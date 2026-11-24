Un piumino rosso e un cappello di lana calzato sulla testa, Lorena Fornasir è tornata a sedere sulla panchina del parco al centro di piazza della Libertà a Trieste per curare le ferite ai piedi di un ragazzo appena arrivato in città dalla rotta balcanica.
È un’attività di primo soccorso che svolge dal 2018, ma nelle ultime settimane la questura aveva vietato di svolgere questo servizio e la sua associazione non aveva più potuto distribuire pasti caldi e coperte durante il fine settimana. Poi il 21 novembre il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Friuli-Venezia Giulia ha sospeso i provvedimenti.
Una decisione cautelare, non definitiva. Il ricorso sarà discusso il 16 dicembre. Fino ad allora i volontari potranno tornare ad assistere le persone senza le limitazioni imposte dalla questura a ottobre, che oltre al divieto del fine settimana aveva contingentato il loro intervento negli altri giorni tra le 18 e le 20.
Il Tar non ha negato che possano esistere problemi di sicurezza, ma ha osservato che nel provvedimento della questura non è specificato per quale motivo le restrizioni ridurrebbero i rischi per l’ordine pubblico. E ha ritenuto che l’assistenza umanitaria sia preminente rispetto alle altre esigenze. Per Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ics, il decreto riconosce un principio che a Trieste è stato a lungo rimosso: “Non solo le istituzioni possono intervenire, ma hanno l’obbligo di farlo”.
La sospensione, spiega, mette in evidenza la responsabilità pubblica di fronte a bisogni urgenti, come quello di trovare un posto dove far dormire o dar da mangiare alle persone che arrivano dalla rotta. “Il comune è messo di fronte alle proprie responsabilità istituzionali”, aggiunge. E ricorda che, dopo la tragedia del primo novembre, in cui due persone sono morte per un incendio all’interno dei magazzini abbandonati del porto, una parte dei migranti è stata trasferita e collocata in strutture di accoglienza, ma che la crisi di alloggi non è finita.
Secondo la sua stima, almeno ottanta persone che non sono in transito continuano a non avere un posto dove dormire e si raccolgono in uno spazio improvvisato, lo Spazio 11, che non è un dormitorio: “Ci sono ancora posti liberi nel sistema di accoglienza territoriale. L’inadempienza istituzionale non è stata sanata neanche per un giorno”.
Il Tar ha chiesto ai ricorrenti di rivolgersi formalmente al comune per individuare uno spazio adeguato dove svolgere in modo continuativo l’attività assistenziale. Per Schiavone, non basta spostare il problema lontano dalla piazza, ma bisogna costruire un servizio realmente accessibile.
L’ex mercato coperto di via Gioia, a circa cento metri da piazza della Libertà, potrebbe diventare un centro di accoglienza con pasti, servizi e ospitalità notturna. “Non c’è opposizione fra mantenere la piazza e aprire via Gioia: si integrano benissimo”. La piazza resterebbe il punto in cui intercettare chi arriva; lo spazio al coperto offrirebbe un riparo, soprattutto nei mesi freddi.
L’ultimo baluardo
Lorena Fornasir, la fondatrice di Linea d’ombra, che era stata anche multata perché aveva continuato a soccorrere le persone in difficoltà, accoglie la sospensione con sollievo, ma senza esultare: “Sono contenta, ma nello stesso tempo ho molta amarezza”.
Per Fornasir, criminalizzare la solidarietà è il segno di una “malattia sociale”, che si manifesta in odio, indifferenza e “persecuzione verso gli stranieri”. La piazza, racconta l’attivista, non è solo un luogo in cui si distribuiscono pasti e vestiti: è anche un presidio notturno che orienta i ragazzi appena arrivati, spesso minorenni, verso un dormitorio o un servizio di accoglienza.
“Noi siamo l’ultimo baluardo alla sicurezza di questa piazza”, dice. Senza i volontari, sostiene, i giovani sarebbero esposti anche alla microcriminalità. “Ieri è arrivato un ragazzino di dieci anni da solo. Se non ci fossimo stati noi, avrebbe trovato dei criminali o i trafficanti pronti ad approfittarsi di lui”, afferma.
