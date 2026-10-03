Fino a pochi anni fa Moerdijk era un tranquillo villaggio di poco più di mille abitanti, al confine che divide la provincia del Brabante Settentrionale da quella dell’Olanda Meridionale, non lontano da Rotterdam, sede del porto più grande d’Europa. Oltre al ricco passato con città fortificate e strutture militari, a splendide aree naturali, ad ampi canali d’acqua e ai polder (aree di terra pianeggiante situate sotto il livello del mare, prosciugate artificialmente e protette da dighe e argini), l’area distrettuale di Moerdijk, che conta circa 36mila abitanti, è nota anche perché ospita uno dei più importanti poli industriali olandesi ed europei.

La Shell vi gestisce un grande impianto petrolchimico; il colosso tedesco dell’energia Rwe vi possiede una centrale elettrica; la francese Air Liquide fornisce gas agli impianti industriali della regione; l’olandese Attero si occupa di smaltimento sostenibile dei rifiuti e produzione di energia pulita. Ora però Moerdijk vede una vera e propria spada di Damocle pendere sulla sua testa: più di un anno fa il governo olandese ha deciso che la cittadina deve sparire per fare spazio a nuovi impianti industriali e soprattutto a infrastrutture che soddisfino il crescente fabbisogno di elettricità dei Paesi Bassi.

Nel novembre del 2025 il consiglio comunale di Moerdijk ha annunciato che non c’era più niente da fare, che bisognava farsi da parte per consentire l’arrivo di nuove strutture produttive deciso nel giugno precedente dal governo nazionale. Da allora, racconta il quotidiano olandese Nrc Handelsblad, “innumerevoli podcast, trasmissioni radiofoniche, programmi televisivi e articoli di giornale sono stati dedicati alla questione”. Gli abitanti del villaggio sono divisi: alcuni non vogliono cedere e intendono combattere per preservare le loro case; altri hanno già deciso di andare via incassando i risarcimenti promessi dallo stato.