lacrimogeno mi è finito in faccia. Ho vomitato e mi sono sporcata di sangue”, racconta Emilie, aggiungendo di aver poi perso il suo bambino al settimo mese di gravidanza. Maëva, 20 anni, lamenta “mestruazioni dieci volte più dolorose del solito”. Camille riferisce di “un dolore acuto e sanguinamenti abbondanti due giorni dopo la fine delle mestruazioni”.
Queste testimonianze, pubblicate sul quotidiano francese Le Monde, sono state raccolte tra l’8 e il 31 ottobre dal collettivo Lacrymos de sang, che ha avviato una mobilitazione per denunciare le conseguenze dei gas lacrimogeni sulla salute ginecologica e riproduttiva delle donne.
Il collettivo, fondato dalla giornalista Eva-Luna Tholance, ha raccolto più di diecimila testimonianze di donne esposte ai gas durante le manifestazioni studentesche e sociali del mese scorso in Francia.
Circa nove partecipanti su dieci hanno riferito di disturbi ginecologici, tra cui crampi uterini, sanguinamenti anomali o molto abbondanti, dolori ovarici, alterazioni del ciclo e, in alcuni casi, aborti spontanei. Le Monde precisa che “l’indagine non ha il valore di uno studio scientifico, dato che le donne colpite da disturbi erano chiaramente più motivate a rispondere al questionario”, aggiungendo però che “costituisce sicuramente un segnale d’allarme importante”.
Il 17 novembre Lacrymos de sang ha presentato la sua raccolta di testimonianze durante una conferenza stampa nella sede dell’assemblea nazionale a Parigi, chiedendo, in nome del principio di precauzione, la sospensione immediata dell’uso dei gas lacrimogeni, il finanziamento di studi scientifici indipendenti e l’istituzione di una commissione d’inchiesta. Il giorno stesso alcuni deputati di La France insoumise (Lfi, sinistra radicale) hanno presentato un progetto di legge per vietare l’uso dei gas lacrimogeni nella gestione dell’ordine pubblico.
Pochi giorni prima l’associazione Consommation, logement et cadre de vie (Consumo, alloggio e qualità della vita) aveva chiesto all’agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro (Anses) una “perizia indipendente” sui potenziali effetti dell’esposizione ai gas lacrimogeni sulla fertilità, sulla gravidanza e sullo sviluppo del feto.
Le testimonianze raccolte mettono in forte discussione la posizione del governo francese sulla questione. Il ministro dell’interno francese Laurent Nuñez ha dichiarato di non voler rinunciare all’uso dei gas lacrimogeni nella gestione dell’ordine pubblico, sostenendo che gli effetti sono temporanei e che non ci sono prove scientifiche di conseguenze negative per la salute delle donne.
Il ministero, interpellato da Le Monde, ha chiarito che i gas usati in Francia “sono composti principalmente dal Cs (orto-clorobenziliden-malononitrile), una sostanza chimica a bassa tossicità che provoca un’irritazione temporanea a occhi, naso, pelle e vie respiratorie”. Secondo le autorità, i disturbi riferiti dalle donne potrebbero essere dovuti al forte stress vissuto durante gli scontri.
“In realtà gli effetti sulla salute riproduttiva delle donne, suggeriti dall’indagine di Lacrymos de sang, sono supportati da meccanismi biologici noti”, afferma Le Monde. “In particolare, come spiega Solenne Rougeux, esponente del collettivo e dottoranda in neuroendocrinologia, ‘il Cs provoca sensazioni di dolore attivando canali presenti nelle vie respiratorie e nelle cornee, ma da almeno dieci anni sappiamo che questi stessi canali sono presenti anche nell’endometrio e nell’epitelio vaginale’. Rimane da verificare se il Cs sia in grado di attivare questi canali anche al di fuori del sistema respiratorio”.
“Inoltre, potrebbero esserci ulteriori conseguenze per le donne incinte”, prosegue il quotidiano francese. “Il Cs, infatti, si degrada nell’organismo trasformandosi prima in cianuro e poi in tiocianato. Quest’ultima sostanza è un interferente endocrino noto per la capacità di alterare la sintesi degli ormoni tiroidei, fondamentali per lo sviluppo cerebrale del feto”. Tutto questo è aggravato dal fatto che “l’esposizione al Cs può continuare nel tempo perché il gas tende a restare impregnato negli indumenti”.
