La tempesta Charles, una rara depressione subtropicale nata in mezzo all’Atlantico, è riuscita a raggiungere l’Italia, dove sta gradualmente scaricando la sua energia. Porta infatti con sé enormi quantità di vapore acqueo e aria molto mite direttamente dai tropici. Dopo aver generato venti molto forti e alluvioni in Portogallo e Spagna, ha raggiunto il centro-nord dell’Italia, producendo piogge molto abbondanti lungo il versante tirrenico e l’Appennino tosco-emiliano.
In quattro giorni sono caduti in media 500 millimetri di pioggia con punte di 700 millimetri nell’area tra le Alpi Apuane, la Garfagnana e il crinale appenninico emiliano. Ogni giorno è caduta la pioggia che di solito cade in un mese. Alcuni fiumi, come il Serchio, l’Ombrone pistoiese, il Reno e il Panaro, hanno registrato piene molto significative che hanno portato a evacuazioni e chiusure stradali preventive. Nella Toscana settentrionale l’allerta meteo ha raggiunto il livello massimo, quello rosso.
Nella parte meridionale del ciclone, invece, l’anomalia principale ha riguardato le temperature. La stazione meteorologica dell’aeroporto di Cagliari, il 12 novembre, ha registrato una temperatura di 27,7 gradi, un record per il mese di novembre. Gli stessi valori, molto insoliti per la stagione, si sono registrati anche a Palermo.
Il tempo rimarrà perturbato anche nella prossima settimana a causa del passaggio di diverse perturbazioni atlantiche. Le temperature continueranno a essere sopra la media al centro-sud. Anche le piogge continueranno a cadere abbondanti lungo il versante tirrenico e la fascia appenninica.
Temperature dal 9 al 15 novembre
Gradi centigradi in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
Precipitazioni dal 9 al 15 novembre
Millimetri di pioggia in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
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