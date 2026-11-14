Il tribunale militare internazionale di Norimberga, che giudicò i vertici della Germania nazista, non condannò i capi del terzo Reich per genocidio. Furono impiccati o puniti con lunghe pene detentive perché colpevoli di aver scatenato una guerra di aggressione e di aver commesso crimini di guerra e contro l’umanità. Anche se lo sterminio degli ebrei d’Europa, la Shoah, è oggi il principale termine di paragone nel dibattito sul tema, la parola “genocidio” compare solo nell’atto di accusa del processo di Norimberga ma non nella sentenza. Cos’è dunque il genocidio e perché è diverso dagli altri crimini di massa? La distruzione di Gaza e il massacro di almeno 70mila persone, per la maggior parte donne e bambini, commessi dalle forze armate israeliane hanno fatto tornare la questione di attualità. Ma purtroppo il dibattito è rimasto intrappolato nelle definizioni con il rischio di distrarre dai crimini internazionali che sono stati commessi ai danni di centinaia di migliaia di persone.

La prima trappola: il crimine dei crimini

I crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio sono le violazioni più gravi del diritto internazionale. “Il crimine di guerra è la categoria più antica, perché il concetto di violazione del diritto bellico risale a prima del 1945”, ha spiegato durante un incontro al festival di Internazionale a Ferrara la giurista Micaela Frulli, autrice di Il diritto internazionale è carta straccia. “I crimini contro l’umanità, invece, sono stati introdotti per la prima volta nello statuto del tribunale di Norimberga e sono violazioni gravissime dei diritti e della dignità umana, che possono essere perpetrate anche in tempo di pace: deportazione, sterminio, tortura, commessi nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile”, ha continuato Frulli. “I crimini di guerra sono essenzialmente contro il nemico, quindi anche contro la popolazione civile nemica. I crimini contro l’umanità possono essere commessi anche contro la propria popolazione”. “Quindi”, ha concluso la giurista, “a volte la stessa condotta può essere sia un crimine di guerra, sia un crimine contro l’umanità, sia un atto di genocidio. E si può essere imputati per gli stessi fatti sotto diversi capi d’accusa: poi dipende da quello che si riesce a dimostrare con le prove, quindi magari si arriva a una condanna solo per uno dei capi di accusa”. Facciamo qualche esempio. Se prendiamo gli attacchi intenzionali contro i civili commessi quotidianamente dai russi in Ucraina, anche nelle ultime settimane, ciascuno costituisce singolarmente un crimine di guerra. Tuttavia, se si considerano nel quadro di un “esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili”, possono essere qualificati come crimini contro l’umanità. Allo stesso modo le due definizioni si possono applicare agli attacchi israeliani contro i civili di Gaza, quando colpiscono deliberatamente obiettivi che non sono militari, come condomini, luoghi di culto ed edifici scolastici e universitari.

Quando parliamo di crimini contro l’umanità commessi in tempo di pace, invece, possiamo riferirci alla repressione in Cina dopo il movimento degli studenti di piazza Tienanmen o alla persecuzione degli uiguri da parte del governo di Pechino in anni più recenti. Oppure alle migliaia di persone uccise dal regime iraniano durante la repressione delle proteste a cavallo tra il 2025 e il 2026. O, infine, andando indietro nel tempo e senza alcuna pretesa di completezza, ai crimini commessi dalle dittature militari latinoamericane contro i loro stessi cittadini negli anni settanta del novecento. “Il diritto internazionale però non pone una gerarchia fra questi crimini”, ha puntualizzato Frulli. “Sono tutti crimini della stessa gravità. Dipende dalle circostanze del contesto, ma non c’è una scala per cui si dice: ‘il genocidio è più grave’, anche se a volte viene chiamato ‘il crimine dei crimini’. In realtà anche gli altri crimini sono gravissimi”. Se non c’è una gerarchia, allora cosa distingue il genocidio? Nel 1948 fu approvata la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, un trattato internazionale che si propone non solo di punire, ma anche di prevenire questo crimine. Nell’accordo, ratificato negli anni da ben 154 paesi e approvato poco dopo la seconda guerra mondiale e il processo di Norimberga, si voleva definire il concetto delineando cinque condotte tipiche del genocidio:

Uccisione dei membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Grave attentato all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo. Sottomissione del gruppo a delle condizioni di esistenza che possano portare alla sua distruzione fisica totale o parziale. Misure per impedire le nascite all’interno del gruppo. Trasferimento forzato di bambini dal gruppo a un altro.