Le Monde sottolinea infine che le forze di sicurezza francesi stanno facendo un uso sempre più intenso dei gas lacrimogeni, non solo per scopi difensivi ma da qualche tempo anche per scopi offensivi, e che questo potrebbe aver contribuito ad aggravare le conseguenze per la salute delle donne.
Il quotidiano francese di sinistra Libération si chiede se i gas lacrimogeni abbiano un carattere sessista: “Usati per la gestione dell’ordine pubblico da poliziotti e gendarmi, professioni ancora prevalentemente maschili, sembrano però causare sofferenze soprattutto alle donne”.
Le ricerche condotte negli Stati Uniti
Anche in altri paesi è in corso un dibattito tra istituzioni, ricercatori e collettivi medici sui potenziali effetti dei gas lacrimogeni sulla salute riproduttiva delle donne. Alcune ricerche condotte negli ultimi anni negli Stati Uniti hanno rilevato alte percentuali di disturbi mestruali dopo l’esposizione ai gas, ma i ricercatori sottolineano che per dimostrare un nesso causale servirebbero studi clinici più approfonditi.
Uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista scientifica svizzera Frontiers in Epidemiology ha rilevato che l’83 per cento di un campione di 1.276 donne esposte ai gas lacrimogeni durante le proteste del 2020 e del 2021 contro le violenze della polizia negli Stati Uniti ha riferito di almeno un effetto avverso ginecologico o riproduttivo.
Qualche anno fa il quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un articolo alle conseguenze dell’uso dei gas lacrimogeni durante le manifestazioni per la giustizia razziale a Portland, nell’Oregon, nell’estate 2020: “Quasi 900 donne hanno riferito di mestruazioni anomale, con crampi e sanguinamenti molto intensi, cominciate subito dopo l’esposizione ai gas. Centinaia di donne e uomini hanno inoltre lamentato altri sintomi, tra cui mal di testa, nausea, diarrea e problemi di salute mentale.
“Questi dati mettono in discussione le affermazioni secondo cui le conseguenze sulla salute dell’esposizione ai gas lacrimogeni sono lievi e temporanee”, afferma Britta Torgrimson-Ojerio, l’autrice principale dello studio citato dal Guardian, pubblicato sulla rivista scientifica britannica Bmc Public Health.
Nessuna regolamentazione
In un articolo dedicato all’uso di gas lacrimogeni e spray urticanti durante le recenti proteste contro i raid antimmigrazione dell’Ice in Minnesota, la rivista scientifica statunitense Science News sottolinea che i rischi sanitari a lungo termine sono ancora poco chiari: “Alcune ricerche, tuttavia, hanno delineato un quadro di ripercussioni durature. A quanto pare le sostanze usate per controllare la folla sono in grado di danneggiare gli organi che ci permettono di respirare, pompare il sangue e riprodurci, per settimane o anche mesi dopo l’esposizione”.
“Uno dei problemi”, prosegue la rivista, “è che spesso non è chiaro quali sostanze chimiche siano presenti nei gas lacrimogeni e in quali concentrazioni. Negli Stati Uniti non esiste una regolamentazione a livello nazionale di queste sostanze chimiche, e anche i produttori forniscono poche informazioni. Questo significa che non è possibile sapere cosa contengono esattamente i gas usati contro i manifestanti, e di conseguenza attribuire l’uso di una specifica sostanza a uno specifico rischio per la salute”.
“Anche se è altamente probabile che a Minneapolis sia stato usato il Cs, non possiamo sapere se gli agenti abbiano usato versioni più potenti ma meno note del gas chiamate Cx e Cr”, spiega Rohini Haar, un’epidemiologa dell’università della California a Berkeley intervistata da Science News.
“Non esistono antidoti per le sostanze contenute nei gas lacrimogeni”, avverte l’agenzia sanitaria statunitense Centers for disease control and prevention (Cdc). In caso di esposizione, i Cdc raccomandano di allontanarsi rapidamente, lavarsi a fondo la pelle con acqua e sapone, e sciacquarsi gli occhi. ◆
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