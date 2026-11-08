Rimettendo in ordine i dischi ho ripescato un vecchio 45 giri, uno dei primi che avevo comprato con i miei soldi quando ero ragazzino. Su una facciata c’è una canzone pop confezionata per un film di Hollywood; sull’altra un rockabilly un po’ sgangherato intitolato What a thrill, “che sballo”. Le canta entrambe Cyndi Lauper, una delle popstar più famose della metà degli anni ottanta. Il pezzo sul lato A, The Goonies ’r’ good enough, accompagnava I Goonies, un film d’avventura del 1985 diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg. Quella canzone arrivò a lambire la Top 10 statunitense: un risultato discreto per un’artista ormai abituata da almeno due anni ai piani più alti delle classifiche pop. Poi, mentre il film cominciava una sua strana vita carsica da oggetto di culto, la canzone scivolava ai margini del repertorio della sua interprete. Fino a finire quasi dimenticata.

Quelle due canzoni (Goonies e What a thrill) sono rimaste incastrate tra She’s so unusual, l’album d’esordio che aveva trasformato Lauper in una star, e True colors, l’album che nel 1986 avrebbe consolidato il suo successo. Nessuna delle due trovò posto in quei dischi. The Goonies ’r’ good enough rimase fuori anche da Twelve deadly Cyns, la sua prima raccolta di successi del 1994. Sarebbe riapparsa in The essential Cyndi Lauper nel 2003, ma ormai era diventata una curiosità laterale: il tema di un film per ragazzi nella carriera di una cantante e autrice di cui perfino un genio indiscusso del novecento come Miles Davis aveva riconosciuto il talento autoriale, incidendo Time after time nel 1985.

Eppure quel piccolo disco dimenticato, con le sue due facciate così diverse, racconta parecchio di Cyndi Lauper. E forse ancora di più degli anni ottanta: anni che le generazioni millennial e post-millennial hanno ricostruito e reinventato riscoprendo e amando anche un film minore come I Goonies.

A metà degli anni ottanta Lauper sembrava fatta apposta per accompagnare una banda di ragazzini un po’ strani, goffi e fuori posto come i Goonies. Anche lei aveva costruito il proprio personaggio di oddball, di eccentrica, mettendo insieme apparentemente a casaccio vestiti da mercatino dell’usato, capelli di tutti i colori, una voce capace di passare dal singhiozzo alla risata, dal cinguettio di un canarino a un registro più alto e pieno, quasi da cantante soul. Perché Cyndi Lauper è sempre stata, a differenza di altre star della sua epoca, anzitutto una cantante. La sua personalità in bilico tra comico e malinconico conservava qualcosa di popolare e sfrontato. E il suo look rattoppato, che univa certe ingenuità hippy a qualche spigolo punk, era pensato per l’estetica frenetica e fluorescente della prima era di Mtv. Nel mondo dei Goonies, dove dei piccoli esclusi diventano eroi di cappa e spada, Cyndi poteva entrare senza neanche cambiarsi. Le bastava essere lei.