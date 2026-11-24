Il 2 giugno 2016, decine di persone si radunano in via della Magliana, nel quadrante sud-est di Roma. Sono in grande maggioranza donne: attiviste di collettivi femministi cittadini, operatrici di sportelli e centri antiviolenza, cittadine comuni. Piove a dirotto, ma tra gli ombrelli si scorgono cartelli e striscioni. Uno di questi, molto grande e posto al centro del gruppo, recita: “Una, dieci, cento: diciamo basta! Vogliamo contarci vive”. Cinque giorni prima, all’alba, in quel tratto di strada, è stato ritrovato il corpo carbonizzato di una ragazza di ventidue anni, Sara Di Pietrantonio. La notte tra il 28 e il 29 maggio 2016, mentre tornava a casa, la sua macchina era stata speronata dall’ex compagno Vincenzo Paduano, che la perseguitava dopo la fine della relazione. Dopo averla raggiunta, Paduano l’ha uccisa, dando fuoco a lei e alla sua macchina. Secondo la polizia, qualcuno ha assistito all’aggressione e ha sentito la ragazza chiedere aiuto, senza però intervenire. La portata simbolica ed emotiva di quella morte porta i gruppi e collettivi femministi cittadini a decidere di mobilitarsi, dandosi appuntamento dove è avvenuto il femminicidio.

“Quel giorno a via della Magliana sentivamo il peso di quello che era successo, ma anche un’enorme rabbia. Il femminicidio di Sara Di Pietrantonio era stato uno schiaffo: la violenza doveva tornare a essere il tema centrale dei movimenti femministi”, racconta Simona Ammerata, della Casa delle donne Lucha Y Siesta. “Cominciammo a telefonarci tra di noi, a sentire gruppi di altre città, sindacati, centri antiviolenza, studenti ”. Alla fine di settembre di quell’anno un’assemblea molto partecipata raccoglie quasi mille persone, di diverse età e provenienze. L’incontro sfocia nella manifestazione nazionale transfemminista contro la violenza maschile sistemica, il 26 novembre 2016. Prima di allora, l’ultima grande mobilitazione femminista di piazza contro la violenza era stata nel 2007, quando decine di migliaia di donne erano scese in strada agitando rumorosamente dei mazzi di chiavi e gridando “l’assassino ha le chiavi di casa”. Nel novembre 2016 più di centomila persone si ritrovano in corteo tra matrioske nere e fucsia con lo slogan “Non una di meno”, preso dal nome del movimento che un anno prima in Argentina ha riempito le strade dopo il femminicidio di Chiara Páez, uccisa a 14 anni dal partner sedicenne mentre era incinta. Le argentine gridavano: “Ni una menos, ¡vivas nos queremos!”. Non una di meno, ci vogliamo vive. Il giorno successivo alla manifestazione romana, in un’aula della facoltà di psicologia dell’università La Sapienza, in centinaia cominciano a lavorare alla scrittura di un Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, che sottolinei la sistematicità del fenomeno e la necessità di non osservarlo dalla prospettiva dell’emergenza. “Pur nelle differenze, avevamo individuato priorità comuni”, dice oggi Ammerata. “Volevamo più centri antiviolenza e più risorse, formazione, prevenzione. Avevamo bisogno di cambiare la cultura di questo paese”. Dal 2016 ci sarà una manifestazione ogni anno, insieme ad altri appuntamenti in tante città italiane, intorno al 25 novembre, quando ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999.

Un nuovo vocabolario

Nel novembre 2023, due giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la sorella Elena pubblica una lettera sul Corriere del Veneto, in cui definisce il femminicidio “un delitto di potere” e non passionale, e ammonisce a non chiamare “mostri” gli uomini che lo commettono, ma “figli sani del patriarcato”. Quelle parole e la trasformazione del dolore privato della famiglia Cecchettin in un fatto politico portano, per la prima volta, sui grandi mezzi d’informazione il lessico dei movimenti transfemministi e dei centri antiviolenza. Il loro lavoro negli ultimi dieci anni ha cambiato il vocabolario del discorso pubblico. “Oggi parole come consenso, cultura dello stupro, femminicidio e violenza maschile fanno parte del dibattito comune”, dice Ammerata. C’è anche una nuova consapevolezza delle molte facce della violenza. In questi anni c’è stato un aumento costante delle chiamate al 1522, il numero verde della presidenza del consiglio, e sono aumentate le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza. La loro età si è abbassata, segno che molte ragazze riconoscono le dinamiche di potere e controllo all’interno delle relazioni: le donne che nel 2025 hanno contattato per la prima volta i centri antiviolenza della rete Dire hanno in un caso su cinque meno di 30 anni. “I femminicidi ci sono ancora, è vero. Ma qualcosa è cambiato”, afferma Ammerata. “Le donne si accorgono prima della violenza, la riconoscono”.

