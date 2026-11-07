Come previsto prima del voto, il verdetto è stato spietato. Già dai risultati parziali delle elezioni amministrative è apparso chiaramente che il partito del presidente Cyril Ramaphosa ha perso gran parte di quel consenso e di quella legittimità che gli avevano permesso di governare indisturbato per trent’anni. E li ha persi a causa dei pessimi servizi pubblici erogati alla popolazione, a cominciare dalla distribuzione dell’acqua potabile.

La legge sudafricana non prevede l’elezione diretta del sindaco, che viene scelto dal nuovo consiglio locale entro 14 giorni dal voto. Quindi le preferenze di elettori ed elettrici – la cui affluenza alle urne è stata del al 54,5 per cento, in crescita rispetto al 2021 – non si rivolgono a singoli candidati, ma hanno anche un importante valore di termometro politico, in particolare sull’operato dell’African national congress (Anc), il partito nato dal movimento di liberazione guidato da Nelson Mandela, che è al potere dalla fine dell’apartheid, nel 1994.

Il 4 novembre, mentre il resto del mondo era concentrato sui risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, i sudafricani sono andati alle urne per rinnovare più di 10.500 consigli municipali, tra cui quelli delle otto città metropolitane, che comprendono centri importanti come Pretoria, Johannesburg, Città del Capo, Durban e Bloemfontein.

Secondo il sito sudafricano Groundup , in più della metà delle città che si occupano del trattamento dell’acqua la qualità di quest’ultima è insoddisfacente, se non pessima. E, anche se la qualità dell’acqua è buona, le amministrazioni locali non sono sempre in grado di distribuirla efficacemente, a causa delle perdite nella rete idrica. Il risultato è che in alcune aree i residenti restano senz’acqua corrente per giorni. Secondo Groundup la situazione di oggi è leggermente migliore rispetto ai tempi della presidenza di Jacob Zuma (2009-2018), nota come il “decennio perduto” a causa dei livelli altissimi di corruzione e di appropriazione indebita delle risorse pubbliche. Ma c’è ancora molto lavoro da fare.

L’Anc ne ha pagato il conto. Il declino non è recente, come mostra questa mappa: se nel 2004 aveva ottenuto quasi il 70 per cento dei voti a livello nazionale, alle amministrative del 2021 il partito era sceso per la prima volta sotto il 50 per cento. Alle politiche del 2024 aveva registrato poco più del 40 per cento dei voti a suo favore ed era stato costretto per la prima volta a formare un governo di unità nazionale con altri nove partiti, tra cui la Democratic alliance (Da), il partito di riferimento della minoranza bianca. Dal suo feudo di Città del Capo, la Da, guidata da Helen Zille, 75 anni, ha cominciato a fare presa anche nel resto del paese, tanto che oggi rischia di strappare all’Anc il controllo di Pretoria e di Johannesburg, il motore economico del paese.

Zille, che in passato è stata criticata per le sue posizioni sulla questione razziale, si è proposta come candidata sindaca di Joburg, scommettendo sul fatto che i cittadini siano più interessati a temi come la qualità della vita e dei servizi, che alla sua appartenenza razziale. E il voto potrebbe non darle torto. Con queste elezioni l’Anc è diventato un “partito di campagna”, scrive il commentatore del Financial Times David Pilling.