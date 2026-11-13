Il partito Diritto e giustizia (PiS) in Polonia, Viktor Orbán in Ungheria e Aleksandar Vučić in Serbia. Queste forze politiche e leader autoritari sono stati cacciati dal potere e sostituiti di recente da partiti liberali. Ma le elezioni non bastano: il percorso per il ritorno a istituzioni pienamente democratiche non è lineare. Ripristinare l’indipendenza dei tribunali e il pluralismo dei mezzi di informazione, ma anche combattere corruzione e clientelismo, si sta rivelando complicato.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega perché per i nuovi leader il compito di tornare allo stato di diritto è difficile, in particolare a causa della forte polarizzazione politica. È il caso della Polonia, dov’è in corso una crisi istituzionale che riguarda la corte costituzionale; e della Serbia, dove pesa l’eredità di anni di autoritarismo, con effetti in particolare sui mezzi di informazione e sugli apparati di polizia.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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