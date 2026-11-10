“Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa”. Le parole sono del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che l’8 novembre, in un’intervista al quotidiano Il Piccolo, ha commentato gli scontri avvenuti due giorni prima in piazza della Libertà, durante una manifestazione per l’apertura di uno spazio di accoglienza per le persone migranti che dormono in strada. Le dichiarazioni hanno provocato le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto le dimissioni di Dipiazza.
Le proteste a cui si riferiva il sindaco erano state scatenate dalla morte di due persone di 21 e 29 anni in un incendio nel porto vecchio della città. Tra il 1 e il 2 novembre le fiamme erano divampate al Magazzino 18, uno degli edifici abbandonati del porto vecchio. Un uomo e una donna sono morti nel rogo.
Il magazzino è uno dei luoghi in cui da tempo trovano riparo persone migranti e richiedenti asilo arrivati attraverso la rotta balcanica: edifici fatiscenti, senza condizioni minime di sicurezza, diventati l’unica alternativa alla strada per chi non ha un alloggio. Secondo la ricostruzione delle organizzazioni che si occupano di accoglienza, l’incendio sarebbe stato probabilmente causato da un fuoco acceso per scaldarsi.
Non è la prima volta che a Trieste si muore in queste condizioni. In un comunicato, diffuso l’8 novembre dall’assemblea Khandwalarm, si ricordano anche le morti, avvenute lo scorso anno, di Sunil Tamang e Hichem Billal, dovute al freddo e all’indigenza. I magazzini del porto vecchio sono usati da anni come rifugio informale.
Dopo l’incendio, la risposta delle istituzioni, denunciano le associazioni, non è stata aprire uno spazio sicuro, ma sgomberare e chiudere gli edifici. Alcune persone sono state trasferite in altre località italiane, molte altre si sono ritrovate nuovamente in strada.
Il 2 novembre, dopo la morte dei due giovani, circa 250 persone si sono radunate in piazza della Libertà per una commemorazione. C’erano cittadini, volontari, attivisti e migranti. Chiedevano di trovare una soluzione per chi non ha un posto in cui dormire.
Da anni associazioni e organizzazioni si battono per l’apertura dell’ex mercato coperto di via Flavio Gioia, una struttura comunale chiusa dal 2016, a pochi passi dalla stazione e dal porto vecchio. Non si tratta, sostengono i promotori della mobilitazione, di inventare una soluzione da zero.
L’edificio misura 2.330 metri quadrati, ha gli allacciamenti idrici ed elettrici e una ventina tra bagni e docce. Nell’ottobre 2022 comune e prefettura avevano già concordato di trasformarlo in un dormitorio da 90 posti letto, con uno stanziamento di 30mila euro del comune e di 300mila euro del ministero dell’interno. Il progetto era poi saltato dopo un dietrofront della maggioranza in consiglio comunale. Anche i posti nel sistema di accoglienza, secondo i dati riportati dalle associazioni, sarebbero sufficienti.
Il Consorzio italiano di solidarietà - Ics, che gestisce l’accoglienza diffusa in città, avrebbe da mesi circa settanta posti liberi nei propri appartamenti, mentre un centinaio di persone continua a dormire per strada o nei magazzini del porto vecchio. Ma il ministero dell’interno non assegna i posti alle persone che hanno fatto la domanda di asilo. Molti richiedenti, inoltre, restano esclusi dall’accoglienza perché la questura ritarda la formalizzazione delle domande, assegnando appuntamenti a distanza di settimane o mesi.
È quanto documenta il rapporto Accesso negato, pubblicato nel dicembre 2025 da Ics, Diaconia valdese, Linea d’ombra e altre organizzazioni. Un’attesa durante la quale le persone restano senza alloggio e senza accesso all’assistenza sanitaria ordinaria, nonostante il diritto all’accoglienza, ricordano le associazioni, sorga dal momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere asilo.
C’è poi un altro aspetto: dal 14 ottobre la questura ha vietato la distribuzione di pasti, vestiti e coperte in piazza della Libertà il sabato e la domenica, limitandola negli altri giorni alla fascia oraria tra le 18 e le 20. Tra le motivazioni indicate ci sarebbe la necessità di garantire lo svolgimento delle attività di intrattenimento della città. Una decisione che, secondo le organizzazioni, finisce per rendere invisibili le persone che vivono in strada e chi cerca di assisterle.
È in questo contesto che il 6 novembre circa duecento persone si sono ritrovate in piazza della Libertà. L’assemblea era nata spontaneamente dalla volontà di chi aveva partecipato alla commemorazione dei due ragazzi morti nell’incendio. Il gruppo aveva deciso di raggiungere l’ex mercato di via Flavio Gioia e aprirlo, perché dare riparo a chi dorme all’aperto. Secondo il comunicato delle organizzazioni, i partecipanti sono entrati gradualmente nei locali, dove hanno trovato ambienti riscaldati, bagni e docce in buone condizioni.
Hanno chiesto di trattare con le autorità, ma sono arrivati due reparti antisommossa di polizia e carabinieri che hanno respinto i manifestanti con scudi e manganelli.La ricostruzione dei partecipanti è diversa da quella circolata nelle prime ore dopo gli incidenti. Dopo una prima fase di cariche, una persona ha lanciato un petardo. I manifestanti sostengono che non si sia trattato di una bomba carta, come riportato da alcune cronache. Le forze dell’ordine hanno ripreso le cariche con maggiore intensità.
Nel comunicato si parla di quattro persone con trauma cranico, una ragazza con tre giorni di prognosi, una persona con due dita fratturate mentre cercava di proteggere una manifestante caduta a terra e una dozzina di persone con lividi. Una persona è stata fermata e portata in questura, per essere rilasciata circa un’ora dopo.
Tra i presenti c’era anche la consigliera regionale Giulia Massolino, che ha raccontato di aver assistito all’assemblea e all’azione davanti all’ex mercato: “I manifestanti erano pacifici. Sono arrivate due squadre di poliziotti in tenuta antisommossa. I manifestanti chiedevano di parlare con il prefetto e il questore. La risposta sono stati i manganelli”.
Massolino ha confermato il lancio di un petardo, ma ha contestato la presenza di una bomba carta e ha definito l’apertura dell’edificio un atto di disobbedienza civile. Il giorno dopo sono arrivate le dichiarazioni del sindaco Dipiazza.
Il 9 novembre le organizzazioni solidali hanno convocato un nuovo presidio in piazza Unità d’Italia, in concomitanza con il consiglio comunale a cui hanno partecipato un centinaio di persone. Hanno chiesto l’apertura immediata dell’ex mercato di via Gioia e una gestione delle richieste d’asilo che non lasci le persone per mesi senza un tetto. La domanda che attraversa la mobilitazione è semplice: se gli spazi esistono, se ci sono posti disponibili e se una soluzione era già stata individuata quattro anni fa, perché a Trieste si continua a morire nei magazzini del porto? ◆
Questo articolo è tratto dalla newsletter Frontiere.
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