L’ironia della storia ha voluto che i due eventi si svolgessero nello stesso giorno, come i due atti di uno spettacolo in cui il tragico e l’assurdo contendono la scena alla speranza.

Da una parte, il vertice dei tre grandi affossatori dell’ordine internazionale nato dopo il 1945, simbolo per eccellenza di un mondo senza leggi e senza punti di riferimento. Dall’altra, una sentenza storica della Corte internazionale di giustizia, che ha riconosciuto la Birmania colpevole di genocidio della minoranza rohingya.

Se le immagini dell’incontro tra Xi, Trump e Putin hanno fatto il giro del mondo, e ciascuno ne trarrà le conclusioni che più gli fanno comodo – il ritorno di Putin, la fine del dominio statunitense o il nuovo ordine mondiale – è soprattutto la sentenza sulla Birmania ad aver attirato la nostra attenzione.

Non solo perché il diritto internazionale è uno degli ultimi appigli che ci restano e perché è la prima volta che la Corte internazionale di giustizia emette una sentenza del genere contro uno stato, ma anche perché, con questa decisione, se fa evolvere la giurisprudenza in materia di genocidio, con possibili conseguenze importanti su altri procedimenti, a cominciare da quello che riguarda Gaza.

Perché, se c’è un paese che deve aver seguito con particolare attenzione la sentenza, è proprio Israele. Il fatto che la Corte internazionale di giustizia abbia accertato il genocidio nel caso birmano non significa necessariamente che farà altrettanto nel procedimento che riguarda Israele. Ma se avesse escluso il genocidio nel caso birmano, sarebbe stato difficile giungere a una conclusione diversa per Gaza. E le ragioni per cui l’ha riconosciuto indeboliscono molto la linea difensiva israeliana.