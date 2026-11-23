Ci sono le fotografie originali di Autoritratto, con le didascalie scritte a mano sul retro, gli appunti su piccoli foglietti, le diverse versioni dattiloscritte dei suoi libri. E poi c’è la macchina da scrivere, custodita nella valigetta verde per poterla trasportare. Il figlio di Carla Lonzi, Battista Lena, ricorda che lei passava la maggior parte del tempo seduta davanti a quella macchina da scrivere.
Tutto l’archivio di Carla Lonzi, con le carte personali, i nastri, le audiocassette, le fotografie e i documenti che ricostruiscono la sua attività prima di critica d’arte e poi di femminista, è conservato dal 2024 alla Fondazione Basso di Roma, in via della Dogana Vecchia, dietro al senato.
Sfogliando quelle carte si ha l’impressione di entrare nel mondo di una pensatrice originale e nella sua cassetta degli attrezzi. Ci sono le diverse bozze del Manifesto di Rivolta femminile, i disegni del simbolo del gruppo preso da uno schizzo di Carla Accardi, le fotografie degli artisti che Lonzi frequentava negli anni cinquanta e sessanta. Un patrimonio che permette di ricostruire un percorso intellettuale e personale, intimo e in cui la dimensione pubblica e quella privata sono strettamente legati.
Carla Lonzi è stata una delle figure più importanti del femminismo italiano. Eppure, per molti anni, le sue opere sono rimaste ai margini della cultura ufficiale. Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea e la donna vaginale, Vai pure, Taci, anzi parla circolavano in fotocopia, nei vecchi libretti verdi del gruppo Rivolta femminile, nelle librerie dell’usato o attraverso il passaggio informale tra lettrici. Chi ne possedeva una copia sapeva di avere tra le mani qualcosa di prezioso.
Negli ultimi anni, però, Lonzi è tornata a essere letta da migliaia di donne, anche molto giovani. Un ruolo lo ha avuto il successo della saga L’amica geniale di Elena Ferrante. Infatti nella serie una delle protagoniste, Elena Greco detta Lenù, scopre i libri di Carla Lonzi che cambiano il modo in cui guarda ai suoi studi, ma anche alle sue relazioni. “Com’è possibile, mi dissi, che una donna sappia pensare così?”, dice Elena dopo aver letto Lonzi. “Ho faticato tanto sui libri, ma li ho subiti, non li ho mai veramente usati, non li ho mai rovesciati contro se stessi. Ecco come si pensa contro”.
La ripubblicazione dei libri di Lonzi nel 2023 nella collana La Tartaruga e la riscoperta del suo pensiero hanno riportato al centro l’idea che non basta per le donne entrare nella stanza dei bottoni e condividere il potere con gli uomini, ma il punto continua a essere quello di ripensare il sistema, stravolgere il paradigma in cui le donne non erano soggetti autonomi, ma solo comparse, ancelle, aiutanti.
Una vita in rivolta
Nata a Firenze il 6 marzo 1931, prima di cinque figli, Lonzi manifesta molto presto un desiderio di autonomia. A nove anni decide di andare in collegio, alla Badia di Rivoli, sopra Firenze. È una scelta insolita per una bambina così piccola, ma in quell’ambiente religioso, abitato solo da donne, scopre una possibilità di indipendenza dalla famiglia. Legge le vite delle mistiche, soprattutto Teresa di Lisieux, e si appassiona all’idea di una donna capace di sottrarsi al ruolo tradizionale per dedicarsi al pensiero.
Nel documentario Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo, presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2026, la regista Francesca Archibugi ricostruisce questo passaggio come uno dei momenti fondativi della personalità di Lonzi. “Aveva il desiderio, fin da quando aveva nove o dieci anni, di sbrigliare il pensiero”, racconta. Nel collegio la bambina che si sentiva quella “cattiva” della famiglia trova uno spazio in cui può essere diversa.
