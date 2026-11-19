Da qualche settimana a Kiev si ha spesso l’impressione di vivere in un mondo parallelo. Il 19 ottobre, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermava che la Russia era stata “corretta” con l’Ucraina, i tre milioni di abitanti della capitale passavano la notte su materassi gettati per terra in corridoio, aspettando la fine delle esplosioni dei missili russi Zircon.

Il 20 ottobre, mentre l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff ringraziava il leader russo Vladimir Putin per il suo spirito “umanitario”, a Kiev la gente era alle prese con lunghe interruzioni di corrente, causate dai bombardamenti russi sulle centrali e gli impianti della rete elettrica, e cercava di organizzare le giornate facendo i conti con gli attacchi dei droni, che bloccano i trasporti pubblici. Gli studenti si ammassavano nei rifugi sotterranei delle scuole o erano costretti a seguire le lezioni a distanza, da casa, senza gli amici e senza la possibilità di fare ricreazione in cortile.

Sette allarmi al giorno

Nonostante la guerra, a Kiev ci sono ancora 260mila ragazzi e ragazze che vanno a scuola. La strategia di bombardamenti a tappeto dell’esercito russo, che da metà agosto si è notevolmente intensificata, ha cambiato drasticamente le loro abitudini di vita e di studio.

A ogni allarme aereo, che scatta con la presenza o con l’avvicinarsi di droni e missili russi nel cielo della capitale, gli studenti devono scendere nel rifugio sotterraneo più vicino. Il più delle volte si tratta di aule o cantine adattate nel seminterrato della scuola. A ottobre a Kiev ci sono stati in media sette allarmi al giorno.

“Ieri ci abbiamo passato tutta la giornata”, racconta Vova, sei anni, mentre finisce di costruire una piccola lumaca motorizzata con il Lego per il corso di robotica. Il giorno prima del nostro incontro l’allarme è durato più di dodici ore, alcune in corrispondenza dell’orario scolastico: dalle 8.38 alle 9.26, poi dalle 12.12 alle 12.37 e infine dalle 12.45 alle 17.54.

“Ci abbiamo anche mangiato. Se non fosse per gli allarmi, sinceramente questo rifugio vorrei distruggerlo. È stretto, scomodo, la gente fa troppo rumore e mi dà fastidio tutto”, sospira Vova. Anche se sono attrezzati con tavoli, sedie, lavagne e cuscini, i rifugi sono comunque scomodi e molto chiassosi quando decine di bambini ci si riparano contemporaneamente.

Le sirene d’allarme suonano anche di notte. In quel caso, spiega Vova, “sveglio mia mamma e mia sorella e mettiamo i materassi in corridoio”. Molte famiglie ucraine hanno preso questa abitudine dall’inizio della guerra, nel 2022: per limitare i rischi in caso di esplosione, si raccomanda di mettere “due muri” tra sé e l’esterno. I corridoi e i bagni sono spesso le stanze che soddisfano meglio questo requisito. “Mi piace nascondermi qui con la mamma”, assicura il bambino, mimando la famiglia rannicchiata sotto un piumone. “E poi – ma questo è un segreto – a volte quando di notte sono sveglio rubo il cellulare di papà, digito il suo codice e mi nascondo in bagno a giocare ai videogiochi”, ride Vova, sotto lo sguardo un po’ invidioso e un po’ ammirato del suo amico Aron.

La guerra non impedisce ai bambini e alle bambine di fare qualche marachella. Né di avere dei progetti. Prima di tornare alla sua lumaca, Vova avverte: “Quando avrò finito la scuola, avrò il mio appartamento e potrò fare quello che voglio. Farò il soldato o il creatore di video, devo ancora decidere”.

Altre tre coppie di bambine e bambini stanno finendo la loro costruzione sotto gli occhi della maestra. Assemblano i pezzi per formare una lumaca, la collegano a un motore e programmano il suo funzionamento su uno dei computer della classe. Da uno scaffale la civetta Edvige in Lego, quella di Harry Potter, osserva i piccoli e le piccole ingegnere.

