“Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. Le parole sono del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che l’8 novembre, in un’intervista al quotidiano Il Piccolo, ha commentato gli scontri avvenuti due giorni prima in piazza della Libertà, durante una manifestazione per l’apertura di uno spazio di accoglienza per le persone migranti che dormono in strada. Le dichiarazioni hanno provocato le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto le dimissioni di Dipiazza.

Le proteste a cui si riferiva il sindaco erano state scatenate dalla morte di due persone di 21 e 29 anni in un incendio nel porto vecchio della città. Tra il 1 e il 2 novembre le fiamme erano divampate al Magazzino 18, uno degli edifici abbandonati del porto vecchio. Un uomo e una donna sono morti nel rogo.

Il magazzino è uno dei luoghi in cui da tempo trovano riparo persone migranti e richiedenti asilo arrivati attraverso la rotta balcanica: edifici fatiscenti, senza condizioni minime di sicurezza, diventati l’unica alternativa alla strada per chi non ha un alloggio. Secondo la ricostruzione delle organizzazioni che si occupano di accoglienza, l’incendio sarebbe stato probabilmente causato da un fuoco acceso per scaldarsi.

Non è la prima volta che a Trieste si muore in queste condizioni. In un comunicato, diffuso l’8 novembre dall’assemblea Khandwalarm, si ricordano anche le morti, avvenute lo scorso anno, di Sunil Tamang e Hichem Billal, dovute al freddo e all’indigenza. I magazzini del porto vecchio sono usati da anni come rifugio informale.

Dopo l’incendio, la risposta delle istituzioni, denunciano le associazioni, non è stata aprire uno spazio sicuro, ma sgomberare e chiudere gli edifici. Alcune persone sono state trasferite in altre località italiane, molte altre si sono ritrovate nuovamente in strada.