Quando ascoltiamo la techno, difficilmente pensiamo a chi ha inventato quel linguaggio, agli esseri umani che ci sono dietro. Il suono delle macchine, il ronzio di fondo del sistema, quella vertigine postumana, che trasforma anche noi che balliamo in macchine senzienti, ci trascina lontano. La morte di Juan Atkins, avvenuta il 31 ottobre a Città del Messico, ci ricorda invece quanto questa musica, questo suono e quest’estetica si debbano a una persona precisa: un giovane musicista afroamericano cresciuto a Detroit che, tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta, cominciò a immaginarsi un nuovo suono. Il soprannome The originator, l’inventore, gli è rimasto addosso per tutta la vita.

La Detroit di quegli anni era la tomba del sogno industriale, della modernità com’era stata costruita nel novecento: una città di rovine, di povertà vecchie e nuove e di quartieri segregati. E Juan Atkins non lavorava in una bolla: viveva in uno di quei quartieri e alla radio ascoltava un dj noto con il nome di The Electrifying Mojo, che accostava Parliament-Funkadelic e Kraftwerk, rendendo porosi dei confini che solo l’industria discografica considerava invalicabili.

Quel programma radiofonico era stato fondamentale anche per un altro artista del Midwest: un tale Prince Rogers Nelson, di Minneapolis. Più tardi Atkins, insieme a Derrick May e Kevin Saunderson, avrebbe dato forma alla techno di Detroit: una delle tante invenzioni afroamericane destinate a cambiare il modo di ballare del mondo. E a essere cannibalizzate da un’industria bianca.

Il successo internazionale della house di Chicago e della techno di Detroit ha spesso messo in ombra le condizioni molto locali in cui quella musica era nata. Nel suo saggio Assembling a black counter culture (Primary Information 2022), DeForrest Brown Jr. ricostruisce il conflitto tra l’autonomia dei giovani produttori di Detroit e i circuiti discografici statunitensi ed europei.

I secondi furono molto più rapidi dei primi a capire le potenzialità commerciali di quel genere di musica. Brown descrive il progetto di Underground Resistance, il collettivo della generazione successiva, come “un’impresa produttiva autogestita”: fabbricare e distribuire i propri dischi, dare voce agli abitanti neri della città e riportare opportunità nella comunità.

Il futuro tecnologico aveva bisogno anche d’infrastrutture, soldi e controllo sui mezzi per realizzarlo: Juan Atkins e gli altri lo capirono subito. Alla fine è la vecchia idea marxista del controllo dei mezzi di produzione. E di distribuzione.

E ai mezzi di produzione è ispirato il nome del progetto più famoso di Juan Atkins: Model 500, un nome che è un po’ uno pseudonimo dietro cui nascondersi e un po’ un marchio di fabbrica. Con quel nome, nel 1995, Atkins avrebbe firmato il suo album più ambizioso e sfaccettato: Deep space. Non una raccolta di singoli, come spesso avveniva nella musica dance, ma un vero album con una sua sequenza, un suo andamento e una sua estetica.