Ma queste condotte, di per sé criminali, per la Convenzione possono essere definite genocidio solo se si prova che sono messe in atto con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Il trattato, anche su pressione di alcuni stati, ha circoscritto la definizione di genocidio a determinati gruppi e condotte, prevedendo inoltre la necessità di dimostrare l’intenzione specifica di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo preso di mira. Ed è questo il punto più critico: “Questo dolo, questa intenzione specifica è difficile da dimostrare in tribunale”, ha puntualizzato Frulli. La questione ha avuto delle conseguenze per esempio nel lavoro del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (Tpij). Il Tpij ha concluso che a Srebrenica ci fu un genocidio perché ha dimostrato che i serbo-bosniaci volevano sterminare tutti gli uomini e i ragazzi musulmani catturati nella città dopo la sua conquista, e trasferire donne, ragazze, bambini e bambine nel territorio controllato dal governo di Sarajevo. L’obiettivo era cancellare completamente la comunità musulmana dalla città e dal suo territorio. In questo caso le prove materiali erano schiaccianti, sia contro il generale Ratko Mladić sia contro il suo numero due Radislav Krstićsia contro il capo politico dei serbi di Bosnia Radovan Karadžić. In altri casi della stessa guerra, come per la violentissima campagna di pulizia etnica condotta dagli uomini di Mladić e dalle milizie provenienti da Belgrado in Bosnia orientale o per l’assedio e la conquista della città di croata di Vukovar durante la guerra in Croazia, si è ritenuto di procedere per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ma non per genocidio. Anche se il contesto era molto simile, i comandanti militari e i leader politici erano spesso gli stessi e l’obiettivo della guerra era paragonabile: espellere con la violenza e il terrore le comunità non serbe dai territori conquistati; ma in quei contesti il tribunale ha ritenuto che non ci fosse l’intenzione di distruggerle fisicamente.

Per le persone che subiscono questi crimini, non importa come li chiamiamo

Philippe Sands, avvocato specializzato in diritto internazionale che insegna allo University college di Londra e ha lavorato con tutti i più importanti tribunali internazionali, nello stesso incontro al festival di Ferrara ha molto insistito su questo punto: “Se uccidi diecimila persone, 70mila persone o tre milioni di persone, non è peggio perché si tratta di genocidio invece che di un crimine contro l’umanità o di un crimine di guerra. Sono tutti ugualmente terribili”. “C’è un esempio che uso spesso”, ha detto Sands. “Srebrenica, in Bosnia: vengono assassinati ottomila uomini e ragazzi musulmani bosniaci. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia lo definisce un genocidio. Nello stesso periodo – e tutti se ne sono dimenticati – vengono assassinati tre milioni di esseri umani nella Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È meno grave perché ha un nome diverso? Naturalmente no. Per le persone che subiscono questi crimini, non importa come li chiamiamo: siamo diventati ossessionati dal nome del crimine, e questo ci distrae dalla realtà sottostante”. Da una parte il diritto internazionale ha stabilito regole molto rigide perché dei crimini di massa possano esser considerati genocidio e dall’altra, agli occhi dell’opinione pubblica, evocare “il crimine dei crimini” sembra l’unico modo possibile per sottolineare la gravità di certe violazioni dei diritti durante i conflitti, smuovere le coscienze e tentare di fermare le stragi di civili o di alleviare l’emergenza umanitaria. E su questo tema spesso c’è un atteggiamento simile anche dei politici e dei mezzi d’informazione.

