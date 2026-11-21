In mezzo al deserto ondulato e rosso della catena dell’Atlante, in Marocco, dopo una rotatoria con al centro un ciak gigante, sorge la città di Ouarzazate, la “Hollywood del deserto”. Ospita infatti gli Atlas studios, dove sono stati girati molti film di avventura, storici e d’ispirazione biblica, dal Gladiatore a Trono di spade all’Odissea di Christopher Nolan. Il paesaggio desertico richiama, nell’immaginario collettivo, la terra promessa ed epoche ancestrali.

Alle porte di Ouarzazate si estende anche una lunghissima oasi, di circa 180 chilometri: la valle del Draa, che segue il corso del fiume più lungo del paese. Il Draa nasce dall’Alto Atlante e segue un percorso inusuale: appare all’aria aperta e sparisce nelle profondità della terra, per poi essere riavvistato mentre attraversa il deserto in direzione dell’oceano Atlantico.

La sua valle è un simbolo dei paradossi delle sfide ambientali di oggi: a Zagora ci sono coltivazioni intensive di angurie da esportazione; la centrale solare Noor di Ouarzazate, con la sua gigantesca torre, è il più grande impianto di pannelli solari del continente; la diga El Mansour Eddahbi, con la sua centrale elettrica, contribuisce al fabbisogno energetico nazionale. Molti grandi progetti che richiedono un elevato dispendio di risorse idriche in queste regioni semidesertiche sono spesso calati dall’alto, finanziati con fondi statali e privati.

Intanto l’antico sistema delle oasi resiste tra mille difficoltà, dando prova di grande creatività. Le oasi pre-sahariane, iscritte dall’Unesco nella rete mondiale delle riserve della biosfera, coprono una superficie di 71.853 chilometri quadrati e hanno 1,6 milioni di abitanti, circa il 4 per cento della popolazione marocchina.

Nell’oasi di Timiderte, a un centinaio di chilometri da Ouarzazate, Mohamed ricorda la vita comunitaria della sua infanzia. Sembra avere vent’anni in meno di quelli riportati sulla sua carta d’identità. Ci spiega che il sorriso e il buonumore sono direttamente legati al rifiuto di trasferirsi in città: preferisce “muoversi ed essere utile nell’oasi”, dove gestisce una sua struttura turistica e partecipa ai lavori agricoli condivisi. Con l’aiuto del direttore del Museo della fotografia di Marrakech, Patrick Manac’h, ha ricostruito una moschea del diciassettesimo secolo, una mezquita di Cordova in miniatura in mezzo alla sua oasi. Ora sta cercando di riportare alla luce anche l’antica sinagoga.

Oltre a poterli usare come set cinematografici, per Mohamed è importante conservare la ricchezza di ksar (quartieri fortificati) e kasbah (fortezze) in mezzo alle palme secolari: “È il nostro patrimonio culturale e di sicuro anche la nostra unica possibilità di sussistenza futura”. L’ultima siccità, che si è conclusa l’anno scorso dopo sette anni, fa dubitare della sostenibilità dell’agricoltura nelle oasi.

Lo conferma anche Fatimah, che ha creato l’associazione Dar Fint nella magica oasi di Fint, a pochi chilometri da Ouarzazate. Nel paesaggio desertico si incontrano spesso cartelli che indicano i set per le comparse in costume, ma Fatimah, giù nella valle, vorrebbe poter rimanere a vivere nell’oasi senza “dover fare la comparsa” per mantenersi. Insieme all’associazione Assdika min khair houdoud (Amici senza frontiere), ha voluto valorizzare il lavoro femminile. A oggi sono 43 le donne che sono rimaste nell’oasi e portano avanti l’agricoltura di sussistenza. Fatimah invita i visitatori alla cerimonia del tè (l’associazione ha comprato le teiere e tutto il necessario) mentre le donne hanno imparato da sole a cucire. Oggi propongono i loro lavori ai turisti. “Organizzarci come cooperativa ci ha permesso di essere solidali tra noi e di prendere da sole le nostre decisioni”, spiega con un ampio sorriso.

Da diversi anni una delle più importanti proteste contro le politiche ambientali calate dall’alto è guidata dalle donne. Nello studio Sotto l’haik bianco di Figuig. Il velo della resistenza, la giornalista marocchina Dounia Mseffer racconta un hirak (movimento) “lanciato da sei donne con il velo bianco e uno smartphone”, che è proseguito per due anni in modo pacifico ma con grande caparbietà per protestare contro la privatizzazione delle risorse idriche delle oasi, “perché non è solo una questione d’acqua, ma soprattutto di dignità democratica”. Storicamente sono sempre state le donne a gestire le risorse idriche nelle oasi, ricorda Mseffer.

Il suo testo è stato pubblicato dalla casa editrice marocchina En toutes lettres, fondata da Hicham Houdaifa e Kenza Sefrioui, che hanno cominciato a interessarsi alle questioni ambientali e alle oasi, partendo da una prospettiva femminista. Nel suo primo libro, Dos de femme, dos de mulet (Schiena di donna, schiena d’asino) Houdaifa aveva messo in luce che il lavoro agricolo riproduce la disparità salariale tra uomini e donne. Giornalista d’inchiesta, per lui occuparsi di ambiente è diventato “un atto politico e anche una questione femminista”, ha spiegato nel corso di un incontro a Marrakech. “Sono le donne a restare nelle oasi mentre gli uomini vanno a lavorare in città o all’estero”. E sono quindi loro che possono cambiare il loro destino, cambiando le oasi.