Il partito Diritto e giustizia (PiS) in Polonia, Viktor Orbán in Ungheria e Aleksandar Vučić in Serbia. Queste forze politiche e leader autoritari sono stati cacciati dal potere e sostituiti di recente da partiti liberali. Ma le elezioni non bastano: il percorso per il ritorno a istituzioni pienamente democratiche non è lineare. Ripristinare l’indipendenza dei tribunali e il pluralismo dei mezzi di informazione, ma anche combattere corruzione e clientelismo, si sta rivelando complicato.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega perché per i nuovi leader il compito di tornare allo stato di diritto è difficile, in particolare a causa della forte polarizzazione politica. È il caso della Polonia, dov’è in corso una crisi istituzionale che riguarda la corte costituzionale; e della Serbia, dove pesa l’eredità di anni di autoritarismo, con effetti in particolare sui mezzi di informazione e sugli apparati di polizia.