Dopo il presunto rapimento il 18 ottobre di quattro tecnici dell’aviazione salvadoregni in una zona della capitale haitiana Port-au-Prince controllata dalle bande criminali, alla fine del mese il presidente populista del Salvador Nayib Bukele ha inviato nel paese caraibico 2.500 soldati, “trasformando la missione di salvataggio in un’operazione militare su vasta scala”, scrive il sito indipendente El Faro. I quattro salvadoregni facevano parte della Gang suppression force (Gsf), una forza internazionale di polizia approvata a giugno dalle Nazioni Unite e sostenuta da Washington per combattere la violenza delle bande criminali. “Non si tratta di un’operazione contro il popolo haitiano, né di un’invasione di Haiti. Non siamo una grande potenza. Non abbiamo alcun interesse a dominare il popolo haitiano, né ad appropriarci delle ricchezze di Haiti. Siamo un paese modesto e in via di sviluppo. Tutto ciò che vogliamo è che i nostri quattro tecnici aeronautici tornino a casa. E daremo una lezione alle bande criminali, quelle bande che stanno facendo soffrire il popolo haitiano, che uccidono persone amate dalla nazione, che impediscono loro di vivere una vita normale e libera dalla paura”, ha scritto Bukele su X il 4 novembre.

Durante una conferenza stampa in occasione della visita della presidente peruviana Keiko Fujimori, il presidente salvadoregno ha aggiunto che “come abbiamo sconfitto le bande criminali nel Salvador, possiamo farlo anche ad Haiti, sta agli haitiani decidere se lasciarci agire o meno”. Il 30 ottobre un articolo di Axios ha rivelato che l’invio dei soldati nel paese caraibico ha ricevuto l’appoggio degli Stati Uniti, oltre al supporto logistico della Repubblica Dominicana e della Colombia. Tuttavia Bukele ha sottolineato che il 90 per cento dei costi dell’operazione è a carico del Salvador.

Scontri a fuoco

Ad Haiti l’accoglienza è stata mista. Widlore Mérancourt, un giornalista haitiano dell’AyiboPost e collaboratore regolare del Washington Post, ha detto che alcuni cittadini sono talmente stanchi degli abusi delle bande criminali e dell’assenza dello stato che ammirano i metodi repressivi usati da Bukele per ridurre la violenza nel suo paese e sono favorevoli al suo intervento per cambiare la situazione sull’isola; ma c’è anche chi si chiede in che modo le truppe del leader salvadoregno s’inseriranno nell’attuale struttura di sicurezza di Haiti. “Alcuni segnali fanno pensare che Bukele voglia che il suo personale operi autonomamente rispetto alla Gsf. E questo ha suscitato preoccupazione tra i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda le regole di ingaggio, la responsabilità, il rischio di un’escalation di violenza e le possibili vittime civili in territori che le forze straniere, appena arrivate, conoscono a malapena”, ha spiegato Mérancourt al Faro.

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In effetti un aumento della violenza si è già registrato. Il 28 ottobre Medici senza frontiere (Msf) ha reso noto che in alcuni quartieri della capitale ci sono stati scontri a fuoco con diversi feriti, tra cui donne e bambini. Dopo il 18 ottobre, quando sono scomparsi i quattro funzionari salvadoregni, negli ospedali gestiti da Msf a Tabarre e a Cité Soleil sono arrivati pazienti con ferite da armi da fuoco e ustioni per le esplosioni di droni. Inoltre, alcuni feriti in gravi condizioni hanno impiegato ore per raggiungere gli ospedali, perché molte strade e diversi ponti erano stati bloccati dalle bande. Secondo il quotidiano Miami Herald, “questo dispiegamento militare, unito al silenzio dei funzionari haitiani, suscita preoccupazioni sulla portata della missione, sulla sua legittimità giuridica, sulle sue implicazioni per la sicurezza di Haiti e sulla risposta internazionale alla crisi della sicurezza nel paese. Inoltre solleva dubbi sulla sovranità di Haiti, visto che Bukele ha mandato le truppe senza aver prima raggiunto un accordo con le autorità haitiane”. Le Nazioni Unite stanno prendendo le distanze dal dispiegamento di forza senza precedenti voluto da Bukele, confermando che la maggioranza delle truppe della nazione centroamericana sta operando al di fuori della Gsf autorizzata dal Consiglio di sicurezza e al di là del mandato e delle linee guida dell’ufficio di supporto delle Nazioni Unite. A questo si aggiunge il problema che le truppe fanno capo a un comandante salvadoregno a Port-au-Prince invece che al generale di divisione mongolo responsabile della missione multinazionale.

Questo articolo è tratto dalla newsletter Sudamericana.

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