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La loro scuola privata, sulla riva sinistra del Dnipro, nel quartiere di Pozniaky, offre una didattica incentrata sulle scienze e la tecnologia. Le famiglie che iscrivono i figli qui sono benestanti, ma non per questo sono risparmiate dalla guerra. Il 12 ottobre un drone russo a reazione – il tipo più veloce e più letale – ha colpito il palazzo proprio di fronte alla scuola, uccidendo due persone. Dal cortile si vede ancora la facciata danneggiata.

“Quando arrivano la mattina, i bambini a volte mi raccontano che di notte hanno preso la macchina per andare a ripararsi nel parcheggio sotterraneo”, dice Anastasia Tretijak, maestra di robotica e informatica alle elementari, mentre mette via le scatole dei mattoncini multicolori.

“Sono esausti perché gli attacchi li tengono svegli. Sono distratti, sbadigliano, alcuni si addormentano in classe. E poi ci sono quelli a cui sono morti dei familiari: ho un’alunna di quarta che ha perso il padre in guerra”, spiega l’insegnante, che ha 24 anni. Poi aggiunge: “È successo anche a me”.

Secondo gli operatori sanitari, le giornate passate sottoterra avranno conseguenze su un’intera generazione di bambini e bambine

Sono le 12.30. Vova, Aron e i loro compagni corrono alla mensa per il pranzo. Non c’è elettricità, come spesso a Kiev in questo periodo, ma la scuola dispone di un generatore. In corridoio un adolescente sonnecchia su delle panche. Per fortuna questo mercoledì non è ancora suonato l’allarme. Alcuni bambini sono comunque nel rifugio sotterraneo: sotto coperte decorate con i pianeti del sistema solare, alla luce di una lampada da notte a forma di gatto, una decina di piccoli di cinque e sei anni fanno il pisolino.

Le pareti delle scale che portano al rifugio sono dipinte con i colori del pianeta Marte. All’ingresso una fila di armadietti custodisce gli “zaini d’emergenza”. Preparati dai genitori, contengono il necessario nel caso i bambini e le bambine debbano rimanere sottoterra per più giorni consecutivi: i numeri di telefono della famiglia, acqua, cibo, peluche e altri oggetti in grado di rassicurarli. In uno degli zaini, decorato con Spider-Man, un alunno ha messo, tra la bottiglia d’acqua e le brioche, un’automobilina gialla di metallo.

Nel cortile, sotto il cielo grigio, Veronika si rilassa appendendosi alle parallele. Ha 14 anni e ama la scuola. “Quando hai dormito bene, è bello venire qui”, sorride. “Ma in questo periodo ti addormenti e poi alle due ti svegli per l’allarme, ti riaddormenti e ti risvegli per le esplosioni. E così fino alla mattina dopo, quando non puoi prendere la metropolitana per andare a scuola perché è tutto bloccato”, racconta la ragazza, che abita sull’altra riva del Dnipro. Quando scatta l’allarme aereo le linee della metro non possono percorrere i ponti che collegano le due parti della città: queste infrastrutture sono state prese di mira più volte dai droni russi negli ultimi mesi.

Veronika fa parte della squadra di robotica della scuola, che partecipa ogni anno ai campionati mondiali. L’anno scorso sono andati a Singapore, e si sono dovuti riabituare alla vita in tempo di pace. “Quando arrivi in un altro paese fa uno strano effetto vedere gli aerei in cielo…”, spiega Veronika. In Ucraina l’aviazione civile non funziona dal 2022 e un rombo sopra la testa è generalmente sinonimo di bombe in arrivo. Nonostante tutto, gli studenti attendono con impazienza i viaggi all’estero. “È l’unico momento in cui posso riposarmi. Quando arriviamo, abbiamo tre giorni liberi prima della gara”, spiega la ragazza, che indossa una felpa bordeaux con il cappuccio. “Lavoriamo anche durante le vacanze per finire tutto in tempo e poterci davvero godere il viaggio. Peccato che a Singapore, invece di lasciarmi dormire, i miei genitori mi hanno costretta ad andare a visitare la città”, dice facendo una smorfia.

