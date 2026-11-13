Ci sono due modi di interpretare i risultati delle elezioni israeliane. Uno è vederli come una sconfitta del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Mentre prima aveva la maggioranza dei 120 seggi della knesset (il parlamento israeliano), lo schieramento di Netanyahu si è ridotto a una minoranza di 53 deputati. I deputati che si oppongono a Netanyahu, invece, hanno 67 seggi.
Se Israele fosse una democrazia, avremmo visto scene di festeggiamenti simili a quelle che ci sono state in Ungheria, Brasile e Serbia, dove le forze politiche con tendenze antidemocratiche sono state sconfitte. Ma Israele non è una democrazia e non si può dire con certezza che Netanyahu sia stato sconfitto.
Il secondo modo di leggere i risultati delle elezioni, e anche il più importante, impone di accettare il fatto che nello stato di Israele c’è l’apartheid e vedere l’aritmetica elettorale attraverso questa lente. Vista così, Netanyahu ha vinto, perché ha conquistato 53 seggi al parlamento, cinque in più dei partiti ebraici d’opposizione messi insieme.
Per formare un governo, uno schieramento ha bisogno del sostegno di almeno 61 parlamentari. L’unico modo in cui Netanyahu può ottenerlo è convincere partiti o deputati dello schieramento rivale a unirsi alla sua coalizione, cosa che è già riuscito a fare molte volte in passato. Collaborare con i partiti palestinesi, che hanno conquistato 19 seggi, è fuori discussione.
Per l’opposizione a Netanyahu il percorso più ovvio per formare un governo sarebbe una coalizione con i due partiti palestinesi. Ma questo significherebbe mettere in discussione l’apartheid israeliano. I principali leader dei partiti ebraici avversari di Netanyahu, compreso Gadi Eisenkot, hanno promesso che non lo faranno in nessun caso.
C’è un’altra opzione: cercare il sostegno dei partiti religiosi ortodossi, che finora si sono schierati con Netanyahu. Per garantirsi il loro sostegno, gli avversari di Netanyahu dovrebbero garantire l’esenzione dei giovani ortodossi dal servizio militare e assicurare finanziamenti per le loro istituzioni educative. Ma la principale promessa di Eisenkot in campagna elettorale era che avrebbe costretto i giovani ebrei haredi (ultraortodossi) ad arruolarsi nell’esercito. Non è molto probabile che cambi idea, ma in politica non si può mai dire mai.
C’è anche la possibilità di un “governo di unità” guidato da una sorta di alternanza tra le figure più importanti del campo pro e contro Netanyahu. Il problema è che, in base a una legge approvata qualche anno fa, finché è ancora imputato in un processo in corso Netanyahu non può fare il ministro; la sua coalizione però ha fatto in modo che, per assurdo, la norma non valga per il ruolo di primo ministro.
Dato che il processo per corruzione di Netanyahu è destinato a durare ancora a lungo, il meccanismo della rotazione (in base al quale in Israele i leader dei partiti di una coalizione si alternano alla guida del governo per un periodo stabilito) Netanyahu non potrebbe far parte di un governo in cui Eisenkot fosse il primo ministro. Questo significa che chiederebbe di essere il primo a guidare il governo, tenendosi aperta la possibilità di farlo cadere alla fine del suo turno.
L’ha già fatto in passato. Nel 2020 ha violato senza esitazioni un accordo di alternanza con Benny Gantz, che ingenuamente aveva creduto di poter diventare primo ministro dopo due anni. Ne sono risultate nuove elezioni, che Netanyahu ha vinto.
Solo una parte della storia
Infine, è molto probabile che nessuno dei due blocchi riesca a formare un governo, cosa che porterebbe a nuove elezioni entro sei mesi. Netanyahu e il suo governo rimarrebbero in carica fino al voto, anche se con poteri più limitati. Questo gli darebbe l’opportunità di riprendere le guerre contro l’Iran e la milizia libanese Hezbollah e di continuare le loro politiche violente nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, nel tentativo di conquistare più consensi e vincere le elezioni.
Questa è l’opzione preferita da Netanyahu, perché la sua sconfitta parziale alle elezioni del 27 ottobre è dipesa molto dalla mobilitazione senza precedenti degli elettori palestinesi in Israele e degli israeliani più liberal residenti all’estero, tornati in massa per votare.
