Quando ascoltiamo la techno, difficilmente pensiamo a chi ha inventato quel linguaggio, agli esseri umani che ci sono dietro. Il suono delle macchine, il ronzio di fondo del sistema, quella vertigine postumana, che trasforma anche noi che balliamo in macchine senzienti, ci trascina lontano. La morte di Juan Atkins, avvenuta il 31 ottobre a Città del Messico, ci ricorda invece quanto questa musica, questo suono e quest’estetica si debbano a una persona precisa: un giovane musicista afroamericano cresciuto a Detroit che, tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta, cominciò a immaginarsi un nuovo suono. Il soprannome The originator, l’inventore, gli è rimasto addosso per tutta la vita.
La Detroit di quegli anni era la tomba del sogno industriale, della modernità com’era stata costruita nel novecento: una città di rovine, di povertà vecchie e nuove e di quartieri segregati. E Juan Atkins non lavorava in una bolla: viveva in uno di quei quartieri e alla radio ascoltava un dj noto con il nome di The Electrifying Mojo, che accostava Parliament-Funkadelic e Kraftwerk, rendendo porosi dei confini che solo l’industria discografica considerava invalicabili.
Quel programma radiofonico era stato fondamentale anche per un altro artista del Midwest: un tale Prince Rogers Nelson, di Minneapolis. Più tardi Atkins, insieme a Derrick May e Kevin Saunderson, avrebbe dato forma alla techno di Detroit: una delle tante invenzioni afroamericane destinate a cambiare il modo di ballare del mondo. E a essere cannibalizzate da un’industria bianca.
Il successo internazionale della house di Chicago e della techno di Detroit ha spesso messo in ombra le condizioni molto locali in cui quella musica era nata. Nel suo saggio Assembling a black counter culture (Primary Information 2022), DeForrest Brown Jr. ricostruisce il conflitto tra l’autonomia dei giovani produttori di Detroit e i circuiti discografici statunitensi ed europei.
I secondi furono molto più rapidi dei primi a capire le potenzialità commerciali di quel genere di musica. Brown descrive il progetto di Underground Resistance, il collettivo della generazione successiva, come “un’impresa produttiva autogestita”: fabbricare e distribuire i propri dischi, dare voce agli abitanti neri della città e riportare opportunità nella comunità.
Il futuro tecnologico aveva bisogno anche d’infrastrutture, soldi e controllo sui mezzi per realizzarlo: Juan Atkins e gli altri lo capirono subito. Alla fine è la vecchia idea marxista del controllo dei mezzi di produzione. E di distribuzione.
E ai mezzi di produzione è ispirato il nome del progetto più famoso di Juan Atkins: Model 500, un nome che è un po’ uno pseudonimo dietro cui nascondersi e un po’ un marchio di fabbrica. Con quel nome, nel 1995, Atkins avrebbe firmato il suo album più ambizioso e sfaccettato: Deep space. Non una raccolta di singoli, come spesso avveniva nella musica dance, ma un vero album con una sua sequenza, un suo andamento e una sua estetica.
Model 500, The flow, 1995
La politica e la poetica di Atkins passavano soprattutto dall’immaginazione. In Più brillante del sole, pubblicato originariamente nel 1998 e tradotto da Alessandro Mazzi per Nero, lo scrittore britannico di origini ghanesi Kodwo Eshun scrive: “Il nome Model 500 annuncia il produttore come modello prossimo venturo, il sintetizzatore del futuro”.
Quel nome da apparecchio elettronico consentiva d’inventarsi un’identità, di sottrarsi alle aspettative su ciò che un musicista nero dovesse rappresentare. Per Eshun, “technificare significa sintetizzare la musica dagli stessi ritmi robotici che hanno messo fuori uso gli umani di Detroit”.
Le macchine che avevano trasformato il lavoro industriale fino a divorarlo diventavano strumenti per progettare un’altra esistenza. Era questo capovolgimento della macchina, da strumento di oppressione a motore per viaggiare verso un nuovo futuro, a improntare il lavoro di Juan Atkins. Viaggiare, o forse migrare.
