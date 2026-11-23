I tre paesi che si sono opposti al divieto sono Stati Uniti, Russia e Israele. Non c’è da sorprendersi, visto che tutti e tre sono impegnati in guerre in cui l’intelligenza artificiale è già usata nelle operazioni militari. Ci si sarebbe potuti aspettare lo stesso dalla Cina, all’avanguardia nell’intelligenza artificiale e riluttante come gli altri tre paesi ai vincoli e al divieto. Ma Pechino continua a coltivare la propria immagine di leader del sud globale e non ha bisogno di sporcarsi le mani se ci sono già Mosca e Washington a mettere il veto.

È stata una delusione per la stragrande maggioranza dei delegati e per i rappresentanti di 300 organizzazioni della società civile riuniti in una coalizione e impegnati da anni per chiedere la messa al bando di questi apparecchi. La coalizione Stop killer robots condanna “la grande confusione” della conferenza, da cui sono state escluse “tutte le persone che si oppongono all’automatizzazione dell’omicidio”.

È successo il 21 novembre a Ginevra, al termine di una conferenza convocata sotto l’autorità delle Nazioni Unite per discutere un trattato internazionale sulle armi autonome. In mancanza di un consenso, la riunione si è conclusa con un compromesso al ribasso: nei prossimi due anni si cercherà di elaborare una “regolamentazione” di queste armi, ma non un divieto totale.

Se il mondo fosse una democrazia, le armi autonome, i cosiddetti “robot killer”, sarebbero vietate. Invece tre paesi sono riusciti a impedirlo , mentre più di cento volevano bloccare queste armi gestite dall’intelligenza artificiale e capaci di uccidere senza alcun intervento umano.

È stato un fallimento per chiunque creda ancora nel diritto umanitario internazionale. La lunga storia del controllo delle armi più devastanti è fatta di passi avanti e battute d’arresto. I successi sono numerosi, dal divieto dei gas chimici dopo la prima guerra mondiale al bando contro le mine antipersona, che fanno strage di civili molto tempo dopo la fine dei conflitti. Ma sui campi di battaglia ucraini sono tornate armi vietate dai trattati come le munizioni a grappolo, che provocano molte vittime collaterali.

Siamo già entrati nell’epoca delle armi autonome, ma non ancora in quella in cui i sistemi indipendenti potrebbero combattere una guerra senza alcun intervento umano. Lo sviluppo degli strumenti d’intelligenza artificiale però è così rapido che uno scenario simile non è più fantascienza.