Un po’ come in Amarga Navidad, dove Raúl (Leonardo Sbaraglia) scrittore e regista affermato, ma in crisi creativa, invece che sul set lo vediamo che freme, inquieto, nella scrittura al computer in casa, su un taccuino in un parco cittadino, nelle discussioni casalinghe o al telefono con la sua assistente Monica (Aitana Sánchez-Gijón) o con il compagno Santi (Quim Gutiérrez), di 15 anni più giovane, mentre cerca di scrivere una storia dolorosa e intima. Non una fiction, non un’autobiografia, ma un autofiction.

Durante la conferenza stampa di presentazione del film , Almodóvar ha polemizzato duramente con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, definiti dei “mostri”. Sempre al festival francese un altro grande spagnolo della nuova generazione, Rodrigo Sorogoyen (As bestas il suo titolo più noto), ha presentato El ser querido (The beloved, il titolo internazionale) in cui è raccontato da un punto di vista intimo – il confronto-scontro tra un padre e una figlia – l’intento di un regista di girare un nuovo imponente film.

Direttamente dal concorso del festival di Cannes , arriva in sala Amarga Navidad, il nuovo bellissimo film di Pedro Almodóvar. Un’opera con più strati che dà quasi una vertigine, estremamente profondo e doloroso, ma pieno di grazia. E non privo di un certo sommesso umorismo che, essendo l’autoritratto del regista nei momenti di crisi creativa e del suo narcisismo, riesce a raggiungere una dimensione molto umana e universale sulla solitudine contemporanea.

Il film però non comincia così, ma si apre con una bella donna, Elsa (Bárbara Lennie), autrice di successo di spot pubblicitari quanto regista cinematografica fallita che cerca di scrivere una sceneggiatura per un film – una storia dolorosa e intima – in una magnifica villa con un terrazzo che affaccia sul cielo e sul mare. Come capiremo poi, siamo a Lanzarote, nelle isole Canarie. Durante il ponte dicembrino per la Festa della Costituzione del 2004, Elsa ha portato con sé l’amica Patricia (Victoria Luengo) e il suo bambino, lasciando crudelmente il fidanzato Bonifacio (Patrick Criado) a Madrid. Lei si ricorda poi, di fronte alle difficoltà delle cose belle, di come ha conosciuto Bonifacio. Ragazzo bello, accattivante e molto sexy, Bonifacio faceva lo strip-teaser – in un locale dove andavano donne e gay – con il nome d’arte di Beau. Se beau in francese significa bello, Bonifacio è sinonimo di persona che opera bene: in altre parole il bello e il bene (o il buono) si equivalgono.

In realtà, Elsa è una sorta di alter ego di Raúl e gradualmente veniamo immersi in una storia nella storia. In francese si dice mise en abyme, e qui il senso è quasi letterale, poiché si precipita negli abissi della duplicazione infinita di situazioni e immagini tipo, delle narrazioni e delle vite possibili. Quasi parallele, per riprendere il titolo di uno degli ultimi film del cineasta spagnolo.

Se non oscilla dall’intimo al politico come nel caso di Madres paralelas (2021, sulla memoria dei tanti massacri franchisti spesso ancora oggi invisibili) e di La stanza accanto (2024, sull’inerzia rispetto alla catastrofe planetaria determinata dal riscaldamento globale), nondimeno quel titolo scritto a caratteri maiuscoli, Amarga Navidad, da “Natale amaro” potrebbe facilmente suonare come un Armageddon: quello delle vite di tutti come delle narrazioni tutte. Poiché vite e narrazioni possibili precipitate negli abissi vengono qui riportate alla luce della superficie per mezzo di frammenti disseminati che si contraddicono e insieme si completano tra loro. E questi due movimenti, lo spettatore lo tenga ben presente, in questo caso sono indissolubili.

Si tratti del momento in cui Elsa riceve la notizia della morte della madre sul set dello spot che sta girando con Bonifacio; o di quando l’altra sua amica Natalia (Milena Smit) vivrà un momento drammatico con il figlio; e di quando Monica, l’assistente di Raúl, con una reazione feroce, accusa il regista di essersi ispirato alle sue tragedie personali, visto che la compagna di Monica – che resta sempre fuori campo – ha tentato il suicidio.