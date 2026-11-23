Ci sono le fotografie originali di Autoritratto, con le didascalie scritte a mano sul retro, gli appunti su piccoli foglietti, le diverse versioni dattiloscritte dei suoi libri. E poi c’è la macchina da scrivere, custodita nella valigetta verde per poterla trasportare. Il figlio di Carla Lonzi, Battista Lena, ricorda che lei passava la maggior parte del tempo seduta davanti a quella macchina da scrivere.

Tutto l’archivio di Carla Lonzi, con le carte personali, i nastri, le audiocassette, le fotografie e i documenti che ricostruiscono la sua attività prima di critica d’arte e poi di femminista, è conservato dal 2024 alla Fondazione Basso di Roma, in via della Dogana Vecchia, dietro al senato.

Sfogliando quelle carte si ha l’impressione di entrare nel mondo di una pensatrice originale e nella sua cassetta degli attrezzi. Ci sono le diverse bozze del Manifesto di Rivolta femminile, i disegni del simbolo del gruppo preso da uno schizzo di Carla Accardi, le fotografie degli artisti che Lonzi frequentava negli anni cinquanta e sessanta. Un patrimonio che permette di ricostruire un percorso intellettuale e personale, intimo e in cui la dimensione pubblica e quella privata sono strettamente legati.

Carla Lonzi è stata una delle figure più importanti del femminismo italiano. Eppure, per molti anni, le sue opere sono rimaste ai margini della cultura ufficiale. Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea e la donna vaginale, Vai pure, Taci, anzi parla circolavano in fotocopia, nei vecchi libretti verdi del gruppo Rivolta femminile, nelle librerie dell’usato o attraverso il passaggio informale tra lettrici. Chi ne possedeva una copia sapeva di avere tra le mani qualcosa di prezioso.

Negli ultimi anni, però, Lonzi è tornata a essere letta da migliaia di donne, anche molto giovani. Un ruolo lo ha avuto il successo della saga L’amica geniale di Elena Ferrante. Infatti nella serie una delle protagoniste, Elena Greco detta Lenù, scopre i libri di Carla Lonzi che cambiano il modo in cui guarda ai suoi studi, ma anche alle sue relazioni. “Com’è possibile, mi dissi, che una donna sappia pensare così?”, dice Elena dopo aver letto Lonzi. “Ho faticato tanto sui libri, ma li ho subiti, non li ho mai veramente usati, non li ho mai rovesciati contro se stessi. Ecco come si pensa contro”.

La ripubblicazione dei libri di Lonzi nel 2023 nella collana La Tartaruga e la riscoperta del suo pensiero hanno riportato al centro l’idea che non basta per le donne entrare nella stanza dei bottoni e condividere il potere con gli uomini, ma il punto continua a essere quello di ripensare il sistema, stravolgere il paradigma in cui le donne non erano soggetti autonomi, ma solo comparse, ancelle, aiutanti.