Ci sono periodi, però, in cui la geopolitica è animata da una forza tale da prevalere effettivamente su tutto il resto. È quello che stiamo vivendo dal 7 ottobre 2023. Si tratta della collisione tra i due nodi politici che da decenni strutturano la regione, ovvero la questione palestinese e quella iraniana.

Il nostro futuro, e ancora più la nostra vita quotidiana, dipendono dai calcoli di Washington, Teheran e Tel Aviv. Anche altre potenze come la Cina, la Russia, il Pakistan o alcuni paesi europei, oltre ad altri della regione, come la Turchia, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno voce in capitolo, ma i loro margini di manovra sono molto più limitati.

Potreste dirmi che il Medio Oriente è lontano dall’avere il monopolio dell’incertezza. Che ovunque si guardi oggi si vedono società che danno l’impressione di navigare a vista, che temono un futuro che arriva in fretta – troppo in fretta – e che si chiedono come riusciranno a sopravvivere all’intelligenza artificiale, alla crisi ecologica, alla disgregazione dell’ordine internazionale o ancora alla profonda crisi delle democrazie.

Lo scontro tra l’asse iraniano e la coppia statunitense-israeliana sembrava inevitabile già da anni. Ma nessuno immaginava che tutti i fronti, o quasi, si sarebbero infiammati contemporaneamente, che lo shock avrebbe provocato scossoni tali da contribuire perfino alla caduta del regime di Bashar al Assad in Siria e che la guerra non si sarebbe più combattuta solo per mezzo di intermediari, ma direttamente tra i principali attori.

Il vortice geopolitico ha annientato Gaza, devastato il sud del Libano, ridisegnato la Siria e cambiato il volto del Golfo. Ma è ancora in corso, e ci vorrebbe un genio per prevedere come sarà la regione una volta che sarà finito.

Se avessi scritto questo articolo un anno fa, avrei esordito dicendovi che dalle rovine del Medio Oriente stavano emergendo un grande vincitore, Israele, e un grande perdente, l’Iran. Lo stato ebraico era allora percepito come la nuova potenza egemone della regione sul piano militare, ma non su quello politico, mentre l’Iran appariva molto indebolito dai colpi subiti in serie dai suoi alleati: Hamas e, soprattutto, il regime di Assad e la milizia libanese Hezbollah.

Israele stava attuando il suo programma: cancellazione della questione palestinese a Gaza e in Cisgiordania; smantellamento dell’asse iraniano in Libano e, in misura minore, in altri luoghi. Per quanto fosse criticato da tutte le parti, duramente contestato da una parte dell’opinione pubblica dei suoi alleati e sempre più isolato sul piano diplomatico, ne usciva indubbiamente rafforzato sul piano strategico.

L’Iran, dal canto suo, subiva una sconfitta dopo l’altra e vedeva crollare in pochi mesi tutto quello che aveva impiegato quarant’anni a costruire, la sua rete di milizie e missili.

Da allora, però, la situazione è cambiata. Ancora più sorprendente è il fatto che sia cambiata in seguito a un evento che per decenni è stato il peggior incubo della Repubblica islamica e dal quale, invece, esce rafforzata: uno scontro diretto con gli Stati Uniti.

L’Iran aveva creato la sua rete di milizie per assicurarsi il dominio sul mondo arabo, per esportare la sua dottrina, per essere in grado di circondare Israele, ma anche per evitare che la guerra contro il nemico statunitense-israeliano si svolgesse sul suo territorio. Il mondo arabo doveva essere al tempo stesso una provincia del suo impero e il suo primo scudo contro i nemici. Quando lo scudo si è gravemente incrinato, il regime iraniano è apparso indifeso. È stato allora che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a dare il colpo di grazia alla bestia ferita. Ed è stato allora che il regime ha tirato fuori le zanne.