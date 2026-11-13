“Mi spiace dirvelo, ma le petizioni su change.org non metteranno fine al fascismo”. Sono le sette di sera di giovedì 29 ottobre e circa duecento persone, riunite nell’ex fabbrica Fabra i Coats di Barcellona, stanno acclamando Jason (nome di fantasia), attivista del gruppo satirico Everyone hates Elon (Tutti odiano Elon). Siamo a “Prendi in giro il potere, genera cambiamento”, la Conferenza 4D (Digitalizzazione democratica e diritti digitali) organizzata da Xnet e Accent obert nell’ambito del festival Mozilla. Sul palco uno dei portavoce del collettivo britannico sta spiegando come, in poco più di un anno, un gruppo di tre amici sia riuscito a mettere in atto una serie d’iniziative di protesta di grande successo contro Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Tra le loro iniziative ci sono i falsi annunci pubblicitari della Tesla (lo slogan: “Da 0 a 1939 in appena tre secondi”); lo striscione gigante srotolato in piazza San Marco a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos (il messaggio: “Se puoi affittare Venezia per sposarti, puoi pagare più tasse”); la foto gigantesca di Jeffrey Epstein e Donald Trump piazzata nei giardini di Windsor prima di un incontro tra il presidente statunitense e re Carlo III; la foto dell’ex principe Andrew messa al Louvre il giorno del suo arresto; e l’iniziativa contro gli occhiali della Meta di Mark Zuckerberg, con l’immagine di Epstein che li indossa affissa sulle pensiline degli autobus e della metropolitana di Londra, con lo slogan: “La migliore invenzione per pervertiti dai tempi dell’impermeabile”.

Dopo aver raccolto donazioni per più di 200mila euro a favore di organizzazioni lgbt+ come Rainbow migration, aver sostenuto le lotte sindacali dei lavoratori di Amazon, aver partecipato al boicottaggio delle auto della Tesla e aver costretto Bezos a parlare di tasse nelle sue interviste, Everyone hates Elon sta già lavorando a nuove iniziative. Come spiega Jason in un’intervista a El País il giorno dopo la conferenza, l’obiettivo è colpire i miliardari, che considera i “veri cattivi” della nostra epoca. “È chiaro che abbiamo colmato un vuoto. Le persone sono stufe di vedere multimiliardari con il potere di condizionare le nostre vite, che finanziano politiche di estrema destra e attribuiscono a immigrati e persone transgender la colpa di problemi che in realtà hanno causato loro”, aggiunge, chiarendo che si tratta di condurre una guerriglia asimmetrica. “Loro hanno i social media e miliardi di dollari. Noi paghiamo cento euro per affiggere un falso annuncio pubblicitario alla fermata dell’autobus. Ma sicuramente siamo più divertenti”. È proprio questa la prima lezione di guerrilla marketing di Everyone hates Elon: “Se loro organizzano una festa, organizzane una più divertente”. L’umorismo è fondamentale per la diffusione delle loro iniziative sui social media e sui mezzi d’informazione tradizionali. Gli attivisti hanno capito che le persone sono più disposte a condividere un messaggio satirico che l’ultimo rapporto sull’aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche. “Abbiamo a che fare con il fascismo. Il messaggio non può essere ‘siamo sul Titanic e tra poco affonderemo, vuoi unirti a noi?’. Con l’ironia possiamo raggiungere molte più persone”, spiega Jason.

Tutto è cominciato nel gennaio 2025, quando Elon Musk ha fatto il saluto nazista all’insediamento di Trump. Nella chat di gruppo dei tre amici, che lavorano nel settore delle ong, la conversazione ha cominciato a surriscaldarsi. Hanno quindi deciso di lanciare una campagna di crowdfunding in cui le persone potessero impegnarsi a donare un penny ogni volta che Musk pubblicava qualcosa su X. Il denaro sarebbe andato a cause che lui detesta. “Abbiamo usato contro di lui l’odio che diffonde sulla sua piattaforma, trasformandolo in qualcosa di positivo”, spiega Jason. Hanno anche stampato e distribuito adesivi con lo slogan “Don’t buy a Swasticar” (non comprare un’autosvastica). Hanno introdotto di nascosto figure a grandezza naturale di Musk che fa il saluto nazista in alcune concessionarie della Tesla a Londra. Un donatore li ha aiutati a comprare una Tesla da distruggere in un’azione collettiva con mazze da baseball, loro hanno filmato l’evento e creato un’opera d’arte intitolata London vs Musk, messa poi in vendita per raccogliere fondi per i banchi alimentari.

