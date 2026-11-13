La tempesta Charles, una rara depressione subtropicale nata in mezzo all’Atlantico, è riuscita a raggiungere l’Italia, dove sta gradualmente scaricando la sua energia. Porta infatti con sé enormi quantità di vapore acqueo e aria molto mite direttamente dai tropici. Dopo aver generato venti molto forti e alluvioni in Portogallo e Spagna, ha raggiunto il centro-nord dell’Italia, producendo piogge molto abbondanti lungo il versante tirrenico e l’Appennino tosco-emiliano.

In quattro giorni sono caduti in media 500 millimetri di pioggia con punte di 700 millimetri nell’area tra le Alpi Apuane, la Garfagnana e il crinale appenninico emiliano. Ogni giorno è caduta la pioggia che di solito cade in un mese. Alcuni fiumi, come il Serchio, l’Ombrone pistoiese, il Reno e il Panaro, hanno registrato piene molto significative che hanno portato a evacuazioni e chiusure stradali preventive. Nella Toscana settentrionale l’allerta meteo ha raggiunto il livello massimo, quello rosso.