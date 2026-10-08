In un post pubblicato sui social media, il ministro delle finanze israeliano e suprematista di estrema destra Bezalel Smotrich distribuisce decine di fuoristrada ai coloni israeliani insediati in Cisgiordania, con l’obiettivo di “garantirne la sicurezza”.

L’inchiesta video di Le Monde dimostra che non solo quei veicoli, ma anche le armi automatiche e i droni dati dal governo o dai singoli ministri, sono l’arsenale con cui gli estremisti ebrei attaccano sistematicamente i palestinesi per terrorizzarli e spingerli ad abbandonare terreni e case. Anche se ufficialmente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu condanna queste violenze, in realtà il suo governo le incoraggia attivamente, continuando a sostenere materialmente la violenta colonizzazione dei territori palestinesi.

Secondo le Nazioni Unite, nei primi otto mesi del 2026, gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania hanno causato 23 morti e 1.100 feriti tra i palestinesi.