È possibile che Donald Trump voglia far dimenticare l’impasse in Iran e le sue conseguenze per i cittadini statunitensi? O forse il suo obiettivo è quello di garantirsi il sostegno degli esuli cubani negli Stati Uniti, di cui il segretario di stato Marco Rubio è uno dei massimi rappresentanti? Qualunque sia il vero motivo, questa settimana il presidente statunitense ha aumentato la pressione su Cuba, isola caraibica che da mesi vive in condizioni drammatiche.

Il fatto che Washington dedichi così tante energie a Cuba potrebbe sembrare incredibile, soprattutto considerando che la crisi aperta in Iran è in uno stato di sospensione tra pace e guerra, che tiene il mondo intero col fiato sospeso. Ma Trump, che non riesce a trovare una via d’uscita dalla crisi dello stretto di Hormuz e non ha alcuna voglia di rilanciare la guerra contro Teheran, è probabilmente convinto che Cuba possa fargli recuperare il prestigio perduto.

Il 20 maggio la portaerei statunitense a propulsione nucleare Nimitz, con novanta caccia a bordo, è arrivata nel mar dei Caraibi, dove resterà fino a nuovo ordine. Nella stessa giornata, il dipartimento di giustizia statunitense ha emesso un atto d’accusa contro Raúl Castro, ex presidente cubano, fratello di Fidel e giunto alla veneranda età di 84 anni. Castro è ritenuto responsabile dell’abbattimento di due aerei trent’anni fa in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre statunitensi. Evidentemente non si tratta di una coincidenza.