Il rapporto con i genitori rimane complesso. Con il padre Agostino ha un legame conflittuale, ma proprio nello scontro sente di essere riconosciuta. Con la madre Giulia, invece, fatica ad accettare quella che considera una posizione remissiva, l’adesione a un ruolo femminile subordinato. Anche il rapporto con la sorella Lidia, diventata una semiologa e traduttrice, attraversa una crisi dolorosa, quando un ragazzo prima ha una relazione con Carla e poi la lascia per mettersi con Lidia.
Quell’esperienza diventerà negli anni una delle questioni centrali della riflessione di Lonzi: la competizione tra donne non è una disposizione naturale, ma un meccanismo prodotto da un sistema di potere che le mette una contro l’altra. Il manifesto del gruppo di autocoscienza che fonderà nel 1970 si aprirà con una frase di Olympe de Gouges del 1791: “Le donne saranno sempre divise le une dalle altre? Non formeranno mai un corpo unico?”
Nel 1950 s’iscrive alla facoltà di lettere di Firenze e segue le lezioni di Roberto Longhi. Si laurea nel 1956 con una tesi sui rapporti tra teatro e arti figurative e comincia una carriera nella critica d’arte. Longhi ne riconosce il talento: “La Lonzi ha occhio”, dice, come ricorda oggi Battista Lena.
Negli anni successivi Lonzi scrive per riviste come Paragone e Marcatré, cura mostre e frequenta gli artisti più importanti dell’avanguardia italiana: Carla Accardi, Pietro Consagra, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Ugo Mulas.
La sua casa diventa un luogo di incontri e conversazioni. Il figlio Battista, nato dalla relazione con un dirigente del Partito comunista italiano, Mario Lena, ricorda le serate in cui artisti e intellettuali si fermavano a parlare fino a notte fonda. È proprio quel modo di stare insieme, conviviale e dialogico, che Lonzi concepirà Autoritratto, pubblicato nel 1969. È una rivoluzione nel modo di raccontare l’arte.
Lonzi rinuncia alla posizione tradizionale della critica, che interpreta le opere e ne giudica il valore. Invece lascia parlare gli artisti, per mettersi in una posizione quasi maieutica, di ascolto. Il libro è costruito attraverso il montaggio di tredici conversazioni registrate con il magnetofono, trascritte senza correggere esitazioni, interruzioni e cambi di argomento. Non c’è una voce esterna che organizza e giudica: sono gli artisti a raccontare il proprio percorso e il loro lavoro. Quando finisce il libro, Pietro Consagra le dice: “Mi sa che il genio sei tu”.
“Lonzi sposta l’attenzione dalle opere a chi le fa: vuole che siano gli artisti a raccontare il loro lavoro. La prima conversazione che registra esce sulla rivista Marcatré, molto aperta alle sperimentazionisianelle arti visive, sia nella musica e nella letteratura”, spiega la storica dell’arte Laura Iamurri, autrice del libro Io non ero mai uscita la sera da sola, storia di artiste e di critiche del secondo novecento italiano.
Cambiamento radicale
È il momento in cui la carriera di Lonzi raggiunge uno dei risultati più importanti. Eppure, proprio allora, decide di lasciarsi alle spalle tutto. La scelta matura in anni di trasformazioni personali. Nel 1967 parte per gli Stati Uniti con Pietro Consagra, dopo aver lasciato il marito e il figlio ancora piccolo. La separazione comporta un prezzo molto alto, come avveniva spesso per le donne all’epoca. Battista rimane a lungo con il padre e i nonni e raggiunge la madre solo in seguito al viaggio negli Stati Uniti.
“Con mio padre sembrava di vivere nel dopoguerra, era una persona colta e brillante. Però me lo ricordo che entra in casa col borsalino, se lo leva e lo appende alla cappelliera. Faceva una vita molto anni cinquanta”, racconta Battista. “Con mia madre eravamo al Chelsea hotel di New York, il tipo alla reception aveva le unghie pitturate di viola. Eravamo nello stesso albergo di Jimi Hendrix. Era un tale shock per me, questi salti erano come una macchina del tempo. Tornavo a Milano da mio padre e si ritornava nel neorealismo, poi andavo da mia madre e sembrava di stare nella pop art. Era difficile per me metterli insieme e per loro vivere uno accanto all’altro”.
