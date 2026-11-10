Il 10 novembre russi e ucraini si ritrovano faccia a faccia ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per il primo incontro formale da febbraio dell’anno scorso. Insieme a loro ci sono Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump. Gli europei sono stati consultati, ma resteranno comunque esclusi dal dialogo.
Ancora una volta emerge il solito interrogativo: è possibile fermare questa guerra che dura da quasi cinque anni e ha provocato un’ecatombe? Secondo i dati dell’istituto di statistica russo, rubati e diffusi da un gruppo di hacker, i morti sul fronte russo sarebbero 400mila, mentre le ultime stime parlano di 100mila vittime ucraine. Per non dire delle sofferenze di un popolo intero, che si appresta a trascorrere l’inverno più duro dall’inizio del conflitto.
Gli unici a volere un accordo a tutti i costi sono gli inviati di Trump. Il presidente statunitense, infatti, ha subìto una sconfitta elettorale umiliante e ha bisogno di cancellare l’immagine di loser, perdente. Il problema è che Trump appare del tutto accondiscendente nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, come dimostra il fatto che alla vigilia dell’incontro abbia continuato ad attaccare quello ucraino, Volodymyr Zelenskyj, accusandolo di “mancanza di rispetto” nei confronti della Russia, senza criticare minimamente i bombardamenti dell’esercito russo contro obiettivi civili.
Tutto questo non lascia certo presagire una soluzione rapida, tanto più che Putin sembra convinto di poter piegare durante l’inverno la resistenza ucraina, approfittando delle difficoltà della difesa aerea del nemico e dei danni inflitti alle infrastrutture civili. Quasi ogni giorno la Russia compie azioni che costituirebbero crimini di guerra se solo il diritto internazionale umanitario fosse minimamente rispettato. Putin, però, può contare sulla debolezza degli europei e sulla certezza che Trump chiuderà un occhio.
Il presidente russo è sicuramente entusiasta davanti allo spettacolo delle divisioni europee, a cominciare dai sondaggi francesi che indicano come favoriti per il secondo turno due candidati che, ognuno a modo suo, indebolirebbero il sostegno all’Ucraina. Marine Le Pen ha dichiarato che la Francia “non ha più i mezzi” per assistere Kiev, mentre Jean-Luc Mélenchon propone un referendum nelle zone del Donbass controllate dall’esercito russo.
Il 9 novembre Kiev ha risposto al candidato della France insoumise ricordando il referendum del 1991 con cui l’83 per cento degli abitanti del Donbass votò per l’indipendenza, aggiungendo che “i referendum sotto occupazione sono uno strumento di annessione, non un’espressione della volontà popolare. Nessun paese civile e democratico accetterebbe questo processo per stabilire i suoi confini”.
L’Ucraina può sperare che la presenza degli europei ad Abu Dhabi, anche se nell’anticamera degli incontri e non al tavolo dei negoziati, possa scongiurare un tradimento troppo clamoroso. Di recente i rappresentanti del continente sono rimasti sconvolti quando hanno scoperto (all’ultimo minuto) che Trump aveva deciso di cancellare le sanzioni contro la Russia nel tentativo, poi risultato inutile, di far abbassare il prezzo del petrolio e limitare le perdite alle elezioni di metà mandato.
Per gli ucraini il nuovo parlamento statunitense, che si insedierà all’inizio di gennaio, è una buona notizia, perché vigilerà sull’applicazione delle sanzioni adottate in primavera su iniziativa del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto poco dopo. Di sicuro il nuovo congresso sarà meno incline a favorire Putin.
Intanto il teatro pseudodiplomatico si sposta ad Abu Dhabi. Tuttavia, il tentativo di relegare la guerra in Ucraina all’ombra di un’altra guerra, quella in Iran, che Trump non riesce a risolvere, non lascia molto spazio all’ottimismo.
(Traduzione di Andrea Sparacino)
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it