Un manifesto contro Elon Musk: “Immagina di avere mille miliardi di dollari ed essere ancora il più grande sfigato al mondo”. Londra, 6 novembre 2025 ( Leon Neal, Getty Images )

Con il motto “pensa come un giornalista del Daily Mail” come seconda lezione di guerrilla marketing, Everyone hates Elon ha preso di mira Jeff Bezos. “Il tabloid è uno dei più letti”, spiega Jason, riconoscendone la capacità di cogliere l’umore dei britannici e di “trasformare articoli basati su tre commenti su Instagram in temi di dibattito nazionale”. Applicando questa strategia, e in collaborazione con Greenpeace, non solo hanno rovinato il matrimonio del fondatore di Amazon a Venezia (le proteste hanno provocato lo spostamento della cerimonia), ma hanno trasformato il Met gala, al quale i Bezos hanno partecipato come benefattori per il loro debutto in società (si stima che abbiano pagato sei milioni di dollari), in un grande boicottaggio contro di loro.

“Il Met gala è uno degli eventi culturali dell’anno, quindi abbiamo contribuito a definirne la narrativa prima che si tenesse. Siamo riusciti a fare in modo che testate come il New York Times lo definissero il “gala del boicottaggio” e che quella fosse la prospettiva attraverso cui tutti ne avrebbero parlato”, afferma Jason. Everyone hates Elon ha tappezzato New York di manifesti di condanna e affisso alle pensiline degli autobus immagini di Bezos vestito da agente dell’Ice, l’agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell’immigrazione, con lo slogan: “Amazon sostiene l’Ice, boicotta il Met gala dei Bezos”. Prima dell’evento, hanno nascosto in vari punti del Metropolitan delle bottiglie con il volto di Bezos piene di urina di cane, affinché i partecipanti le trovassero (nel 2021 Amazon aveva ammesso che a volte i suoi corrieri erano costretti a urinare in bottiglie di plastica durante i turni di lavoro).

Uno dei momenti più intensi è stato quando, alla vigilia del Met gala, il gruppo ha proiettato sull’attico dell’imprenditore a Manhattan un video delle lavoratrici di Amazon che hanno partecipato alle proteste sindacali contro l’azienda. “Chris Smalls, il sindacalista licenziato durante la pandemia per aver contestato il protocollo di sicurezza contro il covid-19, aveva cominciato a seguirci e così l’abbiamo contattato. Due giorni prima dell’evento ci ha messi in contatto con Mary ‘Ma Mary’ Hill, una delle persone più carismatiche che abbia mai conosciuto, la lavoratrice di Amazon alla guida del Carolina amazonians united for solidarity and empowerment (Cause). Abbiamo registrato la sua testimonianza e l’abbiamo proiettata sulla casa di Bezos. È stato bellissimo”, racconta Jason. E quasi tutti l’hanno visto. Secondo le stime, le iniziative di protesta contro Bezos sono state citate da quattro mezzi d’informazione su cinque, per non parlare dei social media.

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“I miliardari attribuiscono agli immigrati la colpa dei tuoi problemi per nascondere le loro responsabilità”, sostiene Jason. E qui entra in gioco la terza lezione di guerrilla marketing: “In ogni storia c’è un cattivo, cerca di capire chi è”. Secondo gli attivisti di Everyone hates Elon, puoi pubblicare tutti i rapporti che vuoi sull’aumento delle disuguaglianze o sulla crisi climatica, ma se non indichi chiaramente il colpevole è come dire alla gente che si sta bagnando perché piove. “Se vuoi che qualcuno si unisca alla tua causa, devi avere ben chiaro chi è il responsabile”, sottolinea Jason. Anche se temono le possibili conseguenze legali delle loro iniziative di protesta, non hanno ancora ricevuto denunce. “È possibile che i team legali dei ricchi gli abbiano consigliato di non denunciarci. V’immaginate Musk costretto a spiegare in aula perché non è un nazista? Evidentemente vogliono evitare l’effetto Streisand (un fenomeno mediatico per cui il tentativo di nascondere un’informazione ottiene il risultato contrario)”, afferma Jason. Intanto, insieme ai suoi amici sta lavorando a nuove iniziative. Come fanno a sapere se funzioneranno? “Ci chiediamo sempre, pensando al miliardario di turno: s’incazzerà? Se la risposta è sì, siamo sulla strada giusta”, conclude.