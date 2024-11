In poche ore sono arrivate due pessime notizie per le prospettive di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La prima viene dal Qatar, che ha deciso di abbandonare il ruolo di mediatore accusando i due fronti, Israele e Hamas, di non essere interessati a un accordo. Senza l’emirato non esiste più un canale di dialogo con Hamas: svanisce dunque la prospettiva di un cessate il fuoco con la liberazione negoziata degli ostaggi israeliani.

Il Qatar si trova in una posizione particolare. Nel corso degli anni la monarchia del Golfo ha finanziato gli islamisti di Hamas con oltre un miliardo di dollari, ma bisogna ricordare che l’ha fatto con l’autorizzazione di Israele e degli Stati Uniti. Di recente il quotidiano israeliano Haaretz ha ricordato che nel 2018 il Qatar voleva tagliare i fondi al movimento islamista di Gaza, ma lo stato ebraico lo aveva implorato di non farlo.