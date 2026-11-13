Ci sono due modi di interpretare i risultati delle elezioni israeliane. Uno è vederli come una sconfitta del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Mentre prima aveva la maggioranza dei 120 seggi della knesset (il parlamento israeliano), lo schieramento di Netanyahu si è ridotto a una minoranza di 53 deputati. I deputati che si oppongono a Netanyahu, invece, hanno 67 seggi.

Se Israele fosse una democrazia, avremmo visto scene di festeggiamenti simili a quelle che ci sono state in Ungheria, Brasile e Serbia, dove le forze politiche con tendenze antidemocratiche sono state sconfitte. Ma Israele non è una democrazia e non si può dire con certezza che Netanyahu sia stato sconfitto.

Il secondo modo di leggere i risultati delle elezioni, e anche il più importante, impone di accettare il fatto che nello stato di Israele c’è l’apartheid e vedere l’aritmetica elettorale attraverso questa lente. Vista così, Netanyahu ha vinto, perché ha conquistato 53 seggi al parlamento, cinque in più dei partiti ebraici d’opposizione messi insieme.

Per formare un governo, uno schieramento ha bisogno del sostegno di almeno 61 parlamentari. L’unico modo in cui Netanyahu può ottenerlo è convincere partiti o deputati dello schieramento rivale a unirsi alla sua coalizione, cosa che è già riuscito a fare molte volte in passato. Collaborare con i partiti palestinesi, che hanno conquistato 19 seggi, è fuori discussione.

Per l’opposizione a Netanyahu il percorso più ovvio per formare un governo sarebbe una coalizione con i due partiti palestinesi. Ma questo significherebbe mettere in discussione l’apartheid israeliano. I principali leader dei partiti ebraici avversari di Netanyahu, compreso Gadi Eisenkot, hanno promesso che non lo faranno in nessun caso.