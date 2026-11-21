In mezzo al deserto ondulato e rosso della catena dell’Atlante, in Marocco, dopo una rotatoria con al centro un ciak gigante, sorge la città di Ouarzazate, la “Hollywood del deserto”. Ospita infatti gli Atlas studios, dove sono stati girati molti film di avventura, storici e d’ispirazione biblica, dal Gladiatore a Trono di spade all’Odissea di Christopher Nolan. Il paesaggio desertico richiama, nell’immaginario collettivo, la terra promessa ed epoche ancestrali.
Alle porte di Ouarzazate si estende anche una lunghissima oasi, di circa 180 chilometri: la valle del Draa, che segue il corso del fiume più lungo del paese. Il Draa nasce dall’Alto Atlante e segue un percorso inusuale: appare all’aria aperta e sparisce nelle profondità della terra, per poi essere riavvistato mentre attraversa il deserto in direzione dell’oceano Atlantico.
La sua valle è un simbolo dei paradossi delle sfide ambientali di oggi: a Zagora ci sono coltivazioni intensive di angurie da esportazione; la centrale solare Noor di Ouarzazate, con la sua gigantesca torre, è il più grande impianto di pannelli solari del continente; la diga El Mansour Eddahbi, con la sua centrale elettrica, contribuisce al fabbisogno energetico nazionale. Molti grandi progetti che richiedono un elevato dispendio di risorse idriche in queste regioni semidesertiche sono spesso calati dall’alto, finanziati con fondi statali e privati.
Intanto l’antico sistema delle oasi resiste tra mille difficoltà, dando prova di grande creatività. Le oasi pre-sahariane, iscritte dall’Unesco nella rete mondiale delle riserve della biosfera, coprono una superficie di 71.853 chilometri quadrati e hanno 1,6 milioni di abitanti, circa il 4 per cento della popolazione marocchina.
Nell’oasi di Timiderte, a un centinaio di chilometri da Ouarzazate, Mohamed ricorda la vita comunitaria della sua infanzia. Sembra avere vent’anni in meno di quelli riportati sulla sua carta d’identità. Ci spiega che il sorriso e il buonumore sono direttamente legati al rifiuto di trasferirsi in città: preferisce “muoversi ed essere utile nell’oasi”, dove gestisce una sua struttura turistica e partecipa ai lavori agricoli condivisi. Con l’aiuto del direttore del Museo della fotografia di Marrakech, Patrick Manac’h, ha ricostruito una moschea del diciassettesimo secolo, una mezquita di Cordova in miniatura in mezzo alla sua oasi. Ora sta cercando di riportare alla luce anche l’antica sinagoga.
Oltre a poterli usare come set cinematografici, per Mohamed è importante conservare la ricchezza di ksar (quartieri fortificati) e kasbah (fortezze) in mezzo alle palme secolari: “È il nostro patrimonio culturale e di sicuro anche la nostra unica possibilità di sussistenza futura”. L’ultima siccità, che si è conclusa l’anno scorso dopo sette anni, fa dubitare della sostenibilità dell’agricoltura nelle oasi.
Lo conferma anche Fatimah, che ha creato l’associazione Dar Fint nella magica oasi di Fint, a pochi chilometri da Ouarzazate. Nel paesaggio desertico si incontrano spesso cartelli che indicano i set per le comparse in costume, ma Fatimah, giù nella valle, vorrebbe poter rimanere a vivere nell’oasi senza “dover fare la comparsa” per mantenersi. Insieme all’associazione Assdika min khair houdoud (Amici senza frontiere), ha voluto valorizzare il lavoro femminile. A oggi sono 43 le donne che sono rimaste nell’oasi e portano avanti l’agricoltura di sussistenza. Fatimah invita i visitatori alla cerimonia del tè (l’associazione ha comprato le teiere e tutto il necessario) mentre le donne hanno imparato da sole a cucire. Oggi propongono i loro lavori ai turisti. “Organizzarci come cooperativa ci ha permesso di essere solidali tra noi e di prendere da sole le nostre decisioni”, spiega con un ampio sorriso.
