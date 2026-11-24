A Ginevra, per cinque giorni si è discusso di quanto potere sia possibile affidare a una macchina senza escludere il controllo umano, ma anche di quanto possa decidere la comunità internazionale quando le regole della diplomazia consentono a un solo stato di fermare tutti gli altri.
La settima conferenza di revisione della Convenzione su certe armi convenzionali (Ccw) avrebbe dovuto dare un mandato a un gruppo di esperti per negoziare un protocollo giuridicamente vincolante sui sistemi d’arma autonomi letali. Invece, al termine dei lavori all’alba del 21 novembre, si è deciso di continuare a discutere fino al 2028, senza stabilire se si arriverà a un trattato.
La Ccw, adottata nel 1980 per limitare o vietare alcune armi considerate particolarmente dannose o dagli effetti indiscriminati, ha stabilito dei vincoli stretti sull’uso delle mine e delle armi laser accecanti e sui residuati esplosivi di guerra. Da quasi tredici anni prova a fare i conti anche con i cosiddetti Laws (lethal autonomous weapons systems), sistemi d’arma autonomi letali che, una volta attivati, sono in grado di selezionare e colpire i bersagli senza un intervento umano.
Non tutti i droni sono autonomi, il punto è chi controlla le funzioni decisive nell’uso della forza e quanto prevedibili siano le conseguenze. Il diritto internazionale umanitario si applica già a questi sistemi, ma non chiarisce da solo quali forme di autonomia debbano essere proibite.
Il punto di partenza della conferenza era già un compromesso. A settembre, dopo tre anni di lavori, un gruppo di esperti governativi aveva approvato un documento che riconosceva la necessità del controllo e del giudizio umano, ammettendo però che potessero essere esercitati anche indirettamente, attraverso misure adottate prima dell’impiego delle armi.
Perfino la possibilità di intervenire per disattivare un sistema era prevista solo “nella misura in cui fosse possibile o fattibile” , senza stabilire una soglia precisa di controllo umano da garantire in ogni circostanza. Il testo era un punto di partenza condiviso, ma lasciava aperta proprio la questione più discussa, cioè quanto controllo sia sufficiente quando una macchina può selezionare e colpire autonomamente un bersaglio.
Il Comitato internazionale della Croce Rossa chiede di vietare i sistemi imprevedibili e quelli progettati o impiegati per colpire esseri umani, e di regolamentare gli altri. All’indomani del vertice ha rinnovato l’appello per norme vincolanti. Eppure la distanza tra le richieste e il risultato è evidente.
Secondo la coalizione di ong e associazioni della società civile Stop killer robots, durante la conferenza 98 stati hanno sostenuto un percorso verso uno strumento vincolante, mentre a ottobre 163 avevano votato a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva negoziati su uno strumento internazionale. Il loro impegno, però, non è bastato.
Il problema sta anche nel funzionamento della convenzione, perché le decisioni si prendono per consenso. Questa regola tiene al tavolo le maggiori potenze militari, ma consente a ciascuna di bloccare un risultato sostenuto da molti altri paesi.
Austria, Brasile, Irlanda, Messico e altri hanno proposto di lavorare già nel 2027 a una bozza di protocollo, mentre la Cina, pur favorevole a uno strumento vincolante, ha chiesto tempi più lunghi.
L’Italia vorrebbe un protocollo aggiuntivo e ha insistito sulla necessità di produrre risultati comprensibili all’opinione pubblica. Stati Uniti, Russia e Israele, invece, non hanno voluto approvare il mandato.
Washington è a favore di uno strumento volontario, perché sostiene che nuove norme obbligatorie rischierebbero di frammentare il diritto internazionale umanitario e che sarebbe più facile adottare principi non vincolanti. La delegazione statunitense ha anche ricordato che l’autonomia può migliorare la precisione di alcuni sistemi e la protezione dei civili.
La Russia ha difeso l’idea che basta applicare le norme esistenti e che il lavoro della conferenza di revisione non deve stabilire in anticipo se le nuove regole saranno obbligatorie. Israele ha contestato l’urgenza di un nuovo protocollo.
Dietro le diverse posizioni c’è una questione che gli interventi diplomatici lasciano spesso sullo sfondo. Fissare dei limiti giuridici significa incidere sulle possibilità di sviluppare e impiegare capacità militari nelle quali gli stati e le industrie stanno investendo. Non significa però che tutti i paesi tecnologicamente avanzati condividano la stessa linea, come mostra la Cina.
Tempi lunghi
A margine dei lavori, un diplomatico della delegazione italiana mi ha detto che non c’è da aspettarsi una conclusione rapida. La diplomazia, ha osservato, ha tempi lunghi. L’ho incontrato mentre la conferenza faticava perfino ad approvare le regole procedurali, dopo le obiezioni russe sulla partecipazione degli osservatori, in particolare dell’Unione europea. Una parte del confronto si è spostata così in consultazioni informali, lontano dalle telecamere dell’Onu. Anche la possibilità di prendere la parola è diventata materia di scontro politico.