Fornasir teme che la sospensione del divieto possa essere ribaltata e che il clima di tensione non si dissolva. La piazza, anche dopo la decisione del Tar, resta militarizzata: “Vorrei arrivare all’udienza del 16 dicembre con una piazza un po’ restituita alla bellezza che aveva prima, alla sicurezza che aveva prima”. La decisione del tribunale arriva mentre si prepara per il 5 dicembre una manifestazione nazionale contro le politiche di confine e le restrizioni alla solidarietà.
A Trieste, la mobilitazione vuole restituire dignità alle persone migranti e chiedere che l’assistenza non sia ostacolata. Fornasir ricorda le morti di persone in transito: “Abbiamo avuto quattro morti in un anno. Siamo appena all’inizio dell’inverno. Quante altre persone devono morire per l’indifferenza delle istituzioni?”. Le temperature a Trieste sono già molto rigide, soprattutto di notte e dormire all’addiaccio è molto pericoloso.
Gianandrea Franchi, anche lui di Linea d’ombra, legge la decisione del Tar come un primo passo, ma avverte che la fase successiva potrebbe essere più complicata: “Il magistrato in qualche modo ha fatto rispettare la legge”. Le restrizioni, secondo Franchi, si sono intensificate in un momento che precede le elezioni comunali della prossima primavera: “Questa amministrazione non può permettersi di mantenere aperta una piazza ai migranti, di rendere visibile un comportamento di cura politica nei loro confronti”. Per questo, dice, “i tempi per noi saranno duri”.
La distribuzione dei pasti in un luogo pubblico, insiste, non è intercambiabile con quella svolta dentro una struttura: significa rendere visibile la presenza delle persone migranti e permettere loro di entrare in relazione con la città. In piazza, in questo periodo, arrivano mediamente decine di persone ogni sera. Franchi racconta che possono essere trenta, ma anche settanta, nell’arco di alcune ore. Molte non intendono fermarsi in Italia e spesso non ricevono alcun sostegno istituzionale; altri vorrebbero chiedere protezione e restano in strada per mesi, anche a causa delle difficoltà di accesso alle procedure per chiedere l’asilo.
Da Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze, arrivano intanto i volontari della Misericordia per distribuire coperte, pasti caldi e un thermos di tè a chi dorme per strada. Alessandra Calosi racconta che da agosto il gruppo sale a Trieste circa una volta al mese, spesso in otto o nove persone, insieme ad altri volontari. Il viaggio serve anche a costruire relazioni e a conoscere una realtà che, lontano dal confine, resta poco raccontata.
“Quasi nessuno dalle nostre parti sa che cos’è la rotta balcanica, veniamo qui anche per capire e per raccontare quello che abbiamo visto quando torniamo a casa”, dice Calosi. Durante il periodo delle restrizioni lo scorso ottobre, il gruppo aveva rinunciato a una visita con molti giovani, perché non sapeva se sarebbe potuto stare in piazza.
A Treviso nei prossimi giorni i volontari di tutta Italia che animano la piazza della Libertà e partecipano alla rete dei cosiddetti Fornelli resistenti, parteciperanno a un’assemblea per capire come continuare a sostenere l’attività di assistenza ai profughi della rotta balcanica, nonostante le restrizioni. La sospensione del Tar riapre dunque uno spazio, ma non risolve l’emergenza.
Il 16 dicembre il tribunale dovrà pronunciarsi nel merito: nel frattempo, resta la questione di un’accoglienza che non può dipendere solo dalla disponibilità dei volontari. In piazza della Libertà, ogni sera, la solidarietà continua a fare quello che le istituzioni non sono ancora riuscite a garantire: soccorrere chi arriva, offrirgli un pasto e orientarlo sui suoi diritti e sulle strutture che lo possono accogliere. ◆
Questo articolo è tratto dalla newsletter Frontiere.
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