La distribuzione di cibo nella città di Gaza, 27 luglio 2025 ( Omar Al Qattaa, Afp )

A Ferrara Sands ha ricordato un esempio concreto che l’ha coinvolto direttamente: commentando i massacri avvenuti a Buča, in Ucraina, il presidente statunitense dell’epoca, Joe Biden, parlò inizialmente di genocidio. “Sul New York Times”, ha detto Sands, “ho scritto un articolo spiegando che in realtà la questione era molto più complessa. Biden ha ritirato la sua affermazione. Ma quello che è accaduto a Buča non è meno terribile perché si tratta di un crimine di guerra o di un crimine contro l’umanità. Sono tutti crimini ugualmente terribili. Per tutti dovrebbero esserci responsabilità accertate”. E qui torniamo alla questione di Gaza e alla prima trappola del dibattito sul genocidio. Nel suo articolo Sands ha scritto: “L’uso del termine ‘genocidio’ genera inoltre aspettative e la prospettiva di una delusione: una sentenza internazionale che stabilisca che tale crimine non è stato commesso sarebbe devastante per le vittime e verrebbe sfruttata da chi sostiene che le loro denunce sono esagerate”. Se la Corte penale internazionale (Cpi) o la Corte internazionale di giustizia (Cig) non dovessero riconoscere che a Gaza è stato commesso un genocidio (cosa che può dipendere anche dalla difficoltà di dimostrare materialmente la presenza dell’intento di distruggere i palestinesi come gruppo), questo non dovrebbe in alcun modo portare a sminuire la gravità degli altri crimini eventualmente accertati. In ogni caso bisogna continuare a sostenere le vittime nella loro ricerca di giustizia. Per chi ha subìto violenze e abusi spaventosi, il modo in cui questi crimini vengono riconosciuti e definiti può avere un’importanza profonda, anche sul piano psicologico. E dover rinunciare a considerarsi vittime di un genocidio può alimentare l’idea, sbagliata, che la propria sofferenza abbia meno valore.

La seconda trappola: il silenzio del mondo di fronte all’impunità

Un’altra trappola di questo dibattito è che il genocidio chiama in causa, anche a livello giuridico, la responsabilità degli altri paesi, perfino se non sono direttamente coinvolti. In questo senso molti di quelli che protestano quando i mezzi d’informazione e le opinioni pubbliche denunciano il genocidio o il rischio di genocidio a Gaza ignorano o fingono d’ignorare una questione fondamentale. La Convenzione del 1948 – che ha anche lo scopo di prevenire questo crimine– impone a tutti gli stati firmatari di impegnarsi, davanti al pericolo di un genocidio, per evitarlo (cosa che non è prevista in modo così esplicito per gli altri crimini di massa). E i paesi alleati dello stato responsabile di un genocidio potrebbero essere chiamati a rispondere del fatto di non avere fatto nulla per impedirlo o di averlo addirittura facilitato. “Nella Convenzione l’elemento dell’obbligo di prevenzione c’è e la Corte internazionale di giustizia l’ha già applicato” nel caso di Srebrenica e dei massacri in Bosnia Erzegovina, ha specificato Frulli al festival di Internazionale, condannando la Serbia per non averlo prevenuto e per non aver punito i responsabili. “Non ottemperare all’obbligo di prevenzione vuol dire non prendere tutte le misure necessarie perché lo stato che potrebbe compiere il genocidio non lo compia”, ha detto la giurista. “Tutte le misure necessarie vuol dire provare a fare politicamente tutto quello che puoi: pressioni diplomatiche, interrompere gli accordi, interrompere l’invio di armi (quest’ultima cosa sarebbe il minimo)”.

E la Corte ha stabilito che “l’obbligo di prevenzione è un obbligo di condotta, non di risultato. Vuol dire che uno stato, anche se non ha speranza o pensa di non riuscire a impedire a un altro di compiere il genocidio, deve provarci. E più stretti sono i rapporti tra i due, più forte deve essere la pressione”, ha detto Frulli. E ha aggiunto: “Penso che questo riguardi tutti gli stati dell’Unione europea, sicuramente l’Italia, e poi ovviamente gli Stati Uniti. Tutti gli stati di fronte al comportamento di Israele e quindi anche solo al rischio potenziale che sia in corso un genocidio, dovrebbero agire perché hanno assunto l’obbligo di prevenzione”. Gli allarmi sul rischio di genocidio a Gaza in questi anni non sono mancati. La Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, non è un tribunale penale ma giudica soprattutto le controversie tra gli stati e stabilisce la corretta interpretazione del diritto internazionale. La Convenzione del 1948 le assegna inoltre il compito di stabilire se c’è stata una violazione della convenzione stessa. Per questo pochi mesi dopo l’inizio delle operazioni militari a Gaza il Sudafrica ha chiamato la Corte a giudicare se fosse in corso un genocidio.

