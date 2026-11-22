Di solito, spiega Le Monde Afrique, El Niño porta episodi di siccità nelle aree intorno all’equatore e precipitazioni estreme nel Corno d’Africa, con la possibilità che si verifichino eventi come frane e alluvioni. Alcune zone dell’Africa meridionale e orientale sono a rischio di grave insicurezza alimentare a causa della siccità e degli alti prezzi di carburante e fertilizzanti dovuti alla guerra in Iran. Lo conferma la mappa pubblicata sul sito dell’osservatorio El Niño Observatory, dove sul Corno d’Africa fino al Kenya è disegnata una chiazza blu, che indica precipitazioni estreme con il rischio di allagamenti, mentre Zimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambico e Sudafrica sono compresi in una macchia rossa indicante siccità, con il rischio di incendi.

Era annunciato da mesi e non ci sono dubbi che andrà avanti fino al febbraio 2027: gli effetti del Niño hanno cominciato a farsi sentire in Africa, portando, a seconda delle regioni, piogge o aridità estreme.

In Somalia le forti piogge e le alluvioni hanno già colpito gli sfollati che vivono nei campi della zona di Galcayo. Secondo le Nazioni Unite 3,4 milioni di persone potrebbero essere interessate dagli allagamenti entro la fine dell’anno. In Tanzania i temporali hanno lasciato una scia di distruzione, con un morto, decine di feriti e 600 case danneggiate.

Nei vari paesi si è cercato di prepararsi, nonostante i mezzi limitati, scrive Le Monde Afrique. Nella capitale del Kenya, Nairobi, si è cercato di ripulire dai rifiuti le fogne a cielo aperto e i letti dei numerosi fiumi che attraversano la città per evitare allagamenti, che nel peggiore dei casi potrebbero costringere centomila persone ad abbandonare le proprie case, soprattutto negli insediamenti informali. Ma c’è preoccupazione anche per le grandi vie di comunicazione, in particolare quelle che collegano i porti sulla costa alle città principali della regione dei Grandi laghi. In tutto il paese le persone che vivono in zone a rischio sono 1,5 milioni, secondo i dati del Centro operativo per i disastri keniano riportati dall’ Associated Press .

Di altra natura sono i rischi per gli abitanti del Malawi, più a sud, racconta il New York Times. In questi paesi i raccolti agricoli sono ancora legati all’andamento delle piogge e la paura è che la scarsità di acqua crei una crisi alimentare. Il governo ha cercato di avvisare gli agricoltori e le agricoltrici, e di promuovere l’acquisto di sementi che richiedono meno acqua, diverse da quelle usate tradizionalmente. Ma i prezzi, per lavoratori che guadagnano meno di tre dollari al giorno, sono proibitivi. L’International Food Policy Research Institute prevede quindi che in Malawi nel 2017 altri 4,6 milioni di abitanti (il 20 per cento della popolazione) non abbiano da mangiare a sufficienza.

Il 20 novembre si è conclusa ad Antalya la Cop31 e la sensazione è che l’Africa continui a pagare un prezzo spropositato per la crisi climatica in rapporto alle scarse emissioni di gas serra che produce. “Non siamo venuti qui a chiedere l’elemosina”, ha detto la presidente del gruppo dei negoziatori africani, Zanetor Agyeman-Rawlings, ministra dell’ambiente del Ghana, alla conferenza stampa finale. “Siamo venuti qui a pretendere quello che ci spetta, perché gli africani stanno soffrendo più di altri per le attività antropogeniche dei paesi sviluppati”. Una dichiarazione insolitamente dura, ma che riflette la frustrazione dei paesi poveri di fronte alla mancanza di progressi, per colpa anche della posizione dell’Unione europea, nell’erogazione di aiuti e finanziamenti a favore delle nazioni più colpite dalla crisi climatica.