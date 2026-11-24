Un piumino rosso e un cappello di lana calzato sulla testa, Lorena Fornasir è tornata a sedere sulla panchina del parco al centro di piazza della Libertà a Trieste per curare le ferite ai piedi di un ragazzo appena arrivato in città dalla rotta balcanica.

È un’attività di primo soccorso che svolge dal 2018, ma nelle ultime settimane la questura aveva vietato di svolgere questo servizio e la sua associazione non aveva più potuto distribuire pasti caldi e coperte durante il fine settimana. Poi il 21 novembre il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Friuli-Venezia Giulia ha sospeso i provvedimenti.

Una decisione cautelare, non definitiva. Il ricorso sarà discusso il 16 dicembre. Fino ad allora i volontari potranno tornare ad assistere le persone senza le limitazioni imposte dalla questura a ottobre, che oltre al divieto del fine settimana aveva contingentato il loro intervento negli altri giorni tra le 18 e le 20.

Il Tar non ha negato che possano esistere problemi di sicurezza, ma ha osservato che nel provvedimento della questura non è specificato per quale motivo le restrizioni ridurrebbero i rischi per l’ordine pubblico. E ha ritenuto che l’assistenza umanitaria sia preminente rispetto alle altre esigenze. Per Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ics, il decreto riconosce un principio che a Trieste è stato a lungo rimosso: “Non solo le istituzioni possono intervenire, ma hanno l’obbligo di farlo”.

La sospensione, spiega, mette in evidenza la responsabilità pubblica di fronte a bisogni urgenti, come quello di trovare un posto dove far dormire o dar da mangiare alle persone che arrivano dalla rotta. “Il comune è messo di fronte alle proprie responsabilità istituzionali”, aggiunge. E ricorda che, dopo la tragedia del primo novembre, in cui due persone sono morte per un incendio all’interno dei magazzini abbandonati del porto, una parte dei migranti è stata trasferita e collocata in strutture di accoglienza, ma che la crisi di alloggi non è finita.