Non più un fatto privato

Da sempre i femminismi insistono sull’idea che la violenza nella società è strutturale. L’antropologa messicana Marcela Lagarde considera il femminicidio la manifestazione più estrema della violenza maschile sulle donne, il culmine di una discriminazione di genere e di una violazione dei diritti sistematiche, rese possibili da una cultura che le normalizza e dall’impunità istituzionale. “Oggi molte donne, le persone lgbt+ e le giovani generazioni sanno che la violenza non è un fatto isolato”, dice Ammerata. E questa coscienza “le spinge subito a unire i puntini davanti ai femminicidi, alla violenza quotidiana, al racconto stereotipato dei mezzi d’informazione o alle dichiarazioni pubbliche sessiste. Sanno che sono tutti tasselli di una dimensione politica più ampia”. Il cambio di passo nel discorso sulla violenza ha coinvolto anche i tribunali. “Dieci anni fa era ancora fortissima nelle aule di giustizia l’idea che la violenza domestica fosse un fatto privato, interno alle famiglie, che doveva risolversi in quel contesto”, afferma Tatiana Montella, avvocata penalista che collabora con i centri antiviolenza. “Ora la lettura è più complessa, anche nella giurisprudenza della cassazione”.

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Questo, tuttavia, “non significa che gli stereotipi siano scomparsi”, dice Montella. L’Italia è infatti tra i paesi europei che hanno ricevuto più condanne dalla Corte europea dei diritti umani per i pregiudizi sessisti nelle motivazioni delle sentenze, la vittimizzazione secondaria delle donne e la minimizzazione delle violenze domestiche. Lo conferma anche il monitoraggio del Grevio, organo indipendente del Consiglio d’Europa per l’attuazione della convenzione di Istanbul, che ha rilevato inoltre alti tassi di archiviazione e abbandono dei procedimenti nei casi di violenza domestica e stalking, lungaggini processuali e condanne non sempre proporzionate o dissuasive. Sul piano legislativo, sostiene Montella, gli interventi sono stati “episodici, emergenziali ed esclusivamente punitivi. Questo riporta indietro rispetto al lavoro fatto dai movimenti transfemministi o dagli stessi tribunali”.

Punire non basta

Il dibattito pubblico sulla violenza di genere oggi si scontra con una crescente ondata misogina e antifemminista e con l’avanzata delle destre. La scorsa estate, poche settimane prima che le cronache contassero otto donne uccise in meno di un mese, l’eurodeputato e leader del movimento Futuro nazionale Roberto Vannacci ha affermato che “il femminicidio non esiste”. Secondo Giorgia Serughetti, professoressa associata di filosofia politica all’università di Milano-Bicocca, “è l’espressione di un pensiero reazionario che offre giustificazioni alla violenza, togliendole la sua specificità e neutralizzando il valore politico di quella battaglia”. Il governo di destra guidato da Giorgia Meloni, invece, ha preso un’altra strada, “decidendo di rendersi protagonista del contrasto alla violenza contro le donne. Anzi, della punizione dei fatti di violenza”. L’anno scorso ha scelto la data del 25 novembre per inserire il reato di femminicidio nel codice penale. La norma è stata criticata soprattutto per l’impianto esclusivamente punitivo. “Se la questione si riduce a colpire la mela marcia, il fenomeno torna a essere individuale”, afferma l’avvocata Montella. “Non basta recepire la parola femminicidio nell’ordinamento e prevedere la pena dell’ergastolo senza intervenire sulla formazione e sul supporto a case rifugio e centri antiviolenza, che sono ancora insufficienti”. L’ultimo rapporto del Grevio, pur riconoscendo i progressi fatti dall’Italia sul piano legislativo, indica che sono necessarie delle misure per “semplificare e accelerare l’erogazione di fondi adeguati” ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

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Secondo Serughetti, inserire nel codice il reato di femminicidio è stato per il governo “ un intervento simbolico”, che è servito a “saturare il dibattito”, “come se sul punto non ci fosse altro ancora da fare”. Così, aggiunge la ricercatrice, il tema è stato spinto fuori dalle priorità dell’azione politica. L’osservatorio di Non una di meno, attivo dal 2020 per contrastare la carenza di dati istituzionali, rileva che dall’inizio di quest’anno all’8 novembre ci sono stati 115 tentati femminicidi e 70 femminicidi compiuti. La media, costante, è di uno ogni tre giorni. Per il ministero dell’interno, su 67 omicidi di donne da gennaio a settembre del 2026, i casi qualificabili giuridicamente come femminicidi sono quindici. Nel frattempo, “non si parla di temi come la cultura e la trasformazione della struttura economica e sociale che crea le basi della disuguaglianza e della violenza”, commenta Serughetti. Aspetti su cui i movimenti transfemministi dentro e fuori le piazze spingono da anni, indicando come unica strada la prevenzione, l’educazione e il potenziamento di case rifugio e centri antiviolenza. Rispetto a dieci anni fa, “ci troviamo in una società profondamente frammentata dal patriarcato, dalle grandi aziende tecnologiche, dall’impoverimento e dallo stato di guerra permanente ”, dice Ammerata. “La sfida oggi è erodere le differenze e trasformare ancora la rabbia in immaginazione”. ◆