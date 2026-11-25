L’ironia della storia ha voluto che i due eventi si svolgessero nello stesso giorno, come i due atti di uno spettacolo in cui il tragico e l’assurdo contendono la scena alla speranza.
Da una parte, il vertice dei tre grandi affossatori dell’ordine internazionale nato dopo il 1945, simbolo per eccellenza di un mondo senza leggi e senza punti di riferimento. Dall’altra, una sentenza storica della Corte internazionale di giustizia, che ha riconosciuto la Birmania colpevole di genocidio della minoranza rohingya.
Se le immagini dell’incontro tra Xi, Trump e Putin hanno fatto il giro del mondo, e ciascuno ne trarrà le conclusioni che più gli fanno comodo – il ritorno di Putin, la fine del dominio statunitense o il nuovo ordine mondiale – è soprattutto la sentenza sulla Birmania ad aver attirato la nostra attenzione.
Non solo perché il diritto internazionale è uno degli ultimi appigli che ci restano e perché è la prima volta che la Corte internazionale di giustizia emette una sentenza del genere contro uno stato, ma anche perché, con questa decisione, se fa evolvere la giurisprudenza in materia di genocidio, con possibili conseguenze importanti su altri procedimenti, a cominciare da quello che riguarda Gaza.
Perché, se c’è un paese che deve aver seguito con particolare attenzione la sentenza, è proprio Israele. Il fatto che la Corte internazionale di giustizia abbia accertato il genocidio nel caso birmano non significa necessariamente che farà altrettanto nel procedimento che riguarda Israele. Ma se avesse escluso il genocidio nel caso birmano, sarebbe stato difficile giungere a una conclusione diversa per Gaza. E le ragioni per cui l’ha riconosciuto indeboliscono molto la linea difensiva israeliana.
Nel caso di Gaza, i fatti sono incontestabili. Ci sono decine di migliaia di morti (almeno 74mila), in grande maggioranza civili e per un terzo bambini, secondo le stime più attendibili.
C’è la distruzione sistematica di quasi tutte le strutture indispensabili alla sopravvivenza (ospedali, scuole, luoghi di culto, interi quartieri, cimiteri e così via), con l’82 per cento degli edifici distrutti o danneggiati.
Ci sono i ripetuti trasferimenti forzati dei 2,2 milioni di palestinesi che abitano nell’enclave. E ci sono le restrizioni, quando non i blocchi totali, alle forniture di viveri, medicinali e aiuti umanitari.
Ma è la questione dell’intenzionalità, la più importante per considerare genocidio un crimine, a essere al centro del dibattito da tre anni. Bisognerebbe dimostrare non solo che Israele ha commesso tutti questi atti, molti dei quali sono crimini di guerra, ma che li ha commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, il popolo palestinese.
La difesa israeliana
È estremamente difficile dimostrare l’intenzione di commettere un genocidio in assenza di un piano manifesto e incontrovertibile volto a distruggere, in tutto o in parte, una popolazione.
La difesa israeliana si fonda sull’idea che tutti gli atti contestati si inseriscano nel quadro di una guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre 2023 e che non ci fosse altro modo per distruggere un’organizzazione che, secondo Israele, si nasconde tra la popolazione civile.
Tel Aviv arriva perfino a sostenere di aver fatto tutto il possibile per proteggere i civili, istituendo quelle che definisce “zone sicure” e avvertendo la popolazione prima degli attacchi.
Finora, tuttavia, il criterio dell’intenzionalità nei casi di genocidio è stato valutato in modo molto rigoroso. Bisognava dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo o un popolo fosse l’unica deduzione ragionevole ricavabile dalle azioni compiute.
In altre parole, alla parte israeliana sarebbe bastato sostenere che, anche ammettendo di aver effettivamente commesso certe azioni, il loro obiettivo era distruggere Hamas e non il popolo palestinese.
Nella sentenza sul caso birmano, invece, la corte ha adottato una valutazione più estensiva del criterio dell’intenzionalità. L’unica deduzione ragionevole viene individuata sulla base di un insieme di indizi che tiene conto in particolare degli atti commessi, ma anche del contesto in cui sono avvenuti, delle discriminazioni di cui i rohingya erano vittime e dei discorsi d’odio contro questa popolazione.
Sono tutti criteri che possono essere applicati anche al caso di Gaza, tanto più che, dal 7 ottobre, i dirigenti israeliani hanno moltiplicato le dichiarazioni disumanizzanti sui palestinesi.
La corte ritiene inoltre che l’esistenza di una minaccia alla sicurezza, anche quando è riconosciuta, non esclude il genocidio. In altre parole, anche se la distruzione di Hamas è l’obiettivo militare di Israele, questo non basta a escludere l’intenzione di commettere un genocidio.
Oltre la punizione collettiva
Un altro elemento sfavorevole a Israele è che secondo la corte la pulizia etnica (più facile da dimostrare del genocidio, tanto nel caso birmano quanto in quello di Gaza) non è incompatibile con l’intenzione genocidaria. Le due cose possono coesistere.
Infine, la corte ha ritenuto che la portata dei crimini andava oltre la semplice “punizione collettiva”. Anche in questo caso, il parallelo con Gaza è interessante.
Significa che l’argomento secondo cui Israele avrebbe agito in questo modo per punire la popolazione palestinese del suo sostegno a Hamas, per scoraggiarlo o per spingerla a prendere le distanze dal movimento potrebbe non bastare, a seconda di come si valutano i crimini commessi, a escludere la possibilità di un intento genocidario.
Israele può mettere in evidenza tutti gli elementi che distinguono i due casi. L’intenzionalità è forse più facile da dimostrare quando, come nel caso birmano, ci sono state persone uccise a coltellate, stupri di gruppo o mutilazioni di massa. Anche il fatto che molte persone siano state uccise mentre tentavano di fuggire è una differenza tra i due casi.
Inoltre bisogna prendere in considerazione gli argomenti dei sei giudici, su un totale di quindici, che si sono opposti alla decisione della maggioranza sui criteri per accertare l’intento genocidario e che potrebbero rafforzare la difesa israeliana.
La distruzione della quasi totalità dell’enclave palestinese, l’aver reso Gaza invivibile, l’uccisione di un numero enorme di civili, il blocco degli aiuti alimentari destinati a un’intera popolazione ridotta allo stremo, e l’aver fatto tutto in un clima di odio incontrollato: queste cose nel loro insieme costituiscono un genocidio? È la domanda a cui la Corte internazionale di giustizia dovrà rispondere.
Non sappiamo quale sarà la sua risposta né quando arriverà: non prima del 2029, se non addirittura del 2030. Possiamo rammaricarci che il dibattito sul genocidio, alimentato il più delle volte da motivi politici, abbia assunto un’importanza così grande negli ultimi anni senza produrre nessun effetto sul terreno, fino a oscurare la sofferenza e la disperazione dei palestinesi. Anche se la corte dovesse concludere che non è stato un genocidio, questo non renderebbe più accettabili tutti gli atti commessi da Israele a Gaza negli ultimi tre anni.
Ma in un mondo dominato da Trump, Putin e Xi, abbiamo bisogno più che mai di norme e punti di riferimento. Non possiamo quindi che accogliere con favore la storica decisione della corte e sperare che in Birmania, a Gaza o in qualsiasi altro luogo permetta finalmente di fare giustizia. ◆
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