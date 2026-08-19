Da mesi i coloni israeliani imperversano in tutta la Cisgiordania occupata, attaccando impunemente città e villaggi palestinesi. Quello che è successo a Qusra, un villaggio a sud di Nablus, dove dal 9 agosto i coloni hanno assediato tre famiglie palestinesi, ha perfino portato a una rara condanna del comportamento dei coloni da parte del governo israeliano: il portavoce David Mercer ha definito le azioni dei coloni “deplorevoli” e “inaccettabili”, promettendo che le autorità avrebbero indagato e arrestato i responsabili.

Analisti, attivisti e parlamentari israeliani intervistati da Al Jazeera hanno reagito a queste affermazioni con scetticismo e incredulità, sottolineando l’incapacità dell’esercito israeliano di mettere fine all’assedio, durante il quale i coloni hanno interrotto l’erogazione di acqua ed elettricità a Qusra. I soldati sono stati visti socializzare e pregare insieme ai coloni. Secondo Aida Touma-Sliman, deputata del parlamento israeliano con il partito di sinistra Hadash, i tentativi del governo di prendere le distanze dalla violenza sono “ridicoli”.

“Possono dire quello che vogliono, ma sono complici. Se si guarda alla Cisgiordania, non è più possibile distinguere tra l’esercito e i coloni”, ha affermato, aggiungendo che a molti coloni è stato permesso di svolgere il servizio militare proteggendo proprio gli insediamenti illegali da cui provenivano. “Il governo li rifornisce, li protegge e li arma. Non li ferma. Sostenerli è un atto politico”.