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Insieme ai compagni di classe Veronika ci fa vedere i due robot completamente automatizzati che hanno progettato per la gara del prossimo anno. Costruiti in Lego, sono in grado di afferrare oggetti e hanno dei sensori che riconoscono i colori. I ragazzi e le ragazze sono molto orgogliosi quando raccontano come hanno fabbricato le ruote in silicone, “perfino migliori delle ruote normali”, spiega uno di loro con la sicurezza di un venditore di auto.

Una lezione di storia nella scuola numero 49 a Kiev, il 20 ottobre 2026 ( Virginie Nguyen Hoang )

Veronika custodisce gelosamente il suo robot. Le notti passate nel bagno dell’appartamento non sembrano aver compromesso la sua determinazione. In futuro vuole diventare “ricercatrice in fisica nucleare o in fisica delle particelle. È il campo di ricerca più difficile, e a me piacciono le cose difficili”.

A qualche chilometro di distanza, nel centro di Kiev, per gli alunni della scuola numero 49 la valvola di sfogo non sono i robot, ma il karate. Diversi studenti di questo istituto pubblico sono dei campioni della disciplina, e nei corridoi sono appesi i manifesti con le foto delle loro imprese. Ma in questo pomeriggio d’ottobre i corridoi sono vuoti, come la piccola e accogliente biblioteca, che ha uno scaffale intero dedicato ai volumi sugli animali.

Gli studenti sono tutti nel rifugio. La sirena era suonata poco dopo mezzogiorno, costringendoli a scendere sottoterra. Dopo mezz’ora l’allarme era terminato. I bambini e le bambine erano appena rientrati nelle aule ai piani superiori, quando la sirena è suonata di nuovo, e tutti sono tornati sottoterra. Un balletto estenuante e quotidiano.

Nel mezzo di un allegro vociare alcuni si contendono delle panche, altri cercano la propria classe, mentre gli insegnanti alzano la voce nel tentativo di richiamare la loro attenzione. Nel frattempo quelli che avrebbero dovuto fare educazione fisica giocano a scacchi. Tra due lavandini alcune bambine di terza elementare provano la coreografia dello spettacolo di Halloween.

Una classe di quarta di dieci anni cerca di seguire una lezione sulle basi della sicurezza informatica. L’insegnante non riesce a connettersi al wi-fi, che nel seminterrato funziona male. “Qualcuno può condividere la sua connessione con me?”, prova a dire rivolgendosi ai bambini. In teoria i cellulari non sono ammessi durante le lezioni, ma bisogna fare di necessità virtù.

In classe o a distanza

Il continuo viavai degli altri studenti che attraversano l’aula per andare in bagno finisce per distrarre la classe d’informatica. “Per loro è molto difficile, dal punto di vista psicologico, dover studiare sempre nel rifugio. Lo spazio è scomodo. E per i più piccoli le attività fisiche sono estremamente importanti”, spiega Olena Jatsko, la psicologa della scuola.

Bilancio di guerra Vittime civili dei bombardamenti russi in Ucraina, 2025-2026. ( Fonte: Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite )

Nel suo ufficio arrivano bambine e bambini molto stressati per gli attacchi notturni e in generale per la guerra. “Alcuni sono iperattivi, non riescono a fermarsi e a stare seduti. Altri si mangiano le unghie, si mordono le dita, rovesciano gli oggetti, spezzano le matite e così via”.

Le giornate passate sottoterra avranno conseguenze su un’intera generazione, prevedono gli operatori sanitari. “Non abbiamo ancora abbastanza dati per quantificarle, ma purtroppo è certo che studiare in questo modo avrà delle ripercussioni su di loro”, osserva Olga Voznjuk, direttrice dell’ospedale del quartiere di Sviatošyne. “Dopo l’inverno scorso avevamo già osservato delle carenze di vitamina D nei bambini che non uscivano più di casa. E la situazione peggiorerà, viste le condizioni in cui è cominciato quest’anno scolastico”, prevede. Ai genitori che si rivolgono a lei, ripete sempre gli stessi consigli: “Portate fuori i vostri figli. Portateli a fare una passeggiata. Passate con loro più tempo possibile”. E a chi ha figli che frequentano la scuola a distanza suggerisce di trovare degli spazi in cui i bambini possano incontrare i loro coetanei.

