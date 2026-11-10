Il 10 novembre russi e ucraini si ritrovano faccia a faccia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per il primo incontro formale da febbraio dell’anno scorso. Insieme a loro ci sono Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump. Gli europei sono stati consultati, ma resteranno comunque esclusi dal dialogo.

Ancora una volta emerge il solito interrogativo: è possibile fermare questa guerra che dura da quasi cinque anni e ha provocato un’ecatombe? Secondo i dati dell’istituto di statistica russo, rubati e diffusi da un gruppo di hacker, i morti sul fronte russo sarebbero 400mila, mentre le ultime stime parlano di 100mila vittime ucraine. Per non dire delle sofferenze di un popolo intero, che si appresta a trascorrere l’inverno più duro dall’inizio del conflitto.

Gli unici a volere un accordo a tutti i costi sono gli inviati di Trump. Il presidente statunitense, infatti, ha subìto una sconfitta elettorale umiliante e ha bisogno di cancellare l’immagine di loser, perdente. Il problema è che Trump appare del tutto accondiscendente nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, come dimostra il fatto che alla vigilia dell’incontro abbia continuato ad attaccare quello ucraino, Volodymyr Zelenskyj, accusandolo di “mancanza di rispetto” nei confronti della Russia, senza criticare minimamente i bombardamenti dell’esercito russo contro obiettivi civili.