Questi possibili scenari raccontano solo una parte della storia e non bastano a comprendere pienamente cosa significano i risultati elettorali per Israele, per i palestinesi e per tutta la regione. Ecco di seguito le conclusioni più importanti che se ne possono trarre.
La prima riguarda il futuro dei palestinesi cittadini di Israele. Se ci saranno presto nuove elezioni, potrebbero presentarsi di nuovo alle urne in gran numero. Ma se saranno ignorati ancora una volta e messi da parte dagli altri partiti politici, non ci proveranno mai più.
In questo caso sarebbe difficile per la leadership di questa comunità continuare a rimandare una decisione strategica, cioè scegliere a quale spazio politico appartengono i palestinesi cittadini di Israele: a quello israeliano o a quello palestinese?
Fino a oggi, gli arabi israeliani hanno dato una possibilità al sistema politico israeliano nonostante il suo razzismo, la sua tendenza all’apartheid e le politiche criminali nei confronti dei palestinesi. I partiti palestinesi hanno raccomandato Eisenkot per la carica di primo ministro al presidente Isaac Herzog, che gli ha affidato l’incarico di formare un governo.
Se posso azzardare una previsione – ma è solo una previsione – l’opposizione ebraica a Netanyahu non s’impegnerà davvero in un dialogo con i partiti palestinesi. Il suo messaggio a quel punto sarà che i palestinesi d’Israele non sono soggetti legittimi nella scena politica israeliana.
Se mi sbagliassi, questo sarebbe un momento incredibile e di grande cambiamento nella storia di Israele e della Palestina, ma sembra esserci pochissima speranza che le cose vadano in questo modo.
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Ci sono anche altre lezioni che possiamo trarre da questa situazione, con la consapevolezza che si tratta di un momento di grande instabilità nella storia di Israele.
La prima e più importante è che chiunque formerà il prossimo governo di Israele proseguirà il genocidio a Gaza, la sempre più intensa pulizia etnica in Cisgiordania e le politiche aggressive nella regione. La continuità di queste politiche potrà essere interrotta o arginata solo se la regione e la comunità internazionale invieranno con chiarezza a Israele il messaggio che portandole avanti ci saranno conseguenze.
La seconda lezione è che la società ebraica israeliana oggi è attraversata da divisioni più profonde che mai, al punto che è impossibile mantenere un sistema politico stabile, un’economia fiorente e una strategia positiva nella regione e nel mondo.
La terza lezione è che l’isolamento internazionale di Israele aumenterà come risultato di questa traiettoria. E continuerà la presa di distanza dal sionismo tra i giovani ebrei di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.
Infine, cosa fondamentale, tutto questo avrà conseguenze nel dibattito globale sul sionismo. La scelta del partito dei Verdi nel Regno Unito di designare il sionismo come una forma di razzismo (per quanto attualmente si tratti di un’eccezione ampiamente condannata) acquisterà legittimità nel tempo.
Queste elezioni e gli sviluppi futuri stanno rendendo evidente che oggi in Israele il sionismo implica l’esclusione dei cittadini palestinesi dalla vita politica del paese, prima ignorandoli e in futuro possibilmente negandogli diritto di voto.
Inoltre, nella comunità internazionale in molti assoceranno il termine sionismo all’accettazione delle politiche israeliane di genocidio, pulizia etnica e apartheid.
Le prospettive a breve termine sono preoccupanti. Il messaggio generale che emerge dalle elezioni israeliane è che le politiche future del paese continueranno a minacciare la vita dei palestinesi nei territori occupati, dei palestinesi cittadini di Israele e delle popolazioni del sud del Libano e della Siria. L’instabilità nella regione aumenterà.
Per quanto terribile sia questo scenario, tuttavia, a lungo termine le crepe connaturate al progetto sionista si approfondiranno, cosa che potrebbe portare alla sua fine. Possiamo solo sperare che questo sarà l’inizio di una nuova realtà politica capace di garantire il benessere di tutte le persone che vivono nella Palestina storica e nella regione. ◆
(Traduzione di Francesco De Lellis)
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