Da diversi anni una delle più importanti proteste contro le politiche ambientali calate dall’alto è guidata dalle donne. Nello studio Sotto l’haik bianco di Figuig. Il velo della resistenza, la giornalista marocchina Dounia Mseffer racconta un hirak (movimento) “lanciato da sei donne con il velo bianco e uno smartphone”, che è proseguito per due anni in modo pacifico ma con grande caparbietà per protestare contro la privatizzazione delle risorse idriche delle oasi, “perché non è solo una questione d’acqua, ma soprattutto di dignità democratica”. Storicamente sono sempre state le donne a gestire le risorse idriche nelle oasi, ricorda Mseffer.
Il suo testo è stato pubblicato dalla casa editrice marocchina En toutes lettres, fondata da Hicham Houdaifa e Kenza Sefrioui, che hanno cominciato a interessarsi alle questioni ambientali e alle oasi, partendo da una prospettiva femminista. Nel suo primo libro, Dos de femme, dos de mulet (Schiena di donna, schiena d’asino) Houdaifa aveva messo in luce che il lavoro agricolo riproduce la disparità salariale tra uomini e donne. Giornalista d’inchiesta, per lui occuparsi di ambiente è diventato “un atto politico e anche una questione femminista”, ha spiegato nel corso di un incontro a Marrakech. “Sono le donne a restare nelle oasi mentre gli uomini vanno a lavorare in città o all’estero”. E sono quindi loro che possono cambiare il loro destino, cambiando le oasi.
Le culture del deserto
Quattrocento chilometri a sud di Fint, nella città-oasi alle porte del deserto di M’Hamid el Ghizlane, Ibrahim Sbai si è concentrato sulla musica per combattere lo spopolamento delle aree rurali e la lenta cancellazione della cultura tuareg, gradualmente sostituita dal turismo “da jeep”. Il suo festival Taragalte (Punto di incontro) mostra che il sistema delle oasi è anche una questione di cultura.
Creata nel 2009, la rassegna ha ospitato i grandi nomi della musica tuareg, dal chitarrista Bombino, che mescola il rock a un sound sahariano, al leggendario gruppo maliano Tinariwen. Sono state invitate anche band dai paesi vicini – la cultura tuareg non riconosce le frontiere coloniali e nazionali – come la band algerina Imarhan. Anche la star marocchina Oum, che mischia la poesia hassanya al soul, si è esibita diverse volte al festival, a cui ha dedicato il suo quarto album Zarabi (Tappeto, nell’arabo dialettale marocchino darija), che parla delle tessitrici del villaggio di M’Hamid el Ghizlane.
Secondo il cantante del gruppo Folk Spirit, Mohamed el Kachir, il festival ha ispirato un’intera generazione di abitanti delle oasi a rivalutare la propria musica. “Quando eravamo solo degli esordienti, la partecipazione al festival di Taragalte ci ha permesso di farci conoscere e abbiamo cominciato a essere chiamati ovunque in Marocco”. Anche il gruppo giovanile Génération Taragalte, i cui componenti sono nati tutti a M’Hamid el Ghizlane, condivide l’importanza dell’incontro tra le culture del deserto oltre le frontiere. Ibrahim Sbai ricorda che, quando si sono esibiti i Tinariwen, già star della world music, “i Génération Taragalte hanno visto per la prima volta una chitarra elettrica usata per fare musica tuareg. Nel corso degli anni si è radicato un nuovo orgoglio per le culture delle oasi, che permette ai giovani di rivendicare la loro storia”.
Il festival propone anche incontri e conferenze sul futuro delle comunità nomadi, la desertificazione e il turismo sostenibile nel Sahara. Il villaggio, punto di partenza dei safari nel deserto, non può infatti ridursi a questo. Sbai sottolinea anche l’inevitabile solidarietà con il sud, con l’Africa subsahariana: la città si trova a 52 giorni di cammello da Timbuctù, in Mali.
Spingendosi oltre, percorrendo un’ora e quaranta minuti di piste nel deserto, a 60 chilometri dalle montagne che fanno da frontiera con l’Algeria, Erg Smar (che prende il nome da una delle più grandi dune di sabbia del Sahara marocchino) rappresenta l’essenza dell’oasi che resiste. Con Tahar al Ammari, che ha riabilitato questa antica oasi, parliamo di pannelli solari ed estrazione dell’acqua (il Draa passa lì vicino). Ma per lui, che ha vissuto vent’anni in Europa, la sfida è esistenziale, non solo tecnica.
