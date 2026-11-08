Come si fotografa il mare? Come si può trasformare qualcosa in continuo movimento in un’immagine capace di raccontarlo e renderlo comprensibile?

È quello che hanno provato a fare sei fotografi – Fabio Barile, Matteo de Mayda, Giorgio Di Noto, Amina Chouairi, Giulia Parlato e Massimo Sordi– con When the sea moves in, che indaga le trasformazioni delle coste italiane e i fenomeni che ne stanno modificando gli equilibri. Il lavoro fa dialogare fotografia e ricerca scientifica, ed è articolato in cinque progetti raccolti in altrettanti libri pubblicati da Witty Books.

Le coste del Mediterraneo sono ecosistemi fragili, minacciati dall’erosione, dai cambiamenti climatici e dalle attività umane. L’innalzamento del livello del mare, gli eventi meteorologici estremi, l’urbanizzazione e il turismo di massa stanno modificando il paesaggio costiero, mettendo a rischio non solo gli equilibri naturali, ma anche la biodiversità, le economie locali e il patrimonio culturale.