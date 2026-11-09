Gadi Eisenkot si è presentato agli elettori come l’antitesi di Benjamin Netanyahu. Senza dubbio è vero sul piano della personalità, ma qual è la sua visione di Israele e del suo ruolo nel mondo? Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affidato l’incarico di formare un governo all’ex capo di stato maggiore. Ma quali cambiamenti garantirebbe se davvero riuscisse a costruire una maggioranza nella nuova knesset, il parlamento israeliano, nata dal voto del 27 ottobre? Di sicuro possiamo scartare la possibilità che ci possa essere una svolta simile a quella operata nel 1992 dai laburisti guidati da Yitzhak Rabin rispetto al Likud di Yitzhak Shamir. Nel 1993, un anno dopo la sua elezione, Rabin aveva stretto la mano di Yasser Arafat sul prato della Casa Bianca in occasione della firma degli accordi di Oslo, con cui palestinesi e israeliani impegnarono a tracciare un cammino verso una pace che molti credevano impossibile. Non succederà niente di simile. Rabin e Eisenkot condividono un passato da generali e la scelta della linea dura contro gli avversari (Rabin durante la prima intifada degli anni ottanta, Eisenkot in Libano vent’anni dopo), ma il contesto è cambiato, così come il centro di gravità della politica israeliana, molto più sbilanciata a destra.

Eisenkot, esattamente come i suoi principali alleati politici, si oppone alla nascita di uno stato palestinese. Per lui la questione non si pone nemmeno, ma questo non significa che l’alternanza sia del tutto priva di senso. Intanto c’è l’obiettivo di mettere alla porta Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra. Questo è il principale elemento di consenso intorno all’ex generale, non solo tra i partiti di governo ma anche tra quelli arabi, che potrebbero garantirgli un appoggio esterno. Eisenkot ha preso le distanze dal tentativo di Netanyahu d’imporre riforme illiberali all’interno del sistema politico israeliano, le stesse che hanno causato enormi manifestazioni di protesta nel paese, e ha condannato anche la violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania, definendola opera di “terroristi”. In questo senso la fine della complicità dei soldati israeliani nelle violenze, che negli ultimi mesi sono cresciute esponenzialmente, sarebbe di sicuro un segnale di cambiamento.

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Di contro, Eisenkot non diminuirà minimamente l’offensiva contro Hamas a Gaza, tanto più che suo figlio è stato ucciso durante i combattimenti successivi al 7 ottobre 2023. In ogni caso il possibile nuovo primo ministro mantiene il riserbo sulle sue intenzioni a proposito della questione palestinese, che non si limita certo ad Hamas. Eisenkot è consapevole del peggioramento drammatico dell’immagine di Israele nel mondo negli ultimi tre anni, dunque cercherà di riallacciare i rapporti con l’Europa e con quella parte dell’opinione pubblica statunitense diventata profondamente ostile nei confronti di Israele. Di sicuro Eisenkot non seguirà l’idea di una Sparta dei tempi moderni, fortezza assediata e isolata. Le prossime settimane ci diranno se un governo guidato dall’ex militare vedrà la luce, appoggiato sia da ultranazionalisti come Avigdor Lieberman sia dai partiti arabi, disposti a sostenerla per liberarsi di Netanyahu ma non a qualsiasi prezzo. Se questo scenario si realizzerà, il seguito sarà tutto da scrivere. Molto dipenderà dalle dinamiche regionali (lo scontro con l’Iran e con i suoi alleati, Hezbollah e gli huthi) e dalla nuova situazione politica negli Stati Uniti dopo la sconfitta di Donald Trump alle elezioni di metà mandato. Una cosa è certa: senza Netanyahu e i suoi alleati di estrema destra, Israele sarà un paese diverso. La storia ci dirà fino a che punto. (Traduzione di Andrea Sparacino)