Tahar ride spesso ma quel che dice è importante. Per lui l’importante è la libertà dell’oasi. “All’inizio sono riuscito a coltivare molte verdure tipiche dell’agricoltura di queste zone, ma con la siccità il suolo è diventato eccessivamente salino ed è sempre più difficile tirare avanti. Per me è essenziale non solo riuscire a far crescere qualcosa, ma anche dimostrare che posso vivere libero”. Viso magro e occhi sorridenti, è stato al centro di un documentario del 2018 intitolato Oasi della speranza.
Quando è arrivato, nel 2011, si è messo a liberare dalla sabbia le case sparse nell’oasi disabitata. “Era il villaggio dove viveva mia nonna”, spiega, “però non ho cercato di tornare alla tradizione: piuttosto le sono andato incontro. L’oasi è qualcosa che si raggiunge, a piedi. Nel 2011 avevo camminato per settimane, sette ore al giorno, per raggiungerla: era la mia destinazione finale. Camminare permette di riflettere, a fondo. Da quando vivo qua, ho sempre il tempo di pensare, non mangio molto, una volta al giorno, ma non ho bisogno di molto di più. In Europa ho capito che la soluzione non è solo ‘decrescere’: bisogna prima capire ciò che serve”.
L’idea di libertà e nomadismo non si concilia bene con la prospettiva di chi eroga gli aiuti statali. Tahar ha presentato allo stato diversi progetti, tra cui uno chiamato “Granello di sabbia”, che dice molto del suo insegnamento: forse tutti possiamo fare qualcosa per la propria oasi, per l’ambiente che abbiamo intorno. Invece guardare alla questione dall’alto fa sentire impotenti. “Le soluzioni degli ingegneri e degli agronomi di Rabat sono inutili, mentre fare attenzione a ogni centilitro d’acqua è emozionante”.
Due suoi nipoti, Aymen e Hamada, sono entusiasti del progetto e si prestano volentieri a far visitare l’orto, le capre, con la pompa che funziona con i pannelli solari. Da bambini venivano in vacanza dallo zio un po’ pazzo, ma Aymen ha deciso due anni fa di restare, consapevole che sarebbe stata una battaglia contro i mulini a vento ma divertito all’idea di partecipare a un progetto che va oltre il perimetro dell’oasi. “Sono un altro da quando vivo qui”, spiega seduto intorno al fuoco.
Dai falò di Erg Smar passano nomadi, giovani turisti spagnoli e tutto un mondo che apprezza il silenzio delle dune, come i gatti che cacciano in mezzo alla sabbia. Tahar crede che il turismo responsabile possa aiutare le oasi, ma parla di un turismo che dovrebbe anche essere più spirituale. “Ogni anno vedo giovani arrivare qui alla ricerca di se stessi… Basta la preghiera musulmana e l’esercizio dello yoga, e il gioco è fatto!”, dice ridendo e dando una dimostrazione.
L’insegnamento che si può trarre dalle oasi deriva da un miracoloso paradosso: rappresentano l’idea di isolamento per eccellenza, ma sono anche un luogo d’incontro. Intorno a Tahar si aggirano autisti di jeep, giovani marocchini, tuareg, turisti europei, ragazzi velati con i chèche blu o bianchi, e gatti. Tutto questo mondo si incrocia sui tappeti del suo bivacco di fronte alle dune e si traduce nell’esperienza non di un paradiso perduto, ma di un posto dove si sente da più vicino quello che è possibile realizzare per se stessi e per l’ambiente. Nel 2021 Greenpeace ha lanciato l’allarme sul pericolo che incombe sulle oasi lanciando la petizione “Protégeons les oasis marocaines”.
Nel libro Missione oasi (Plug_in 2025) l’architetto italiano Filippo Di Dominicis racconta molte oasi ancora esistenti, dal Marocco all’Egitto, e definisce questi luoghi, che sono antropizzati al massimo perché l’oasi in realtà non esiste in natura, “sonde di una possibile condizione futura”. Gli abitanti delle oasi del sud del Marocco hanno certamente molti indizi da darci sul nostro futuro.
Questo reportage è stato scritto insieme agli abbonati di Internazionale che hanno partecipato al viaggio organizzato dall’agenzia Viaggi e Miraggi.
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