“Stavo portando a spasso il cane, quando del gas lacrimogeno mi è finito in faccia. Ho vomitato e mi sono sporcata di sangue”, racconta Emilie, aggiungendo di aver poi perso il suo bambino al settimo mese di gravidanza. Maëva, 20 anni, lamenta “mestruazioni dieci volte più dolorose del solito”. Camille riferisce di “un dolore acuto e sanguinamenti abbondanti due giorni dopo la fine delle mestruazioni”.

Queste testimonianze, pubblicate sul quotidiano francese Le Monde, sono state raccolte tra l’8 e il 31 ottobre dal collettivo Lacrymos de sang, che ha avviato una mobilitazione per denunciare le conseguenze dei gas lacrimogeni sulla salute ginecologica e riproduttiva delle donne.

Il collettivo, fondato dalla giornalista Eva-Luna Tholance, ha raccolto più di diecimila testimonianze di donne esposte ai gas durante le manifestazioni studentesche e sociali del mese scorso in Francia.

Circa nove partecipanti su dieci hanno riferito di disturbi ginecologici, tra cui crampi uterini, sanguinamenti anomali o molto abbondanti, dolori ovarici, alterazioni del ciclo e, in alcuni casi, aborti spontanei. Le Monde precisa che “l’indagine non ha il valore di uno studio scientifico, dato che le donne colpite da disturbi erano chiaramente più motivate a rispondere al questionario”, aggiungendo però che “costituisce sicuramente un segnale d’allarme importante”.