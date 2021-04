Dalla Repubblica Centrafricana all’Ucraina fino alla Libia, dal 2012 gli uomini del gruppo militare privato russo Wagner compaiono in conflitti o in paesi in cui Mosca non schiera soldati dell’esercito regolare. Altre volte, invece, questi mercenari combattono a fianco dell’esercito russo, com’è accaduto in Siria per sostenere il regime di Bashar al Assad.

L’inchiesta video di Le Monde racconta quando è nata l’organizzazione, come si finanzia e come agisce. E spiega che Vladimir Putin usa il gruppo Wagner per aumentare la sua influenza in alcuni paesi e allo stesso tempo negare il coinvolgimento diretto del governo russo.