L’inazione è complicità. L’Unione europea ha a disposizione degli strumenti che ha deciso di non usare

Il 26 gennaio 2024 la Corte ha ammesso il ricorso, ha rinviato la decisione finale sul caso, ma già a gennaio del 2024 ha stabilito che esisteva un concreto rischio di “pregiudizio irreparabile”, cioè di un danno senza rimedio, per i diritti dei palestinesi. Ha chiesto quindi a Israele di adottare una serie di “misure cautelari” per evitare questo danno, in particolare di fermare la violenza contro la popolazione civile palestinese, di ripristinare gli aiuti umanitari e i servizi di base essenziali per la sopravvivenza, di prevenire e punire il pubblico incitamento a commettere genocidio e, infine, di non cancellare le prove di eventuali atti di genocidio. Israele non ha adottato nessuna di queste misure. Il 9 ottobre 2026 la giurista sudafricana Navi Pillay ha ricevuto il premio Nobel per la pace alla fine di una lunga carriera in cui si è impegnata a promuovere il diritto internazionale. “Ora che il comitato per il Nobel ha premiato la più grande menzogna del ventunesimo secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall’inferno”, ha commentato il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso un post di insulti sul tema, in cui si dice che Pillay “ha condotto una ‘indagine’ farsa sostenendo che Israele avesse commesso un genocidio”. Il premio dato a Pillay, la cui lunga carriera di giurista è andata dalla difesa dei diritti di Nelson Mandela durante la sua detenzione alla guida del tribunale dell’Onu per il genocidio in Ruanda fino alla Corte penale internazionale, ha suscitato una reazione così violenta proprio a causa della questione di Gaza. Navi Pillay ha infatti guidato una autorevole commissione di inchiesta indipendente di giuristi internazionali, istituita nel 2021 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) per valutare la situazione nei territori occupati palestinesi. Il 16 settembre 2025 la commissione, dopo quasi due anni di lavoro, ha presentato il suo rapporto su Gaza. “È chiaro”, ha dichiarato all’epoca la magistrata, “che esiste l’intenzione di sterminare i palestinesi di Gaza attraverso atti che rispondono ai criteri stabiliti dalla Convenzione sul genocidio”.

Un campo per sfollati a Deir el-Balah. Striscia di Gaza, 9 novembre 2026 ( Eyad Baba, Afp )

Nel caso di Israele l’intenzione di commettere un genocidio è dedotta dalle dichiarazioni delle autorità di Tel Aviv, a partire da quelle del presidente Isaac Herzog, del primo ministro Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della difesa Yoav Gallant (e di molti altri). Il 13 ottobre 2023 Herzog ha dichiarato, parlando di Gaza: “È un’intera nazione, là fuori, a essere responsabile. Non è vero quello che si dice, questa retorica secondo cui i civili non erano al corrente e non erano coinvolti. È assolutamente falso”. Il 28 ottobre 2023 Netanyahu, in un discorso rilanciato sui social media e visto da migliaia di persone, ha invitato le truppe a “sconfiggere completamente il nemico assassino e garantire la nostra esistenza in questo paese”, suggerendo un legame tra il 7 ottobre e l’olocausto e paragonando i palestinesi al popolo biblico degli amaleciti (Amalek), nella Bibbia nemici esistenziali degli israeliti. “Le dichiarazioni non erano solo disumanizzanti (…)”, dice il rapporto della commissione indipendente, ma contenevano una indicazione di comportamento per i militari israeliani: “Nei Libri di Samuele, Dio dice agli israeliti: ‘Ora va’, attacca gli amaleciti e distruggi tutto ciò che possiedono; non risparmiare nessuno, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini’”.

