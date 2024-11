Oggi, con un alleato come Trump alla Casa Bianca e un rapporto di forza militare nuovamente favorevole a Israele dopo la distruzione della Striscia di Gaza e i bombardamenti massicci in Libano, i sostenitori dell’annessione sentono di avere il vento in poppa. Chi potrà opporsi all’interno di una comunità internazionale spaccata e impotente?

Ormai da anni il primo ministro israeliano e i suoi alleati politici girano intorno a questa idea. In passato vi avevano già rinunciato una prima volta per non compromettere il processo degli Accordi di Abramo, il processo di creazione di rapporti diplomatici con diversi paesi arabi.

La dichiarazione del ministro sull’annessione della Cisgiordania ha suscitato la condanna del capo della diplomazia europea Josep Borrell, che ha ricordato come sia totalmente illegale sul piano del diritto internazionale. Netanyahu non ha reagito , riservandosi la possibilità di decidere a tempo debito.

In Cisgiordania vivono circa tre milioni di palestinesi che sono sottoposti all’occupazione fin dal 1967 e continuano a subire il furto delle loro terre da parte di 450mila coloni israeliani. Per comprendere la vita quotidiana di questi palestinesi basta guardare No other land (Nessun’altra terra, un documentario che esce oggi in Francia.

Il film è stato realizzato da un israeliano e da un palestinese, Yuval Abraham e Bassel Adra, che sono diventati amici e hanno immortalato per anni le persecuzioni subite da una comunità palestinese nel sud della Cisgiordania da parte sia dell’esercito israeliano sia dei coloni. Il giovane palestinese ha filmato anche l’omicidio di suo cugino da parte di un colono. Sono immagini che illustrano eventi tristemente frequenti.

All’inizio dell’anno No other land è stato premiato al festival di Berlino, mentre la settimana scorsa, a Parigi, i due registi hanno ricevuto il “premio per il coraggio giornalistico” dalle mani del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot.

La loro testimonianza non può in alcun modo fermare il rullo compressore della colonizzazione, così come non ha potuto impedire a Smotrich di venire a Parigi il 13 novembre per partecipare a una riunione pubblica dei sostenitori del suo programma. Imbarazzato, il governo francese lascia fare negando qualsiasi contatto con il controverso ministro. Evidentemente l’era Trump è già cominciata.

