Non tutti i droni sono autonomi, il punto è chi controlla le funzioni decisive nell’uso della forza e quanto prevedibili siano le conseguenze. Il diritto internazionale umanitario si applica già a questi sistemi, ma non chiarisce da solo quali forme di autonomia debbano essere proibite.

La Ccw, adottata nel 1980 per limitare o vietare alcune armi considerate particolarmente dannose o dagli effetti indiscriminati, ha stabilito dei vincoli stretti sull’uso delle mine e delle armi laser accecanti e sui residuati esplosivi di guerra. Da quasi tredici anni prova a fare i conti anche con i cosiddetti Laws (lethal autonomous weapons systems), sistemi d’arma autonomi letali che, una volta attivati, sono in grado di selezionare e colpire i bersagli senza un intervento umano.

La settima conferenza di revisione della Convenzione su certe armi convenzionali (Ccw) avrebbe dovuto dare un mandato a un gruppo di esperti per negoziare un protocollo giuridicamente vincolante sui sistemi d’arma autonomi letali. Invece, al termine dei lavori all’alba del 21 novembre, si è deciso di continuare a discutere fino al 2028, senza stabilire se si arriverà a un trattato.

A Ginevra, per cinque giorni si è discusso di quanto potere sia possibile affidare a una macchina senza escludere il controllo umano, ma anche di quanto possa decidere la comunità internazionale quando le regole della diplomazia consentono a un solo stato di fermare tutti gli altri.

Secondo la coalizione di ong e associazioni della società civile Stop killer robots , durante la conferenza 98 stati hanno sostenuto un percorso verso uno strumento vincolante, mentre a ottobre 163 avevano votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva negoziati su uno strumento internazionale. Il loro impegno, però, non è bastato.

Il Comitato internazionale della Croce Rossa chiede di vietare i sistemi imprevedibili e quelli progettati o impiegati per colpire esseri umani, e di regolamentare gli altri. All’indomani del vertice ha rinnovato l’appello per norme vincolanti . Eppure la distanza tra le richieste e il risultato è evidente.

Perfino la possibilità di intervenire per disattivare un sistema era prevista solo “nella misura in cui fosse possibile o fattibile” , senza stabilire una soglia precisa di controllo umano da garantire in ogni circostanza. Il testo era un punto di partenza condiviso, ma lasciava aperta proprio la questione più discussa, cioè quanto controllo sia sufficiente quando una macchina può selezionare e colpire autonomamente un bersaglio.

Il punto di partenza della conferenza era già un compromesso. A settembre, dopo tre anni di lavori, un gruppo di esperti governativi aveva approvato un documento che riconosceva la necessità del controllo e del giudizio umano, ammettendo però che potessero essere esercitati anche indirettamente, attraverso misure adottate prima dell’impiego delle armi.

Il problema sta anche nel funzionamento della convenzione, perché le decisioni si prendono per consenso. Questa regola tiene al tavolo le maggiori potenze militari, ma consente a ciascuna di bloccare un risultato sostenuto da molti altri paesi.

Austria, Brasile, Irlanda, Messico e altri hanno proposto di lavorare già nel 2027 a una bozza di protocollo, mentre la Cina, pur favorevole a uno strumento vincolante, ha chiesto tempi più lunghi.

L’Italia vorrebbe un protocollo aggiuntivo e ha insistito sulla necessità di produrre risultati comprensibili all’opinione pubblica. Stati Uniti, Russia e Israele, invece, non hanno voluto approvare il mandato.

Washington è a favore di uno strumento volontario, perché sostiene che nuove norme obbligatorie rischierebbero di frammentare il diritto internazionale umanitario e che sarebbe più facile adottare principi non vincolanti. La delegazione statunitense ha anche ricordato che l’autonomia può migliorare la precisione di alcuni sistemi e la protezione dei civili.

La Russia ha difeso l’idea che basta applicare le norme esistenti e che il lavoro della conferenza di revisione non deve stabilire in anticipo se le nuove regole saranno obbligatorie. Israele ha contestato l’urgenza di un nuovo protocollo.

Dietro le diverse posizioni c’è una questione che gli interventi diplomatici lasciano spesso sullo sfondo. Fissare dei limiti giuridici significa incidere sulle possibilità di sviluppare e impiegare capacità militari nelle quali gli stati e le industrie stanno investendo. Non significa però che tutti i paesi tecnologicamente avanzati condividano la stessa linea, come mostra la Cina.