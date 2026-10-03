I rappresentanti del governo della Groenlandia a Washington non hanno voluto commentare l’installazione.

Una quarta postazione per giocare a Operation Epic furious: Nuuk ’em all pare sia stata installata a Nuuk durante il fine settimana, a giudicare da alcune foto pubblicate sull’account Instagram di Secret Handshake. Le immagini mostrano una console su una collina affacciata sulla città costiera.

La portavoce della Casa Bianca Anna Kelly lunedì ha risposto all’installazione con una email: “Questi ‘artisti’ senza talento dovrebbero limitarsi alla loro brutta ‘arte’ senza voler dire la loro sulla politica estera, di cui chiaramente non sanno nulla”.

Secondo un comunicato stampa inviato da Secret Handshake, il gioco “trasforma tutte le recenti ambizioni di Trump sulla Groenlandia in una folle avventura artica”. Il presidente “combatte cattivi inimmaginabili come i ‘Bambini vaccinati’, gli ‘Yeti woke’ e il popolo più felice della terra, i danesi. La sfida più grande del giocatore è cercare contemporaneamente di non far addormentare il presidente Trump”.

Il gruppo, chiamato Secret Handshake, ha creato Operation Epic furious: Nuuk ’em all , un videogioco satirico installato su tre postazioni vecchio stile messe sotto la cupola del memoriale della prima guerra mondiale a Washington, vicino alla Lincoln memorial reflecting pool, in fase di ristrutturazione (il nome del gioco richiama l’operazione Epic fury contro l’Iran, e usa il nome della capitale della Groenlandia, Nuuk, come il verbo inglese nuke, “bombardare con una testata nucleare”).

Negli ultimi due anni un misterioso collettivo artistico ha fatto più di una decina di installazioni che prendono in giro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Lunedì 28 settembre ha colpito ancora , nel National mall di Washington, stavolta con un tocco internazionale.

Le quattro postazioni prendono di mira la linea dell’amministrazione Trump nei rapporti degli Stati Uniti con la Groenlandia. Sono decorate con caricature di Trump e altre persone dell’amministrazione, come il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il direttore dell’Fbi Kash Patel e il segretario alla salute e ai servizi umani Robert F. Kennedy Jr.

Ci sono anche disegni di pinguini che indossano cinture portamunizioni e toppe con la bandiera statunitense, oltre a una mappa della Groenlandia con dei nomi inventati su cui compare una vasta area indicata come “futuro campo da golf”.

Inoltre ci sono varie frasi di Trump, come “Quel territorio è nostro. Chiediamo solo di ottenere la Groenlandia”, e “Abbiamo davvero tanto bisogno della Groenlandia. In un modo o nell’altro, la avremo”.

Lunedì mattina alcuni visitatori hanno notato i videogiochi. Shantha Tellambura, 62 anni, e sua moglie, turisti provenienti dall’Australia al loro primo giorno a Washington, sono rimasti sorpresi di vedere l’installazione in un luogo pubblico.

“Credo sia molto interessante e significa che c’è libertà di espressione”, ha detto Tellambura. “È importante che le persone comuni possano esprimere le loro opinioni”.

Il messaggio trasmesso dall’opera, ha spiegato, è necessario: “Stiamo andando verso un’epoca difficile, soprattutto per la possibilità di una guerra nucleare”.