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Il problema, infatti, è che ci sono ragazzi e ragazze che non vanno più a scuola. A causa del numero limitato di posti nel rifugio, nell’istituto numero 49 le classi dei più grandi sono costrette a fare i turni: una settimana in presenza e una a distanza. E anche seguire le lezioni sullo schermo può presentare problemi. Come quelli che Sonia, sedici anni, sta sperimentando proprio in questo giovedì d’ottobre. È nella sua settimana di “scuola online”. La notte è stata un susseguirsi di allarmi e attacchi di missili. Quando si collega alla lezione di fisica con lo smartphone, la professoressa chiede: “State tutti bene? Chi è sceso nei rifugi stanotte?”. Sonia si ritiene fortunata: è riuscita a dormire. Sua madre non può dire altrettanto.

La sua famiglia è originaria di Mariupol, città conquistata dalla Russia al termine di un assedio brutale e ancora occupata. Sono riusciti a fuggire nel 2022, dopo aver vissuto due mesi sotto l’occupazione, spiega la madre. Ora la guerra li ha raggiunti a Kiev. “Durante la lezione parleremo delle basi del magnetismo”, spiega l’insegnante dal piccolo schermo del telefono. “La scienza ha trovato dei modi per descrivere il campo magnetico. Adesso vi mostro la presentazione in PowerPoint”. Sonia prende il quaderno. L’insegnante fa vedere due slide, poi uno studente prende la parola: “Professoressa, c’è l’allarme!”.

Poco dopo la sirena risuona fuori dalle finestre di casa di Sonia. La ragazza e tutti i suoi compagni si disconnettono. In caso di allarme a Kiev le lezioni a distanza vengono sistematicamente interrotte. In teoria, serve a permettere agli studenti di raggiungere il rifugio più vicino: metro­politana, cantina, parcheggio sotterraneo. Ma in pratica quasi tutti restano a casa e aspettano.

Come in un videogioco

Molti di quelli che seguono le lezioni a distanza a tempo pieno ormai non vedono quasi più persone della loro età. “Non ho molti amici”, dice con tranquillità Nikita, quattordici anni, che segue tutti i corsi a distanza. La sua scuola si trova in un quartiere molto esposto, vicino a siti industriali regolarmente attaccati dai russi. Il ragazzo assicura che la situazione non gli pesa. “Il vantaggio della didattica a distanza è che posso alzarmi all’ultimo momento”, spiega soddisfatto, prima di elencare con aria divertita le mille maniere per copiare durante le verifiche.

Nikita vive con i genitori in un appartamento alla periferia di Kiev. Il soffitto della sua camera è decorato con una grande immagine di un cielo azzurro. Non ricorda più quando è stata l’ultima volta che ha messo il naso fuori casa. Passa la maggior parte delle giornate sulla sua poltrona da gamer, davanti allo schermo. Eppure non è un ragazzo apatico: di recente ha cominciato a studiare francese online di sua iniziativa, per curiosità.

Questa mattina ha lezione di educazione fisica. L’insegnante si collega, invia il link di un video di fitness su YouTube e chiede se ci sono domande. Nessuno risponde. Nikita avvia il video, fa svogliatamente tre squat sul tappetino, poi si ferma. Si risiede al computer e fa partire Minecraft, il videogioco in cui bisogna raccogliere risorse per sopravvivere e costruire la propria casa o la propria città. Con qualche rapido comando sulla tastiera, Nikita prende il volo, cominciando a sorvolare il suo mondo virtuale. E plana sopra la città immaginaria, i suoi ponti, i suoi fiumi e le sue montagne, fino al mare. ◆ adr

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