La musica di Deep space ci ricorda anche oggi, a più di trent’anni di distanza e nel dibattito sulle intelligenze artificiali, che le macchine possiamo riprendercele, sabotarle, farle nostre: strapparle di mano a chi vorrebbe farne l’ennesimo strumento di sorveglianza e di sfruttamento.
Dipingere però la techno di Detroit solo come un’utopia libertaria e rivoluzionaria sarebbe un po’ riduttivo. Nel suo saggio “Dance dance revolution?”, pubblicato su The Baffler, lo scrittore e regista Hubert Adjei-Kontoh ci fa riflettere sulle fratture di classe interne alla prima scena di Detroit, frequentata anche da ragazzi della borghesia nera che volevano tenere lontani dai loro party i coetanei poveri.
Erano state le conquiste sindacali dell’industria automobilistica della città a creare il benessere necessario per sperimentare. Se un ragazzo nero di Detroit poteva comprarsi un sintetizzatore Korg MS-10, molto spesso alle spalle aveva una famiglia di operai specializzati che avevano raggiunto un certo livello, per quanto fragile, di benessere. È un paradosso da tenere presente: riconoscere la storia nera della techno di Detroit significa anche prendere sul serio le sue contraddizioni.
In Europa la techno trovò un mercato più ricettivo. Deep space, infatti, uscì per la R&S, un’etichetta belga nata a Gand nel 1983 su iniziativa di Renaat Vandepapeliere e Sabine Maes. Vandepapeliere chiamò i numeri di telefono stampati sulle etichette di quei dischi pazzeschi e futuristici che arrivavano da Detroit. In questo modo entrò in contatto con i padri fondatori della techno: Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson. Quegli scambi contribuirono a creare un ponte culturale tra Detroit e l’Europa.
Una musica mai sentita prima
La ricchezza di suoni e la dinamica di Deep space sono sconvolgenti: ascoltarlo nel 1995 significava avvicinarsi a una musica mai sentita prima. Ancora oggi fa lo stesso effetto. La cassa regolare tiene la rotta, mentre tutto intorno si muovono bassi elastici, percussioni secche e linee di sintetizzatore che allargano l’orizzonte.
L’eredità electro degli anni ottanta sembra sublimarsi in un suono più spazioso, dove la precisione delle sequenze lascia respirare le melodie. La parola techno rischia di far pensare soltanto a qualcosa di robotico, d’industriale, di asettico e artificiale. Qui invece la macchina riesce a sognare e a immaginare se stessa come qualcosa di organico, quasi fosse uscita da un romanzo di Philip K. Dick.
Nella musica una figura torna e cambia significato, un ritmo ostinato diventa un ambiente da abitare. A fare da motore immobile di tutto è soprattutto il funk, che ci ancora alla realtà anche quando la musica sembra lanciarsi nello spazio. Model 500 non fa che proporci una versione aumentata e aggiornata della Mothership, l’astronave madre con cui, negli anni settanta, i Parliament-Funkadelic partivano per il loro viaggio afrofuturistico e liberatorio nello spazio.
Gran parte dell’album nasce dalla collaborazione con Moritz von Oswald, percussionista, compositore e figura centrale della scena berlinese. La techno di Deep space è fatta da musicisti che s’incontrano, condividono strumenti e lavorano sul suono.
Nel 2013 Atkins ricordava su Electronic Beats la meraviglia provata davanti al sistema con cui von Oswald sincronizzava vecchie apparecchiature di marche diverse. Dietro a quel viaggio cosmico c’è anche questo: trovare il modo di far dialogare e interagire tra loro delle macchine. Allora sembrava fantascienza, oggi è la nostra quotidianità.
Riascoltato dopo la morte di Atkins, Deep space conserva una strana forma di familiarità, quasi d’intimità. Il futuro che immaginava è diventato in parte il nostro paesaggio sonoro, ma l’album mantiene aperta una possibilità che oggi facciamo fatica a vedere: usare la tecnologia per fabbricarsi una vita diversa e una visione dell’universo più vasta, anziché una prigione. Un giovane musicista di Detroit si era costruito un’astronave con i suoi sintetizzatori. Trent’anni dopo possiamo ancora salirci per partire alla scoperta dello spazio profondo. ◆
Model 500
Deep space
R&S, 1995
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