Un richiamo biblico di questo tipo suonava particolarmente significativo per “i militari appartenenti al sionismo religioso, che oggi sono presenti a migliaia nelle forze di sicurezza israeliane”. Bisogna ricordare che il 9 ottobre 2023, due giorni dopo i massacri compiuti da Hamas, Israele ha imposto un assedio totale a Gaza. È quella che nel diritto internazionale umanitario si chiama punizione collettiva. Lo stesso 9 ottobre l’allora ministro della difesa israeliano Yoav Gallant diceva che avrebbe tagliato acqua, viveri ed elettricità alla popolazione di Gaza, e che Israele stava combattendo contro “animali umani” e doveva “agire di conseguenza”. Il giorno dopo in un discorso ai militari israeliani, sempre Gallant annunciava: “Gaza non tornerà più com’era prima. Non ci sarà più Hamas. Elimineremo tutto. Se non ci vorrà un giorno, ci vorrà una settimana. Ci vorranno settimane o addirittura mesi, ma raggiungeremo ogni luogo”. Queste parole pronunciate dalle più alte cariche dello stato e altri discorsi molto simili sono stati ripetuti decine di volte ai soldati israeliani che si apprestavano a invadere Gaza (esistono molti video che lo dimostrano), e sono stati ribaditi negli studi televisivi e sui giornali.

Video | Cosa pensano gli israeliani del genocidio a Gaza

In questo modo si giustificavano di fatto, secondo la commissione, atti di genocidio contro la popolazione palestinese, che poi sono stati compiuti sul terreno: “La commissione conclude inoltre che il modello di comportamento (dei militari israeliani, ndr) costituisce una prova indiziaria dell’intenzione di genocidio e che tale intenzione era l’unica deduzione ragionevole che si potesse trarre dall’insieme delle prove”. Il rapporto di una commissione di giuristi non equivale alla sentenza di un tribunale, ma certamente il parere di esperti di diritto internazionale molto autorevoli, incaricati dall’Onu, che fanno un lungo lavoro di analisi basato su moltissime prove documentali, non può essere ignorato. I giuristi richiamavano inoltre gli altri paesi alle loro responsabilità, chiedendo un intervento in base alla Convenzione sul genocidio. Non ci sono invece state reazioni internazionali rilevanti a questo rapporto né a quelli della stessa commissione che lo hanno seguito. Philippe Lazzarini, ex commissario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), ha osservato in un’intervista con Pierre Haski che “si sarebbero potute imporre sanzioni, si sarebbe potuto influenzare la politica israeliana, ma non è stato così”. L’Unione europea è il primo partner commerciale di Israele, ha continuato Lazzarini, e “i nostri governi, senza dubbio, hanno una grande parte di responsabilità”: “L’inazione è complicità. Abbiamo a disposizione strumenti che abbiamo deciso di non usare, come l’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele, che è molto, molto chiaro: l’accordo può rimanere in vigore solo se vengono rispettati i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Ma numerosi rapporti hanno dimostrato che questo non è avvenuto”.

La terza trappola: se non è genocidio è guerra asimmetrica

Secondo il governo di Israele e i suoi difensori a oltranza a Gaza si combatte un conflitto asimmetrico tra un esercito regolare e miliziani che si nascondono tra la popolazione civile. L’unico modo per sconfiggerli è quindi una guerra senza quartiere, fatta evacuando e spostando i civili e da una zona all’altra della Striscia, per poter poi svolgere le operazioni militari nelle varie località. In realtà, anche nei conflitti “asimmetrici”, cioè tra un esercito regolare e milizie o gruppi di guerriglieri, valgono i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario che regolano la condotta durante un conflitto armato: quello di distinzione (tra obiettivi militari e civili), quello di proporzionalità (non si può colpire un obiettivo militare legittimo se si prevedono danni ai civili eccessivi rispetto al vantaggio militare atteso) e quello di precauzione (bisogna prendere tutte le precauzioni per ridurre al minimo i danni alla popolazione civile). È evidente che la campagna militare israeliana a Gaza non ha rispettato nessuno di questi principi. Non solo: “Nell’architettura del diritto internazionale umanitario esistono alcune norme che non ammettono quasi mai deroghe, bilanciamenti o eccezioni di necessità militare”, scrive Frulli in Il diritto internazionale è carta straccia. “Sono i limiti invalicabili: divieti assoluti che il diritto pone a presidio delle situazioni di maggiore vulnerabilità – l’uso della fame durante gli assedi, la distruzione delle strutture mediche, l’attacco al personale umanitario – la cui violazione non è mai giustificata, qualunque sia il contesto militare, qualunque sia la posta in gioco”. Nonostante questo, solo nei primi tre mesi della guerra a Gaza, sono stati documentati 591 attacchi israeliani contro strutture sanitarie. Quanto all’uso della fame come metodo di guerra, secondo varie agenzie delle Nazioni Unite la Striscia ha sofferto per mesi di una carestia indotta, in base a una strategia volta a privare la popolazione dei beni indispensabili alla sopravvivenza in un territorio completamente chiuso rispetto al mondo esterno. Come racconta Jean-François Corty, medico e presidente di Médecins du monde, si è trattato della “prima volta nella storia contemporanea umanitaria che anche gli operatori umanitari delle organizzazioni internazionali venuti a portare soccorso hanno sofferto la fame”. “Cinquecento operatori umanitari sono stati uccisi”, racconta Corty, una quantità senza precedenti, e i casi di attacchi deliberati e ripetuti contro il personale sanitario sono moltissimi e documentati in questa inchiesta video del New York Times – tradotta da Internazionale – che ne ha ricostruito uno particolarmente grave.