Le difficoltà tecniche di definire eventuali regole, in ogni caso, sono tutt’altro che marginali. “Lo stesso modello di business basato sui dati che ha trasformato in profitto le informazioni personali di miliardi di persone ora si usa per decidere chi vive e chi muore”, ha denunciato Tomaso Falchetta, global advocacy coordinator dell’organizzazione per la difesa dei diritti digitali Privacy international, nel suo intervento alla conferenza.
Le grandi aziende tecnologiche e quelle specializzate nella difesa forniscono agli eserciti sistemi di intelligenza artificiale che analizzano dati personali per individuare potenziali bersagli, mentre restano aperte questioni sulla provenienza delle informazioni, sulle discriminazioni incorporate negli algoritmi e sulla possibilità di verificarne il funzionamento.
Il documento di settembre riconosceva già questi rischi, ma senza tradurli in obblighi specifici e verificabili. Come ha sottolineato Privacy international, senza trasparenza e comprensibilità dei sistemi diventa difficile garantire un controllo umano effettivo.
La distanza tra i paesi si misura anche nella possibilità di partecipare al processo. Nell’ultima giornata il delegato egiziano ha rivendicato, a microfono spento, il diritto di intervenire sul documento conclusivo, dopo che le consultazioni informali avevano escluso i paesi che hanno firmato la convenzione ma non l’hanno ratificata.
La presidenza, dopo le proteste, ha concesso infine la parola al delegato egiziano, seguito da quello della Nigeria, che ha insistito sull’inclusività come condizione per rendere universali le regole future. Il delegato nigeriano mi ha confermato poi che il giorno prima non gli era stato consentito nemmeno di entrare nella sala dei lavori. È la posizione di molti paesi africani, favorevoli ai divieti espliciti sui sistemi diretti contro le persone e alle garanzie sul controllo umano, ma non sempre ammessi alle stesse discussioni di chi può decidere il risultato.
Nelle ultime ore della conferenza Julien Thöni, l’ambasciatore svizzero che presiedeva i lavori, ha attraversato più volte la sala, spostandosi da una delegazione all’altra per cercare un accordo sul testo finale. Tra i tavoli, i rappresentanti di Russia e Stati Uniti discutevano le formulazioni da adottare, in un clima disteso, tra sorrisi e scambi informali, mentre era ancora incerto se la conferenza sarebbe riuscita ad approvare un mandato per negoziare nuove regole. Il confronto si è concentrato sulle parole del mandato.
Secondo la ricostruzione di Magnus Løvold, esperto di disarmo di Lex international, un fondo che sostiene iniziative per rafforzare il diritto internazionale, la Russia si è opposta alla formula che avrebbe impegnato gli stati a “negoziare” e ai riferimenti espliciti a divieti e restrizioni.
Nel testo è rimasto il termine “elaborare”: un gruppo di esperti dovrà preparare entro il 2028 uno strumento senza anticipare se sarà un testo vincolante oppure no, e solo allora raccomandare se adottarlo come protocollo vincolante. Il gruppo continuerà a lavorare per consenso, dieci giorni all’anno. Quindi non è stato respinto il testo di un trattato, che non era tra i compiti della conferenza; è mancato l’accordo sul mandato per negoziarlo.
“La decisione di elaborare uno strumento di natura indeterminata nell’arco di due anni è qualcosa che nessuno voleva, ma con cui tutti potevano, a malincuore, convivere”, ha osservato Rain Liivoja, professore di diritto all’università del Queensland, in Australia.
È il paradosso di un compromesso che preserva il tavolo negoziale senza risolvere la questione principale. Per Liivoja, gli stati sono riluttanti a spostare la discussione altrove e nei prossimi due anni dovranno trattare ogni formula come potenzialmente vincolante, pur sapendo che alla fine potrebbe non esserci alcun trattato.
Un’alternativa esiste, ed è emersa anche negli interventi della rappresentanza di Cuba, che ha contestato la possibilità di trasformare il consenso in un potere di veto e ha evocato altre sedi negoziali. Le convenzioni sulle mine antipersona e sulle munizioni a grappolo sono nate da processi esterni alla Ccw, attraverso coalizioni di paesi disposti a procedere senza aspettare l’unanimità.
Un’iniziativa simile, o un percorso sostenuto dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, potrebbe accelerare l’adozione di nuove regole, ma rischierebbe di lasciare fuori proprio alcune delle potenze che sviluppano le tecnologie più avanzate. Restare nella Ccw permette invece di mantenerle coinvolte, al prezzo di accettare che possano fermare ogni decisione.
È questa la scelta che Ginevra consegna ai prossimi due anni, mentre lo sviluppo delle armi autonome continua senza aspettare che gli stati trovino un accordo. ◆
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Cosa succede nel mondo dell’intelligenza artificiale. Ogni venerdì, a cura di Alberto Puliafito.
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