Negli Stati Uniti Lonzi scopre di avere un tumore alla tiroide. Ha 36 anni e il futuro diventa improvvisamente incerto. Per il figlio Battista, anche la malattia può aver contribuito alla decisione di cambiare radicalmente vita.
Nel momento di maggiore riconoscimento professionale, Lonzi sente che la critica d’arte non è più il suo ambiente. Non vuole conquistare una posizione di potere, neppure all’interno di un ambiente culturale progressista. Vuole sottrarsi a un sistema di riconoscimenti e gerarchie che continua a misurare il valore delle persone secondo criteri maschili.
Nel 1970, insieme all’artista Carla Accardi e alla giornalista Elvira Banotti, fonda il gruppo Rivolta femminile. Nel luglio dello stesso anno il gruppo pubblica il suo manifesto, che viene affisso sui muri di Roma e di altre città italiane. “Nulla o male è stato tramandato della presenza della donna: sta a noi riscoprirla per sapere la verità”, si legge nel testo. E ancora: “Della grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto noi consideriamo responsabili i sistematici del pensiero”. La conclusione è diventata una delle frasi più celebri del femminismo italiano: “Sputiamo su Hegel”.
Lonzi non contesta solo la filosofia hegeliana, ma l’intera tradizione del pensiero occidentale, che ha costruito la donna come essere subordinato, definendola in funzione dell’uomo, della riproduzione e della famiglia. Neanche il marxismo, che pure aveva denunciato lo sfruttamento di classe, aveva saputo riconoscere fino in fondo la specificità dell’oppressione femminile.
Per questo Lonzi e le altre scelgono la pratica dell’autocoscienza: gruppi di donne che si incontrano, parlano delle proprie esperienze, registrano e trascrivono le conversazioni. La vita personale, la sessualità, il piacere, il rapporto con gli uomini e con le altre donne, tutto viene discusso e decostruito con l’obiettivo di fare tabula rasa del passato.
La relazione tra donne è il punto di partenza di una nuova possibilità di esistenza. La vita di Lonzi continua a essere attraversata dalla stessa esigenza di autenticità che aveva segnato altri momenti della sua vita, il suo tempo è impiegato nella cura dei testi che scrive con le altre e che decidono di autopubblicare.
Lonzi muore a Milano il 2 agosto 1982, a 51 anni. Dopo la sua morte, le opere sono gestite dalle compagne di Rivolta, ma la loro circolazione si restringe. Fino al 2023, quando la Tartaruga comincia a ripubblicarle. Per Claudia Durastanti, direttrice della collana, la riscoperta di Lonzi non riguarda solo la sua importanza come pensatrice femminista. È anche il riconoscimento a una grande scrittrice, capace di attraversare generi e forme diverse, dalla critica d’arte al diario, dalla poesia al saggio. È una delle ragioni per cui i suoi libri continuano a parlare a lettrici che non erano ancora nate quando vennero pubblicati.
Il separatismo, la critica alla famiglia e al potere, la centralità del piacere femminile e del corpo, la distanza dal femminismo paritario sono questioni che continuano a suscitare discussioni, anche tra generazioni che hanno riferimenti teorici differenti.
Una delle domande più radicali che Lonzi lascia alle donne del presente riguarda proprio il significato dell’emancipazione: che cosa succederebbe se, invece di cercare di conquistare un posto dentro il sistema, le donne decidessero di sottrarsi ai suoi meccanismi? Se disertassero i luoghi in cui il potere continua a essere esercitato secondo criteri maschili, per dedicare tempo ed energie alla costruzione di un’altra possibilità?
Lonzi non ha lasciato un programma politico, ma ha ispirato dei percorsi di libertà, attraverso la spinta a essere autentiche e il desiderio di essere sempre “all’altezza di un universo senza risposte”.
“Così sono arrivata al femminismo che è stata la mia festa”, ha scritto nel suo diario Taci, anzi parla. “Qualcuna doveva ben cominciare”. A più di quarant’anni dalla sua morte, la grande femminista italiana continua a vivere nelle parole che ha scritto e nelle pratiche che ha sperimentato per metterle a disposizione di tutte. ◆
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