In realtà la campagna militare israeliana a Gaza si può descrivere come una serie infinita di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità commessi deliberatamente dalle forze armate fin dal primo giorno, rivendicati espressamente nelle dichiarazioni ufficiali di politici e militari, e mostrati sui social media di soldati stessi. Questi crimini sono documentati da tutte le principali organizzazioni non governative presenti nella Striscia con personale sia internazionale sia locale (le più importanti delle quali denunciano tutte espressamente il genocidio, sia Amnesty international sia Human rights watch sia Medici senza frontiere), dalle organizzazioni internazionali, dal lavoro dei giornalisti locali (uccisi a centinaia) e dei giornali e delle tv del resto del mondo che hanno cercato di continuare a fare il loro lavoro con personale locale, dato che il governo israeliano ha vietato l’accesso alla stampa internazionale. L’uso sistematico di bombe potentissime in aree densamente popolate per colpire anche solo un presunto affiliato di Hamas, prevedendo regolarmente di uccidere un gran numero di uomini, donne e bambini, è un crimine di guerra e contro l’umanità. E e la sua sistematicità è stata ricostruita non solo dal documentario Naza, ma anche dall’ong israeliana Breaking the silence. Da decenni questa ong intervista ex soldati israeliani che, sotto copertura, raccontano la realtà dell’occupazione dei territori palestinesi e i metodi di guerra israeliani. Dal 7 ottobre 2023 ha raccolto circa duecento testimonianze dettagliate e ha fatto incontrare i militari israeliani con un piccolo gruppo di giornalisti di testate internazionali autorevoli. Le loro testimonianze si possono leggere in francese, su Le Monde. Altre in inglese su Der Spiegel, come quella di David:

Una volta sono andato di pattuglia con altri soldati. Era buio. All’improvviso abbiamo sentito dei rumori e ci siamo messi al riparo. Poi abbiamo visto due uomini in bicicletta, a circa 25 metri di distanza, e abbiamo aperto il fuoco. Non erano armati. Poco più in là, due uomini stavano caricando un camion. Abbiamo sparato anche a loro. Se ne sono andati in auto, non so se siano sopravvissuti. Poi sono arrivati altri due uomini a piedi. Abbiamo sparato anche a loro. In seguito, siamo rimasti sconvolti da quello che avevamo fatto. Avevamo ucciso diverse persone. Avevamo eseguito gli ordini, ma questo andava contro il nostro addestramento. Durante l’addestramento, si spara solo a persone armate. Non si tendono mai imboscate ai civili. Il comandante ha poi tenuto una sorta di debriefing. Ha detto: ‘Non fatevi ingannare. Non erano civili; erano miliziani di Hamas travestiti da civili. Questa è una zona evacuata. Non avevano motivo di trovarsi qui. Se sono qui, è perché sono coinvolti nel terrorismo’. Tutto qui. E ci si abitua in fretta. La prima volta puoi sentirti confuso; dopo la volta successiva, ti accendi una sigaretta e chiami tuo padre, dicendogli: ‘Ne ho fatto fuori un altro’”.

Altri racconti simili si possono leggere in spagnolo su El País. I militari spiegano che, in casi eccezionali, era permesso uccidere fino a trecento civili per eliminare un dirigente di Hamas, ma che di norma era considerato accettabile uccidere venti persone per colpire qualsiasi presunto appartenente a un gruppo armato palestinese. E raccontano di intere famiglie deliberatamente sterminate per uccidere nel sonno un presunto terrorista, dell’intelligenza artificiale usata per individuare centinaia di obiettivi, di interi blocchi di palazzi distrutti ben sapendo che al loro interno si potevano trovare ancora fino al 25 per cento degli abitanti. E di civili presi di mira anche durante le evacuazioni nelle strade dichiarate sicure o colpiti mentre cercavano di procurarsi da mangiare nei centri per la distribuzione degli aiuti alimentari. Un discorso a parte lo meritano i bambini. Durante tre anni di attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza sono stati uccisi dagli israeliani migliaia di bambine, bambini e adolescenti, più di ventimila. È una cifra senza precedenti. Il 18 giugno 2026 la commissione internazionale indipendente di inchiesta sui territori palestinesi, incaricata dalle Nazioni Unite, e stavolta presieduta dal giurista indiano Srinivasan Muralidhar, ha pubblicato un altro rapporto, proprio su questo tema.

A Gaza le atrocità contro la popolazione civile continuano ancora oggi

Nelle sue pagine si legge che “il governo israeliano e le forze di sicurezza hanno deliberatamente compiuto atti che hanno causato la morte e gravi danni fisici e mentali a centinaia di migliaia di bambini palestinesi. La Commissione ha motivi ragionevoli per concludere che tali atti facciano parte di una strategia deliberata volta a distruggere il futuro dei palestinesi a Gaza prendendo di mira i loro bambini. “Israele”, prosegue il rapporto, “ha preso di mira i bambini palestinesi a Gaza in due modi distinti: direttamente, sparando ai loro organi vitali con armi di precisione quali quadricotteri e cecchini; e attraverso l’uso di armi ad alto impatto inattacchi diffusi e sistematici contro edifici residenziali, scuole e campi profughi affollati di bambini”. In questo e in un successivo rapporto recente, la Commissione – come racconta il New York Times – sottolinea che le atrocità contro la popolazione civile continuano ancora oggi e che “tra il cessate il fuoco annunciato il 10 ottobre 2025 e la fine di settembre 2026, i raid aerei, i bombardamenti di artiglieria e i colpi di arma da fuoco israeliani hanno causato la morte di 1.431 palestinesi a Gaza, tra cui 300 bambini”. Breaking the Silence il 9 novembre ha aggiornato queste cifre: “Da quando è entrato in vigore il cosiddetto cessate il fuoco, le forze armate israeliane ogni giorno hanno ucciso in media quattro palestinesi a Gaza e ne hanno feriti altri 15. In totale, dall’inizio del ‘cessate il fuoco’, le forze armate israeliane hanno ucciso 1.610 palestinesi e ne hanno feriti altri 5.819”. Il 21 novembre 2024 la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Benjamin Netanyahu e per Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità (sono accusati degli stessi crimini anche i leader di Hamas responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023, che però nel frattempo sono stati uccisi).

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La Cpi è un tribunale che giudica non gli stati ma le persone e ha competenza sui genocidi, sui crimini contro l’umanità e sui crimini di guerra. Gli atti su Netanyahu e Gallant sono in gran parte secretati, ma fanno riferimento in particolare al crimine di aver usato la fame come arma di guerra e ai crimini contro l’umanità di assassinio, persecuzione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile della Striscia. Gli stati che fanno parte della Corte penale internazionale, come l’Italia, sarebbero tenuti ad arrestare queste persone nel caso in cui transitassero sul loro territorio. Chi dice che, se le accuse della corte sono queste, allora è stato escluso il genocidio finge di dimenticare le difficoltà di provare in tribunale l’intenzione genocida. “Il procuratore della Cpi avrebbe potuto avviare indagini anche per casi di genocidio, invece i procedimenti riguardano solo crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Questo probabilmente perché sono più facili da provare in tribunale”, ha spiegato Philippe Sands in un’intervista alla rivista Una città.

Conclusione

Negare che ha Gaza siano avvenuti crimini di massa deliberati e ripetuti significa] ignorare, più o meno consapevolmente, una enorme quantità di rapporti, prove e testimonianze. Secondo la maggior parte delle organizzazioni internazionali e di difesa dei diritti umani, secondo autorevoli giuristi e noti storici esperti della materia come Omer Bartov, questi crimini si possono definire un genocidio. E questo avrebbe dovuto obbligare la comunità internazionale e gli stati democratici a intervenire. Ma non è avvenuto. Se una sentenza stabilisse che si tratta di crimini di guerra e contro l’umanità, sarebbero comunque le più gravi violazioni del diritto internazionale che si possano commettere e i responsabili dovrebbero risponderne. I politici israeliani che li hanno decisi, programmati e incoraggiati, i comandanti militari che li hanno ordinati, i soldati che li hanno commessi direttamente e gli ufficiali che li hanno incoraggiati e non li hanno puniti per questo sono tutti responsabili. Ogni cittadino israeliano che ha prestato servizio a Gaza e ha commesso crimini di guerra o contro l’umanità potrebbe essere processato, a certe condizioni, in molti paesi del mondo. Oltre alle corti internazionali, esistono infatti i tribunali nazionali dei paesi democratici, che possono in alcuni casi fare il loro lavoro in base al principio della “giurisdizione universale”. Questo principio del diritto internazionale permette ai tribunali nazionali di perseguire i più gravi crimini del diritto internazionale indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi e dalla nazionalità dei sospettati o delle vittime. Tanto più che le indagini autonome delle autorità israeliane su presunti crimini commessi a Gaza sono considerate dagli osservatori di fatto inesistenti.

C’è anche una sentenza importante attesa nei prossimi giorni, a cui bisogna guardare per capire in che direzione sta andando la giustizia internazionale sulla questione del genocidio. Il 19 novembre 2026 la Corte internazionale di giustizia deciderà se il governo della Birmania ha commesso un genocidio della minoranza musulmana dei rohingya durante la repressione militare nello stato di Rakhine nel periodo tra il 2016 e il 2018. La sentenza è ovviamente molto importante in sé, per le vittime, per l’accertamento della responsabilità dello stato, per la futura punizione dei responsabili e per la ricostruzione giudiziaria e anche storica dell’accaduto. Ma non solo: “Si prevede che questo caso sarà un precedente per altre cause relative al genocidio”, scrive la Bbc, “tra cui quella del Sudafrica contro Israele per la guerra a Gaza, perché è il primo caso a essere discusso da più di un decennio ed è visto come un’opportunità per i giudici della Corte internazionale di giustizia di affinare le norme sulla definizione di genocidio”. Come abbiamo ricordato la Cig non è un tribunale penale, ma un suo cambio di orientamento su questo tema potrebbe influenzare il dibattito futuro. Come ha detto Philippe Sands a Ferrara, se la Corte stabilisse che in Birmania non c’è stato un genocidio, “questo non significherebbe che non sono stati commessi crimini terribili. Se poi nel caso Sudafrica-Israele la Corte ritenesse che a Gaza non è soddisfatta la sua soglia per il genocidio, questo non significherebbe che la fanno franca”. “Nel 2007, quando la Corte internazionale di giustizia disse che la Serbia non era responsabile di aver perpetrato un genocidio in Bosnia Erzegovina, il giorno dopo i giornali di Belgrado scrissero: ‘Siamo innocenti’. No, non lo siete. Non lo siete”, ha sottolineato Sands. “Il dibattito su questi temi deve quindi diventare molto più sofisticato e preciso. C’è una tendenza a semplificare, lo capisco. Questi temi sono davvero complessi”, ha detto il giurista, e poi ha concluso: “Ma il punto fondamentale è questo: quando si stanno commettendo dei crimini, non me ne frega un cazzo di quale etichetta gli mettete. Devono finire, e i responsabili devono risponderne”. ◆

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